Foto-Ausstellung „Lauter(er) Denkanstöße“ eröffnet

Das Netzwerk Demenz eröffnet am Abend (18 Uhr) in Kaiserslautern eine Foto-Ausstellung, die die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen thematisiert, die an Demenz erkrankt sind. Sie trägt den Titel: „Lauter(er) Denkanstöße“. Gezeigt werden 55 Fotos mit Menschen aus der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern. Sie zeigen, auf was sie nicht verzichten möchten, wenn sie einmal dement werden sollten. Dazu gibt es ein persönliches Statement der Fotografierten. Zum Beispiel zeigt ein Foto eine Dame, die vor einem Klavier sitzt und sagt, dass sie nicht auf die Musik von Johann Sebastian Bach verzichten möchte, wenn sie einmal dement werden sollte. Der regional bekannte Fotograf Thomas Brenner aus Kaiserslautern hat die Fotos geschossen. Die Kampagne „Lauter(er) Denkanstöße“ soll unter anderem dazu anregen, sich mit dem Thema Demenz auseinanderzusetzen. Ein Teil der Ausstellung ist auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern, ein anderer Teil auf dem Vorplatz des Pfalztheaters zu sehen.