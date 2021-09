Forst-Projekt "Erlebnis Waldwandel" startet

Das Forstamt Kaiserslautern startet am Freitag das Projekt „Erlebnis Waldwandel“. Von einer Aussichtsplattform aus soll Besuchern veranschaulicht werden, wie sich der Klimawandel auf den Pfälzerwald auswirkt.

Der Klimawandel mit Hitze, Trockenheit und dem Borkenkäfer hat im Wald etliche Schadflächen hinterlassen. Von der extra errichteten Aussichtsplattform aus, können Besucher eine solche Kahlfläche in der Nähe der Burgruine Beilstein beobachten. Von hier könne und soll in Zukunft beobachtet werden, was mit dem Wald geschieht, erklärt der Forstrevierleiter. Auf einem Teil der Fläche wurden vom Forst Schwarznussbäume und Edelkastanien gepflanzt. Das seien Bäume, die mit Hitze und Trockenheit gut zurechtkommen sollen. Auf der anderen Seite wird eine Kahlfläche gelassen, hier soll sich der Wald selbst erholen. Mit dem Projekt will das Forstamt deutlich machen, dass Klimaschutz auch Waldschutz ist und jeder seinen Teil dazu beitragen muss.