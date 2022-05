Erste Bierbörse in Kaiserslautern am Fritz-Walter-Stadion

Am Wochenende findet rund ums Stadion in Kaiserslautern die erste Bierbörse statt. Und knüpft damit an eine Tradition der Stadt an.

Rund 25 Stände sind rund um das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern aufgebaut. Dort gibt es nicht nur traditionell gebraute helle oder dunkle Biere zu kosten, sondern auch Exoten wie Schoko- oder Kirschbier. Biere aus der Region sind genauso dabei wie aus Polen, Litauen, Schottland oder den USA. "Es wird eine kleine, aber feine Veranstaltung", sagt Organisator Bernd Noll. Die Bierbörse findet am Fritz-Walter-Stadion statt. SWR SWR Der Bier-Sommelier Sascha Schieler wird an den drei Tagen der Börse die Interessierten mit Wissenswertem über das Getränk versorgen. Zusätzlich gibt es Essensstände und Live-Musik. Und natürlich kann man die Biere nicht nur probieren, sondern auch direkt kaufen. Die Bierbörse beginnt Freitag um 15 Uhr, Samstag um 13 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kaiserslautern als "Stadt der Biere" Dass eine solche Börse in Kaiserslautern stattfindet, ist kein Zufall. Denn was kaum noch jemand weiß: Kaiserslautern war einmal eine "Bier-Stadt". Seit Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Beginn der Industrialisierung gab es immer mehr Brauereien in der Stadt. Nach Auskunft der Tourist-Info waren es zu Hochzeiten bis zu 30. Kaiserslautern mauserte sich zur Industriestadt, die vielen Arbeiter wollten nach Feierabend ihr Bierchen genießen - der Absatzmarkt war da. Und noch etwas war ausschlaggebend für den "Bier-Boom": Die Eiskeller in Kaiserslautern. In den Bundsandstein konnte man Höhlen schlagen und im Winter das Eis aus den Seen der Umgebung dort hinbringen. So konnte auch im Sommer das Bier kühl gelagert werden. Über 20 Keller gibt es laut Tourist-Info in und um Kaiserslautern - teilweise sind sie heute noch zu besichtigen. Im 20. Jahrhundert mussten nach und nach immer mehr Brauereien schließen. 1993 mit der "Bayerischen Brauerei Kaiserslautern (BBK)" die letzte große. Allerdings gibt es in der Stadt heute noch einige kleinere Bierbrauer, die die Tradition in Kaiserslautern hochhalten.

Sendung am Fr. , 6.5.2022 10:00 Uhr, Am Vormittag, SWR4 Rheinland-Pfalz