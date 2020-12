per Mail teilen

In der Westpfalz sind sieben weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamtes und der Gesundheitsämter hervor. Drei Todesfälle kommen demnach aus dem Donnersbergkreis, drei weitere Menschen starben in Stadt und Kreis Kaiserslautern und ein weiterer Infizierter im Keis Kusel. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in ganz Rheinland-Pfalz auf mehr als 1.000 gestiegen. Aktuell seien rund 19.000 Menschen im Land mit dem Virus infiziert – die bislang höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Den landesweit niedrigsten Inzidenzwert hat derzeit der Landkreis Kusel mit einem Wert von 82,6.