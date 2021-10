FCK zieht nach erstem 2G-Heimspiel positives Fazit

Der 1. FC Kaiserslautern zieht nach seinem ersten Heimspiel unter 2G-Bedingungen ein positives Fazit. Das Drittliga-Spiel war nach Angaben des Vereins ohne größere organisatorische Probleme abgelaufen. Einziges Problem sei gewesen, dass sich etwa 30 Minuten vor Anpfiff Schlangen an den Eingängen gebildet hätten. Der Grund: viele Fans seien erst kurz vor Spielbeginn auf den Betzenberg gekommen. Weil die Mitarbeiter den Impfstatus von jedem einzelnen Fan per Hand überprüfen mussten, hätten einige Fans bis zu 20 Minuten vor dem Fritz-Walter-Stadion warten müssen. Trotzdem habe es von den Zuschauern viele positive Rückmeldungen zum Ablauf des Drittliga-Spiels gegeben. Auch bei den künftigen Spielen will der Verein bei seinem 2G-Konzept bleiben. Sobald die Behörden neue Corona-Lockerungen für Großveranstaltungen in Aussicht stellen, will der FCK diese für seine Heimspiele prüfen. Beim Spiel am vergangenen Wochenende gegen Freiburg II waren mehr als 18.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion.