Vor einem Jahr wurde in Kaiserslautern die Leiche von Diana Bodi gefunden. Seitdem ist die Polizei auf der Suche nach dem Täter. Neue Hinweise führen die Ermittler ins Ausland.

Im Juli entschied sich die Polizei in Kaiserslautern dazu, ein Überwachungsvideo von der Kamera eines Parkhauses in der Rosenstraße zu veröffentlichen. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann einen Einkaufswagen zieht, auf dem möglicherweise die verpackte Leiche von Diana Bodi liegt. Nach der Veröffentlichung des Videos gingen nach Angaben der Polizei erneut Hinweise bei den Ermittlern ein. Einige seien vielversprechend, heißt es jetzt, und führen ins Ausland. Die Ermittlungen seien jedoch umfangreich und würden weiter andauern.

Spur nach Fund von Frauenleiche führt ins Ausland

Passanten hatten vor einem Jahr in der Staubörnchenstraße in der Innenstadt von Kaiserslautern die Leiche einer Frau entdeckt. Zunächst war unklar, um wen es sich bei der Toten handelt. Mit Hilfe von Fotos und eines Tattoos versuchten die Ermittler, die Identität der Frau herauszufinden. Erst im Februar, also etwa zwei Monate nachdem die Leiche gefunden wurde, wusste die Polizei mit Sicherheit: Bei der Toten handelt es sich um die Ungarin Diana Bodi.

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern geht von Tötungsdelikt aus

Bis heute sind die Todesumstände unklar. Die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gehen jedoch von einem Tötungsdelikt aus. Bodi wurde zuletzt lebend in Aidlingen bei Stuttgart gesehen, wo eine Überwachungskamera sie am 7. Dezember 2020 an einem Geldautomaten filmte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie vier Tage später mit dem Zug unterwegs war, um im Landkreis Trier-Saarburg eine Stelle als Pflegekraft anzutreten.

Diana Bodi zuletzt am 7. Dezember lebend gesehen

Die Bahn hatte jedoch Verspätung, weshalb Bodi wohl am Abend des 11. Dezember in Kaiserslautern ausstieg. Am nächsten Morgen registrierte ein Geldautomat am Hauptbahnhof in Kaiserslautern den Versuch, Geld vom Konto der 48-Jährigen abzuheben. Nach Angaben der Polizei ist allerdings unklar, ob Bodi selbst am Geldautomat stand oder jemand ihre EC-Karte benutzte. Anschließend verliert sich ihre Spur.

Der verdächtige Mann wurde von der Überwachungskamera eines Parkhauses in Kaiserslautern gefilmt. Pressestelle Polizei

10.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Täters

Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise, die dazu führen, den Täter zu finden. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Hier hat die Polizei alle Informationen zum Tod von Diana Bodi zusammengefasst.