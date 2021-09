Festival "Alles muss raus" beginnt

Am Mittwochabend beginnt in Kaiserslautern das integrative Festival „Alles muss raus“. Das Festival wurde kurzfristig angekündigt, es gibt wegen der Corona-Pandemie ein umfassendes Hygiene-Konzept. Im vergangenen Jahr musste das Festival „Alles muss raus“ wegen der Pandemie noch abgesagt werden. Jetzt werden rund zehn Musik- und Theatergruppen mit behinderten und nicht-behinderten Menschen ihre Kunst auf der Gartenschau und in der Innenstadt aufführen. Los geht es heute um 20.30 Uhr auf der Gartenschau mit dem „Theater ANU“. Höhepunkt ist das Konzert der Gruppe „Albers Ahoi“ mit Seemannsliedern zum Mitsingen am Sonntagabend auf dem Stiftsplatz. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei – allerdings müssen wegen der Pandemie im Internet Karten reserviert werden. Bei den Konzerten müssen die Besucher bis zum Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen.