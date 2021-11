Firmen hoffen auf Verlängerung der Kurzarbeit

Die Zahl der Betriebe in der Westpfalz, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist weiter zurückgegangen. Dennoch hoffen mehrere Unternehmen, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert wird. Die Regelung läuft nach aktuellem Stand Ende des Jahres aus. Unter anderem das Opelwerk in Kaiserslautern und die Bischoff Brauerei in Winnweiler sind nach eigenen Angaben aber weiter von den Folgen der Corona Pandemie betroffen und haben Kurzarbeit bis Ende des Jahres angemeldet. Opel Betriebsratschef Zangerle in Kaiserslautern erklärte, er setze Hoffnung in die Ministerpräsidenten-Schalte heute oder einen Vorstoß der Ampel-Fraktionen im neuen Bundestag. Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld müsse verlängert werden, weil die aktuellen Probleme nicht einfach am 31. Dezember enden würden. Laut Arbeitsagentur hat die Zahl der betroffenen Betriebe in der Westpfalz seit dem Frühjahr kontinuierlich abgenommen. Im Oktober sein rund 2,9 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden, im März noch 15 Millionen.