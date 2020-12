Die Gartenschau in Kaiserslautern sucht für die Winteröffnung noch ehrenamtliche Helfer. Sie sollen an Wochenenden und Feiertagen das Gelände morgens auf- und abends abschließen. Für diese Aufgabe kann sich jeder anmelden - über die Internetseite der Gartenschau. Der Park hat in diesem Winter täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, damit die Menschen in Kaiserslautern während der Corona-Pandemie ein weiteres Freizeitangebot haben. Der Eintritt ist frei.