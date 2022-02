Am Freitagmorgen hat es auf dem Gelände eines Seniorenheims in Kaiserslautern gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war die Papiermülltonne im Hinterhof des Gebäudes in der Schumannstraße in Brand geraten. Anschließend habe sich der Rauch auch in den Räumen des Seniorenheims ausgebreitet. Etwa 120 Bewohner wurden von den Einsatzkräften in anderen Gebäudeteilen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhindern, dass er auf das Gebäude übergriff. Verletzt wurde niemand. Die Flammen hatten die Außenfassade des Seniorenheims beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch unklar.