Erneut haben Wildschweine Teile der Gartenschau in Kaiserslautern verwüstet. Nach Angaben der Parkleitung waren die Tiere wohl auf der Suche nach Nahrung einmal über das komplette Gelände gelaufen und haben dabei an mehreren Stellen den Rasen umgegraben. Bereits seit einigen Monaten richten Wildschweine immer wieder Schäden auf der Gartenschau an. Trotz verschiedener Gegenmaßnahmen, wie Parkleiterin Christine Schweigert berichtet. So habe man die Zaunanlage verstärkt und versucht, die Wildschweine mit Duftstoffen vom Gelände fern zu halten - bisher ohne Erfolg.