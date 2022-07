Frau in Kaiserslautern sexuell belästigt

per Mail teilen

Eine Frau ist in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von Kaiserslautern sexuell belästigt worden. Vom Täter liegt eine genaue Beschreibung vor.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte die Frau gegen 3.30 Uhr am Sonntagmorgen in der Bismarckstraße bedrängt. Er habe sie angefasst und versucht, sie zu küssen. Die Frau konnte sich losreißen und in Sicherheit bringen. Körperlich blieb sie unverletzt.

Der Verdächtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Er hatte nach Angaben der Frau eine sportliche Figur und eine gepflegte Erscheinung mit einem Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet und hatte Flipflops oder Sandalen an. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Wer hat den Mann in Kaiserslautern gesehen?

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen dieser Mann in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von Kaiserslautern aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.