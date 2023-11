Familienkonzert der DRP - "Maries Traumreise"

Die Deutsche Radio Philharmonie Kaiserslautern Saarbrücken lädt ein zum alljährlichen Familienkonzert. Dieses Mal mit Musik von Bizet, Prokofjew und Glinka.

Nicht schon wieder Geige üben – trotzig schnappt sich Marie ihr Lieblingsbuch, nickt ein und schon ist sie auf großer Traumreise zu den Planeten des Weltalls. So beginnt das Abenteuer der kleinen Marie am Samstag, 9. Dezember 2023 um 16 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern. Sie trifft "Den Übenden", der immer nur übt und gar nicht mehr zum richtigen Musik-Machen kommt, einen anderen Mann, der so viele Instrumente besitzt, dass er nie Zeit hat, jemals auf ihnen zu spielen oder die schöne, hochnäsige "Harfe", die mit niemandem etwas zu tun haben will. Als Marie aus diesem Traum erwacht, da versteht sie, worum es beim Musikmachen wirklich geht!

Diese Traum-Geschichte von Andrea Katharina Hoever ist inspiriert von Antoine de Saint-Exupéry und seinem kleinen Prinzen. Erzählt wird sie mit Traum-Musik von Georges Bizet, Sergej Prokofjew, Michail Glinka und anderen Komponisten. Das Familienkonzert dauert eine Stunde und ist empfohlen für Kinder ab fünf Jahren.

Karten für das DRP-Familienkonzert gibt es an der Tageskasse, bei der Tourist-Information Kaiserslautern, über die Ticket-Hotline 0761 88 84 99 99 und bei Reservix.