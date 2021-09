Eine Frau aus Kaiserslautern hat rund 13.000 Euro an einen angeblichen Sparkassen-Mitarbeiter verloren. Wie die Polizei mitteilt, gab sich der Betrüger am Telefon als Bankangestellter aus. Auf dem Konto der 54-Jährigen soll es unberechtigte Abbuchungen gegeben haben. Laut Polizei brachte er die Frau dazu, insgesamt 21.000 Euro auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Später habe sie Verdacht geschöpft und sich an die Sparkasse gewandt. Dabei gelang es, einen Teil des Geldes zurückzubuchen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang davor, am Telefon niemals sensible Bankdaten preiszugeben.