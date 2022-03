Besucherbeschränkung auch beim FCK?

Für das letzte Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern am Samstag droht erneut eine Zuschauerbeschränkung. Der Verein wartet nach eigenen Angaben auf weitere Beschlüsse. Entscheidend dürfte das Bund-Länder-Treffen morgen werden, bei dem auch über Einschränkungen bei Großveranstaltungen wie Profifußballspiele beraten werden soll. Der FCK hat bereits angekündigt, seine Fans so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Am Samstag empfängt der Drittligist zum letzten Heimspiel des Jahres Viktoria Köln. Wie der Verein mitteilt, gilt derzeit für alle Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion die 2G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Außerdem dürfen die Besucher nur zum Essen oder Trinken die Maske abziehen. Der FCK rechnet mit den weiteren Beschlüssen zur Zuschauerkapazität erst morgen Abend.