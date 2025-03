Rehe fressen fast alle Blumen auf Gartenschau Kaiserslautern

per Mail teilen

Am 1. April öffnet die Gartenschau in Kaiserslautern - auf eine Blütenpracht müssen die Besucher aber dieses Jahr verzichten. Denn Rehe haben fast alle Blumen aufgefressen.

"Eigentlich erfreut es uns immer, wenn wir sehen, dass die Gartenschau von der heimischen Tierwelt als Lebensraum auserkoren wird." So beginnt eine Mitteilung der Gartenschau Kaiserslautern im Internet. In diesem Fall sei es aber nicht so.

Mehrere Rehe hätten "verheerende Schäden" in den Blumenbeeten angerichtet. Die vielen hundert Tulpen, die im vergangenen Jahr in den Boden gepflanzt wurden - alle weg. Und jetzt würden sich die Tiere auch über die anderen Pflanzen wie die Stiefmütterchen her machen.

Schutz gegen Rehe hat auf Gartenschau Kaiserslautern nicht gewirkt

Alle Schutzmechanismen, die die Gartenschau schon in früheren Jahren gegen Rehe ausprobiert und die immer geholfen hatten, hätten in diesem Jahr nicht gegriffen. Schafswolle in den Beeten? Hat die Rehe nicht gestört. Selbst ein Mittel, das den Rehen den Appetit verderben sollte, habe nicht gewirkt.

Es bleibe der Gartenschau Kaiserslautern nichts weiter übrig, "als Euch die traurige Kunde zu überbringen, dass der Park dieses Jahr nicht in der gewohnten Blütenpracht erstrahlen wird." Unter einem entsprechenden Post bei Facebook gibt es von den Followern sehr viel Zuspruch für die Gartenschau. "Hauptsache, den Rehen hat es geschmeckt", schreibt zum Beispiel ein Nutzer.