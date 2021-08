In Kaiserslautern erhalten die Beschäftigten in der Floristik-Branche fünf Prozent mehr Lohn. Das hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt bekanntgegeben. Demnach steigen die Löhne der Tarif-Mitarbeiter in Blumengeschäften und Gartencentern rückwirkend zum Juli um drei Prozent. Im Januar gebe es dann eine weitere Erhöhung um zwei Prozent. Wie die Gewerkschaft mitteilt, erhalten Auszubildende außerdem pro Monat und Ausbildungsjahr 30 Euro zusätzlich. Nach Angaben der Arbeitsagentur arbeiten rund 50 Menschen in der Floristik-Branche in Kaiserslautern.