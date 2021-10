Holocaust-Überlebende aus Kaiserslautern verstorben

Erna de Vries wuchs in Kaiserslautern auf und überlebte den Holocaust nur durch einen glücklichen Zufall. Hunderte Male hat sie ihre Geschichte jüngeren Menschen erzählt. Jetzt ist Erna de Vries gestorben.

Wie ihre Familie mitteilte, starb Erna de Vries drei Tage nach ihrem 98. Geburtstag in Lathen im Emsland. Dorthin war sie 1947 gezogen, nachdem sie ihren Mann Josef de Vries geheiratet hatte. Das Paar bekam drei Kinder.

In Kaiserslautern geboren - in Auschwitz fast umgekommen

Erna de Vries, mit Mädchennamen Erna Korn, wurde als Tochter einer jüdischen Mutter und eines protestantischen Vaters in Kaiserslautern geboren. Ihr Vater starb früh. Im Juli 1943 deportierten die Nazis Erna Korn und ihre Mutter nach Auschwitz. In Kaiserslautern erinnert ein Stolperstein an das Schicksal der Familie.

"Ich wusste, was das bedeutete", sagte Erna de Vries später. Die unmenschlichen Zustände im Todeslager machten sie krank, sie wurde als arbeitsunfähig aussortiert. In Auschwitz eigentlich ein Todesurteil. Doch Erna de Vries hatte Glück: In letzter Sekunde, bevor sie auf einen Lkw in Richtung Gaskammer verladen werden sollte, rettete sie ein Eintrag auf einer Karteikarte. Ein Aufseher hatte den Hinweis entdeckt, dass sie "Halbjüdin" war.

"Göttliche Fügung", sagte sie selbst später dazu. Sie kam ins Lager nach Ravensbrück in Brandenburg, aus dem sie 1945 die Amerikaner befreiten:

"Ich bin beschenkt mit 70 Lebensjahren über den Tag hinaus, an dem mein Todesurteil schon gesprochen war."

Wie ihre Mutter in Auschwitz starb, hat Erna de Vries nie heraus bekommen. Die letzten Worte der Mutter an ihre Tochter waren: "Du wirst überleben und erzählen, was man mit uns gemacht hat." Und das tat Erna de Vries dann auch. Hunderte Male erzählte sie vor allem Jugendlichen ihre Geschichte.

Keine Schuld, aber Verantwortung für jüngere Generation

Trotzdem vermittelte sie den jungen Menschen immer, dass sie keine Schuld trügen. "Aber sie hat ihnen deutlich gemacht, dass sie mit verantwortlich sind für das, was in der Zukunft geschieht", sagte ihre Tochter Ruth de Vries. Ihre Mutter sei zugleich eine sehr lebensfrohe, humorvolle und gastfreundliche Frau gewesen. Erna de Vries sagte selbst einmal, dass ihr Hass fremd sei.