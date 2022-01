Polizei erwartet erneut Corona-Proteste

Die Polizei in Kaiserslautern rechnet am Montagabend erneut mit zahlreichen Corona-Protesten in der Region. Bislang wurde jedoch keine Veranstaltung offiziell angemeldet. Vergangenen Montag waren in Kaiserslautern etwa 1.500 Menschen unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass auch heute wieder ähnlich viele Teilnehmer zum Corona-Protest zusammenkommen. Noch immer gilt in der Stadt ein Versammlungsverbot. Wer trotzdem an einem sogenannten Montagsspaziergang teilnimmt, begeht nach Polizeiangaben eine Ordnungswidrigkeit. In Pirmasens waren vor einer Woche drei Polizisten verletzt worden, weil es zu einem Streit über die Maskenpflicht kam. Auch dort soll es heute wieder Proteste geben. Die Verwaltungen haben sich bislang nicht dazu geäußert, ob die Maßnahmen nochmals angepasst werden. Unter anderem haben die „Freien Pfälzer“ zudem zu Protest-Aktionen in Dahn, Landstuhl und Winnweiler aufgerufen.