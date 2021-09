Erste Premiere am Pfalztheater

Am Pfalztheater Kaiserslautern hat in dieser Woche die neue Spielzeit begonnen und am Sonntag steht bereits die erste Premiere auf dem Plan. Auf der Werkstattbühne wird das Drama "Endspiel" aufgeführt. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag. Tickets sind telefonisch, per Mail oder an der Theaterkasse erhältlich. Für Besucher gilt die 3G-Regel. Das heißt, sie müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Nach Angaben des Pfalztheaters gilt auf dem Weg zu den Sitzplätzen eine Maskenpflicht. Am Platz könne die Maske abgenommen werden.