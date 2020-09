per Mail teilen

Der Förderverein des FCK-Museums veranstaltet anlässlich des 100. Geburtstages von Fritz Walter einen Fotowettbewerb. Gesucht werden Bilder aus Privatbeständen, die Fritz Walter auf oder neben dem Sportplatz, in Sportkleidung oder in zivil zeigen. Zu jedem eingeschickten Foto sollte auch eine kleine Geschichte mitgeliefert werden. Am 31. Oktober veröffentlich der Verein eine Galerie mit den eingesandten Bildern und Geschichten im Internet. Die Einsender der drei besten Bilder samt zugehöriger Geschichten bekommen einen Preis.