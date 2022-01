Neue Gedächtnisambulanz für Demenz öffnet

In Kaiserslautern soll eine neue sogenannte Gedächtnisambulanz Menschen dabei helfen, eine Demenzerkrankung frühzeitig zu erkennen. Nach Angaben des Pfalzklinikums für Psychatrie und Neurologie wird diese heute eröffnet.

Eingerichtet ist die neue Gedächtnisambulanz bei der Klinik für Psychatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in der Albert-Schweitzer-Straße. Immer mittwochs sollten ab sofort Sprechstunden angeboten werden, um eine mögliche Demenz früh zu erkennen und handeln zu können, so eine Sprecherin. Zum Angebot gehörten neben einer intensiven Beratung auch Gespräche mit Familienmitgliedern und Selbsthilfegruppen. Patienten bräuchten für die Kaiserslauterer Gedächtnisambulanz aber unbedingt eine ärztliche Überweisung. Erste Anzeichen einer Demenzerkrankung können der Fachklinik zufolge Vergesslichkeit und Konzentrationsprobleme beim Lesen sein. Das Angebot der Gedächtnisambulanzen gibt es schon länger, in der Westpfalz auch in Rockenhausen.