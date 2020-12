Im Fall der Frauenleiche, die zu Beginn der Woche in Kaiserslautern gefunden wurde, sind bisher rund 100 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Ein Sprecher sagte, diesen Hinweisen werde jetzt nachgegangen. Außerdem war am Freitag ein speziell ausgebildeter Hund am Fundort der Leiche im Einsatz. Die Leiche war am Montag in der Kaiserslauterer Innenstadt gefunden worden, die Frau wurde getötet. Ihre Identität ist noch nicht geklärt.