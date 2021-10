"Fridays for future" demonstriert für Klimaschutz

Die "Fridays for future"-Bewegung protestiert am Freitag erneut in Kaiserslautern für mehr Klimaschutz. Die Demonstration soll mittags um 13:30 Uhr am Hauptbahnhof starten.

Über die Richard-Wagner-Straße führt der Zug vorbei an der Mall über die Fackel- und Schneiderstraße, bis die Demonstration am Schillerplatz voraussichtlich um 15 Uhr endet. Die Polizei erwartet keine großen Auswirkungen auf den Verkehr, wie sie auf Anfrage mitteilt. Für wenige Minuten werde eine Kreuzung auf der Richard-Wagner-Straße gesperrt. Zeitgleich mit den Demonstranten in Kaiserslautern versammeln sich auch in Berlin hunderttausende "Fridays for future"-Anhänger, um für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu protestieren. Anlässlich der Koalitionsverhandlungen fordert die Protestbewegung, dass die Parteien dieses Ziel in einen Koalitionsvertrag aufnehmen.