Im Kreis Kaiserslautern sind offenbar mehrere gefälschte Inkasso-Schreiben im Umlauf. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz werden Menschen in den Schreiben aufgefordert Geld zu zahlen. Demnach seien bereits mehrere Strafanzeigen beim Polizeipräsidium Westpfalz eingegangen. Zwei Männer aus dem Landkreis Kaiserslautern seien in einem offenbar gefälschten Inkasso-Schreiben aufgefordert worden, mehrere hundert Euro an das deutsche Unternehmen „Köln Euro Inkasso AG“ zu überweisen. Die Betroffenen hätten angeblich einen Vertrag mit der „Deutschen Lotto-Gewinner-Zentrale“ unterschrieben – dies sei aber tatsächlich nicht der Fall gewesen. Laut Polizei gibt es mehrere Anzeichen dafür, dass die Inkasso-Schreiben gefälscht sein könnten. Das angegebene Geschäftskonto liege nicht in Deutschland, sondern in Griechenland. Außerdem seien im Schreiben viele Rechtschreibfehler.