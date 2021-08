Die Technische Universität in Kaiserslautern bietet ab Donnerstag eine Woche lang ein Sommerferienprogramm für Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren an. Nach Angaben der Hochschule sollen die Teilnehmerinnen auf dem Campus der TU in vier Workshops Einblicke in die Forschung in Naturwissenschaft und Technik erhalten. Beispielsweise könnten die Mädchen am Mittwoch in einem der Workshops ihr eigenes Windkraftwerkmodell mithilfe eines Roboters bauen. Die Workshops sollen zwischen 10 und 15 Uhr stattfinden und könnten maximal von zehn Teilnehmerinnen besucht werden. Das Angebot sei kostenlos.