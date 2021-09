Viel Regen und Corona: So war die Freibad-Saison

per Mail teilen

Das regnerische Sommerwetter und die Corona-Auflagen haben die Freibäder in Pirmasens und Winnweiler hart getroffen. Besser lief es in Kaiserslautern und Zweibrücken.

Die Zahl der Badegäste ist in den Freibädern in Kaiserslautern und Zweibrücken nach Angaben der Stadtverwaltungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Das habe unter anderem daran gelegen, dass die Corona-Maßnahmen gegenüber der Freibad-Saison 2020 etwas gelockert wurden. In Zweibrücken seien es beispielsweise rund 3.000 Besucher mehr gewesen als im ersten Corona-Sommer. Das sei insofern bemerkenswert, als dass das Bad wegen des Regenwetters für zwei Wochen komplett geschlossen war.

Kaiserslautern und Zweibrücken zufrieden mit Besucherzahlen

"Im Moment sind wir bei etwa 35.000 Besuchern. Letztes Jahr um diese Zeit waren es gerade mal rund 16.000 Badegäste", fasst Kay Hieber, Badleiter des Warmfreibades Kaiserslautern, die Situation zusammen. Grundsätzliche beeinflusse die Corona-Pandemie weiterhin die Besucherzahlen. Allerdings würden sich die Menschen allmählich an die Maßnahmen gewöhnen und daher auch wieder häufiger ins Schwimmbad gehen.

70 Prozent weniger Badegäste in Pirmasens

Doch nicht überall fiel die Bilanz positiv aus: die Freibäder in Pirmasens und Winnweiler berichten von schlechteren Gästezahlen. In Pirmasens seien es rund 70 Prozent weniger Besucher gewesen als noch 2020. Im neu sanierten Freibad in Winnweiler habe sich vor allem das nasskalte Wetter bemerkbar gemacht. Durch die Kernsanierung hatte sich die Badverwaltung eigentlich mehr von der Saison erhofft. Die Besucherzahlen blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück.