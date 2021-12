1.500 Menschen protestieren gegen Corona-Regeln in Kaiserslautern

Trotz Verbot haben am Montagabend rund 1.500 Menschen in Kaiserslautern mit einem Spaziergang gegen die Corona-Regeln protestiert. In Pirmasens wurden drei Polizisten verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, zogen am Montagabend rund 1.500 Menschen durch die Kaiserslauterer Innenstadt. Sie hätten sich auf mehrere Orte verteilt und friedlich protestiert. Am vergangenen Montag hatte eine ähnliche Zahl von Menschen an dem Protest gegen die Corona-Regeln teilgenommen.

Die Stadt Kaiserslautern hatte daraufhin weitere Spaziergänge mit einer Allgemeinverfügung verboten. Sie befürchtete, dass bei weiteren Veranstaltungen dieser Art ganz bewusst gegen die Maskenpflicht und die Abstandsregeln verstoßen wird.

Stadt Kaiserslautern will Ordnungswidrigkeiten verfolgen

Beim Spaziergang am Montagabend trugen nach Angaben der Polizei einige Teilnehmer keine Maske. Die Beamten schritten aber nicht ein, sondern machten mit Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam, dass die Veranstaltung nicht erlaubt war. Wer gegen die Abstands- und Masken-Regeln verstoßen hat, hat nach Angaben der Polizei eine Ordnungswidrigkeit begangen. Darum werde sich die Ordnungsbehörde kümmern.

Polizisten bei Montagsspaziergang in Pirmasens verletzt

Anders als die Stadt Kaiserslautern hält die Stadt Pirmasens ein Verbot solcher Veranstaltungen für rechtswidrig. Beim Corona-Protest in Pirmasens wurden laut Polizei drei Einsatzkräfte leicht verletzt. Während die Montagsspaziergänge in der restlichen Westpfalz weitestgehend ruhig verlaufen seien, hätten Teilnehmer in Pirmasens die Beamten angriffen. Auslöser sei gewesen, dass die Einsatzkräfte auf die von der Stadt kurzfristig verhängte Maskenpflicht aufmerksam gemacht hätten. Insgesamt gingen den Beamten zufolge rund 300 Menschen in Pirmasens auf die Straße.

Spaziergänge auch in anderen Kommunen der Westpfalz

Auch in anderen Kommunen in der Westpfalz gab es Protest-Spaziergänge gegen die Corona-Regeln, unter anderem in Kusel, Zweibrücken, Waldmohr und Rockenhausen. Dort blieben die Teilnehmerzahlen zweistellig. In Kirchheimbolanden galt Maskenpflicht für die Teilnehmer. Nach Angaben der Kreisverwaltung spazierten etwa 200 Menschen durch die Stadt.

Die Gruppierung "Freie Pfälzer" hatte über das Internet zu den Spaziergängen aufgerufen. Über die Mitglieder diese Gruppe ist wenig bekannt. Der Verfassungsschutz beobachtet die Gruppierung, Experten fürchten, dass auch rechtsextreme zu der Gruppierung gehören.