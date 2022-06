Die Teilnehmer der Aktion Stadtradeln haben in Kaiserslautern erneut einen Rekord aufgestellt. In den vergangenen drei Wochen waren die rund 1.400 Teilnehmer mit ihren Fahrrädern genau 276.504 Kilometer unterwegs. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist das das beste Ergebnis, seit Kaiserslautern an der Aktion teilnimmt. Der Beigeordnete Peter Kiefer wertet die Zahlen als klares Bekenntnis zum Radfahren innerhalb der Stadt. Die Verwaltung werde sich daher für mehr Radwege einsetzen und weiter versuchen, das Radfahren in Kaiserslautern sicherer zu machen.