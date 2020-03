In Kaiserslautern gibt es den fünften Corona-Fall. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde das Virus bei einer Beamtin der Kriminalpolizei nachgewiesen. Sie befindet sich zuhause in Quarantäne, sie zeige leichte, grippeähnliche Symptome. Die Behörden gehen davon aus, dass sie sich bei einem Urlaub in Österreich mit dem Coronavirus infiziert hat. Von den bisherigen vier Infizierten in Kaiserslautern befindet sich niemand mehr im Krankenhaus.