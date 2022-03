per Mail teilen

Eine Maschine der belgischen Challenge Airlines hat offenbar rund 80 Tonnen Treibstoff über dem Pfälzerwald abgelassen. Die zuständige Behörde spricht von technischen Problemen.

Auf den Aufzeichnungen von "flightradar24", einer Website zur Erfassung von Flugdaten, ist zu sehen, wie die Maschine am Montag in Lüttich ihren Flug ins chinesische Wuhan startet. Kurz vor der Überquerung der Alpen dreht der Pilot der belgischen Challenge Airlines jedoch um und fliegt wieder Richtung Lüttich zurück.

Belgisches Flugzeug dreht mehrere Kreise über dem Pfälzerwald

Unterwegs ist zu erkennen, wie die Boeing 747 über der Pfalz und dem Saarland mehrere Schleifen fliegt. Die Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung aus Kaiserslautern äußerte daraufhin den Verdacht, dass die Maschine dabei Treibstoff abgelassen hat.

Luftfahrtbundesamt bestätigt Ablass von Kerosin

Das Luftfahrtbundesamt (LBA) bestätigt diesen Verdacht nun. Auf der Liste der Fälle von Fuel Dumping im deutschen Luftraum führt die Behörde am 2. März einen Treibstoffablass über dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf. Dabei seien in einer Flughöhe von rund sechs Kilometern etwa 80 Tonnen Kerosin abgelassen worden. Die größte Menge in Deutschland seit mehr als dreieinhalb Jahren.

Die belgische Frachtmaschine startet in Lüttich und muss dann kurz vor den Alpen beidrehen. Über dem Saarland und der Pfalz zieht die Boeing 747 anschließend mehrere Kreise. Dabei lässt sie offenbar rund 80 Tonnen Kerosin ab. Screenshot flightradar24.com

Frachtmaschine hatte wohl technische Probleme

Das LBA führt als Grund für das Fuel Dumping technische Probleme an. Große Flugzeuge müssen zum Teil Kerosin ablassen, wenn sie beispielsweise wegen technischer Probleme kurz nach dem Start wieder landen müssen. Die vollgetankten Maschinen sind sonst zu schwer, um sie sicher wieder auf den Boden zu bringen.

Kerosinablass laut Wissenschaftlern unproblematisch

Schon seit Jahren gibt es Kritik am Treibstoffablass über dem Pfälzerwald. Naturschützer befürchten einen dauerhaften Schaden für Fauna und Flora. Wissenschaftler sind jedoch der Auffassung, dass nur ein kleiner Teil des Kerosins überhaupt am Boden ankommt.