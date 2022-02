Das Impfzentrum in Kaiserslautern bietet am Nachmittag aufgrund der Winterfreien Corona-Impfungen ohne Termin an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das Impfzentrum für die Aktion von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Einrichtung bietet alle möglichen Impfungen an, also sowohl Erst- und Zweitimpfung als auch die erste und zweite Booster-Impfung. Das gilt für alle Menschen ab zwölf Jahren. Wer jünger als 30 Jahre ist, erhält den Impfstoff von Biontech. Ältere bekommen Moderna gespritzt. Die Verwaltung weist daraufhin, dass mit einer längeren Wartezeit zu rechnen ist.