Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Außenstürmer Kenny Prince Redondo verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Zweitligisten Greuther Fürth an den Betzenberg. Zuvor hatte er für Union Berlin in der Zweiten Liga gespielt. Außerdem leiht der FCK für ein Jahr Stürmer Daniel Hanslik von Holstein Kiel aus. Er hatte in der vergangenen Saison für Hansa Rostock in der Drittel Liga gespielt.