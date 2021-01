Zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus in der Pfalz setzen Industrie- und Handels-Unternehmen nur vereinzelt auf Corona-Schnelltests. Das ergab eine SWR-Umfrage in der Region. Schnelltests hätten beim Südzucker-Werk in Neu-Offstein einen wichtigen Beitrag geleistet, das Virus aus der Zuckerfabrik herauszuhalten, berichtet der zuständige Bereichsleiter. An der Pforte könne sich jeder testen lassen, der erste Krankheits-Symptome habe. Bei der Wasgau- Produktions- und Handels AG mit Sitz in Pirmasens steht nach Angaben einer Sprecherin ein Betriebs-Arzt mit mobilen Teams bereit. Er habe die Schnelltests bisher aber noch nicht bei Beschäftigten der fast 50 Märkte in der Pfalz einsetzen müssen. Beim Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen sind Corona-Schnelltests dagegen kein Thema. Nach Angaben einer Sprecherin bleiben Beschäftigte, die sich unwohl fühlen, zuhause.