Forstämter warnen weiter vor Waldbesuchen

Die Forstämter in der Westpfalz warnen trotz Ende des Sturmtiefs davor, in den nächsten Tagen in den Wald zu gehen. Noch sei nicht absehbar, wo es noch gefährlich sein könnte.

Wie das Forstamt Johanniskreuz mitteilt, liegen im Pfälzerwald noch überall Äste und Bäume auf den Wanderwegen. Es gebe zwar kein Verbot in den Wald zu gehen, aber es sei immer noch höchste Vorsicht geboten. Selbst ohne Wind könnten noch einzelne Äste aus den Baumkronen fallen. Auch das Forstamt Kaiserslautern bestätigt: die Wege sind noch nicht freigeräumt. Es gibt noch keinen Überblick, wo möglicherweise auch Wanderwege wegen Sturmschäden gesperrt werden müssten. Die Forstämter raten dazu, den Wald spätestens dann zu verlassen, wenn der Wind wieder stärker wird. Das Sturmtief „Hendrik“ hatte gestern zahlreiche Bäume in der Region umstürzen lassen. Der Wind war mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde über die Westpfalz gefegt.