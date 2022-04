Lkw bringt Spenden für die Ukraine von Kaiserslautern nach Polen

Die Not in der Ukraine ist groß. Viele wollen den Menschen dort helfen. Auch die Evangelische Jugend der Pfalz. Sie hat Spenden gesammelt. Die werden jetzt von Kaiserslautern nach Polen und dann in die Ukraine gebracht.

Seit mehr als einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Für viele ist das erschütternd und unbegreiflich. Auch für die Evangelische Jugend der Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Sie verurteilt die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine nach eigenen Angaben auf das Schärfste. Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, hat der Jugendverband der Protestantischen Landeskirche Anfang März eine Spendenaktion gestartet. So viele Menschen haben sich daran beteiligt, dass inzwischen etwa 300 Kisten zusammengekommen sind. Jetzt sollen die Spenden dorthin, wo sie gebraucht werden. Pappkisten und Plastiksäcke: Die Spenden für die Ukraine liegen im Foyer des Landesjugendpfarramts der Evangelischen Kirche in Kaiserslautern. Evangelisches Landesjugendpfarramt 300 Kisten: Lkw bringt Spenden zunächst nach Polen Wie die Evangelische Jugend der Pfalz mitteilt, macht sich ein Team aus Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen diesen Freitag (Anm.d.Red. 8.4.22) mit einem Lkw und zwei Kleinbussen auf den Weg nach Polen. Sie bringen etwa 300 Kisten vollgepackt mit Spenden nach Cieplice in Westpolen. An Bord des Lkw sind Sachen, die die Menschen in der Ukraine dringend brauchen. Zum Beispiel Schlafsäcke und Decken. Außerdem Windeln für Babys und Kinder, Hygieneprodukte, Verbandsmaterial und auch Stromaggregate. Kirche bringt Spenden anschließend in die Ukraine Die Spenden - die unter anderem aus Kaiserslautern, Kusel, Otterbach, Pirmasens und Speyer kommen - übergibt die Protestantische Landesjugend aus Kaiserslautern in Cieplice/Polen dann der orthodoxen Diözese Wroclaw-Szczecin. Die Gemeinde organisiert anschließend den Weitertransport der Spenden in die Ukraine. Auf dem Rückweg wird die polnische Kirchengemeinde, nach Angaben der Evangelischen Jugend der Pfalz, Geflüchtete aus der Ukraine mitnehmen. Sie sollen dann in Einrichtungen der polnisch-orthodoxen Kirche untergebracht werden. Windeln für Babys und Kinder, Hygieneprodukte und Verbandsmaterial hat die Evangelische Jugend der Pfalz in großen Kisten gesammelt. Jetzt werden die Spenden für die Ukraine nach Polen gebracht. Evangelisches Landesjugendpfarramt Geldspenden für Medikamente Das Evangelische Landesjugendpfarramt sammelt außerdem Geldspenden. Bislang seien mehr als 20.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld sollen über das Diakonische Werk dringend benötigte Medikamente für medizinische Einrichtungen in der Ukraine finanziert werden.