Erleichterung in der Pfalz: 2G im Einzelhandel wird abgeschafft

Die Einzelhändler in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sind erleichtert. Die 2G-Regel im Einzelhandel soll abgeschafft werden. Doch die Verluste durch Corona sind groß.

"Es wird Zeit", fasst Andreas Michel seine Erleichterung über den Beschluss der rheinland-pfälzischen Landesregierung zusammen. Der Chef des Vereins "Gemeinsam Handel" aus Zweibrücken ist froh, dass im Einzelhandel überall wieder gleiche Regeln gelten sollen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt, dass die 2G-Regel im Kampf gegen Corona ab kommenden Freitag nicht mehr gilt. Sie will sich auch dafür einsetzen, dass 2G im Einzelhandel bundesweit abgeschafft wird.

Einzelhandel in der Pfalz freut sich über Ende von 2G

Auch Erich Weiß, Sprecher der Einzelhändler aus Pirmasens, freut sich über angekündigten Corona-Lockerungen: "Es kann doch nicht sein, dass man nur mit Maske in den Discounter gehen kann, aber geimpft oder genesen sein muss, um sich eine Hose zu kaufen." Er wundere sich zwar aufgrund täglich neuer Rekorde bei den Corona-Fallzahlen, aber er sei froh, weil seine Kollegen und er diese Lockerungen schon länger gefordert hatten.

Die Innenstadt von Kaiserslautern in der Vorweihnachtszeit. Aufgrund der 2G-Regel haben fast alle Geschäfte, auch in Pirmasens und Zweibrücken, einen Umsatzverlust zu verzeichnen. View

"Pure Erleichterung" über Entscheidung der Landesregierung RLP

Der Vorsitzende der Einzelhändler in Kaiserslautern Matthias Pallmann spricht ebenfalls von "purer Erleichterung." Er freue sich ebenfalls darüber, dass das Ungleichgewicht zwischen den Branchen, also beispielsweise zwischen Supermärkten und dem klassischen Einzelhandel wie einem Klamottenladen, mit dem Ende der 2G-Regelung endlich vorbei sei. Allerdings haben die Einzelhändler viel aufzuholen: "In Zweibrücken liegt der Umsatzverlust durch Corona bei fast 50 Prozent", erklärt Andreas Michel. Obwohl die 2G-Regel ab kommenden Freitag wegfällt, dürfte es noch lange dauern, bis es finanziell wieder "normal" wird im Einzelhandel.