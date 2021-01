per Mail teilen

Der Japanische Garten in Kaiserslautern bittet um Spenden für den Erhalt der Parkanlage. Der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, der den Japanischen Garten betreibt, sagte, wegen der derzeitigen Zwangsschließung fehlten die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Sie seien jedoch nötig für den Fortbestand der kunstvoll gestalteten Gartenanlage in fernöstlichem Stil. Rund 50.000 Menschen besuchen den japanischen Garten jedes Jahr. Er zählt zu den größten japanischen Gärten in Europa.