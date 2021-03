Das Land hat in Stadt und Kreis Kaiserslautern bislang rund 900 Familienkarten ausgegeben. Damit ist das Land nach eigenen Angaben zufrieden, weil sich bis jetzt mehr Familien als erwartet angemeldet haben. Besonders viele Anmeldungen kamen demnach aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Die Familienkarte bietet unter anderem Vergünstigungen bei Ausflügen und beim Einkaufen. Sie wird zunächst in den zwei Modellregionen im Kreis Kaiserslautern und in Ludwigshafen ausgegeben. 2022 soll sie in allen Kommunen des Landes erhältlich sein.