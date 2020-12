per Mail teilen

Die Landwirte in der Westpfalz haben in diesem Jahr weniger Getreide geerntet als sonst. Ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes sagte, auffällig sei, dass die Erntemenge teils von Acker zu Acker unterschiedlich sei. Der Verband führt das auf die unterschiedlichen Niederschlagsmengen zurück. Mittlerweile komme es auch aufgrund des Klimawandels immer häufiger vor, dass es in einer Ortschaft stark regne, während es im Nachbarort trocken bleibe. Weil es generell aber zu trocken war, sei vor allem die Grünschnitternte sehr schlecht ausgefallen. Der Sprecher sagte, das führe dazu, dass viele Viehhalter Futter zukaufen müssten. Mehrkosten, die sie beispielsweise nicht auf den Milch- oder Fleischpreise umlegen könnten. Die Landwirte hoffen, dass die anstehende Maisernte besser ausfällt, um den Verlust beim Grünschnitt auszugleichen.