Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 29. März.

Sonntag (29. März)

+++ Mehr als 280 Corona-Fälle in der Westpfalz +++

17:56 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Westpfalz ist – Stand Sonntagabend – noch einmal deutlich gestiegen. Am Samstagabend waren noch 258 offizielle Erkrankungen bekannt. Nun sind es 283. Die meisten, nämlich zehn, kamen in Kusel hinzu, wie das dortige Gesundheitsamt mitteilte. Dort sind nun 45 Menschen offiziell an Corona erkrankt. In der Südwestpfalz stieg die Zahl um sechs auf nun 65 Erkrankungen, im Donnersbergkreis gibt es fünf neue und nun insgesamt 58 bestätigte Corona-Fälle. In Stadt und Kreis Kaiserslautern gibt es mit 115 Fällen nach wie vor die meisten. Bislang starben zwei Menschen in der Westpfalz an dem Virus. Mindestens sieben gelten als geheilt.

+++ Zweibrücken und Pirmasens appellieren an Land – Notfall-Lazarett in Wallhalben startbereit +++

13:33 Uhr

Die Städte Zweibrücken und Pirmasens haben einen Appell an die Landesregierung gerichtet, ihre verhängten Besuchsverbote für Senioren- und Pflegeheime zu akzeptieren. Ein absolutes Besuchsverbot „kann Leben retten“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Verwaltungen. Hintergrund ist eine Verordnung des Landes, die vorsieht, dass zumindest ein Besucher am Tag für eine Stunde in die Heime darf. Pirmasens und Zweibrücken hatten aber bereits Tage zuvor ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Auch der Landkreis Südwestpfalz begrüßt die Regelung der beiden Städte. Allerdings werde sich der Kreis weiter an die Landesverordnung halten, sagte Landrätin Susanne Ganster am Sonntagmittag.

Außerdem teilte sie mit, dass das Notfall-Lazarett in der ehemaligen Realschule Plus Wallhalben ab Montag einsatzbereit wäre – für den Fall, dass die Krankenhäuser in der Nähe wegen eines rasanten Anstiegs an Corona-Erkrankungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Betten, Schutzausrüstungen und auch ein Ärzte-Team würden für den Ernstfall bereitstehen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Südwestpfalz ist nach Angaben von Ganster um sechs gestiegen. Drei neue Fälle gebe es in Pirmasens und drei im Landkreis. Damit gibt es in der gesamten Südwestpfalz aktuell 65 nachgewiesene Corona-Erkrankungen.

+++ Viele Verstöße gegen Landesverordnungen in Pirmasens +++

11:04 Uhr

Die Polizei war am Samstag gleich mehrmals in Pirmasens im Einsatz, weil sich mehrere Menschen nicht an die Landesverordnungen zur Eindämmung des Corona-Virus gehalten haben. So saßen am Schloßplatz acht Menschen zusammen. Im Strecktalpark musste die Polizei zwei Picknicke mit insgesamt sieben Menschen unterbinden. Außerdem veranstalteten sieben Erwachsene und mehrere Kinder eine private Grillparty; vor einem Supermarkt versammelten sich drei weitere Menschen. Gegen alle wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

+++ Seniorenzentrum Landstuhl als Notfallkrankenhaus im Gespräch +++

08:43 Uhr

Das neue Seniorenzentrum in Landstuhl ist als Hilfskrankenhaus während der Corona-Pandemie im Gespräch. Der noch nicht bezogene, aber dafür voll erschlossene und möblierte Neubau bietet nach Angaben des Kreises Kaiserslautern die Voraussetzungen, um kurzfristig bis zu 120 Corona-Patienten aufzunehmen.

Auch die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule in Landstuhl bietet laut Landrat Ralf Leßmeister „für ein Worst-Case-Szenario“ eine Alternative. „Unsere Katastrophenschutz-Einheiten verfügen über 100 Doppelstockbetten, also 200 Einzel-Betten und darüber hinaus über weitere 100 Feldbetten.“ Damit würden allein im Kreis Kaiserslautern insgesamt über 400 Ersatzbetten im Notfall zur Verfügung stehen.

Samstag (28. März)

+++ Corona-Patient aus dem Raum Kaiserslautern gestorben +++

18:01 Uhr

In der Westpfalz ist ein weiterer Mensch gestorben, der an Corona erkrankt war. Wie der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister mitteilte, stammt er aus dem Raum Kaiserslautern und war bis zu seinem Tod in stationärer Behandlung. Damit starben am Samstag die beiden ersten Corona-Toten in der Westpfalz. Zuvor teilte der Donnersbergkreis mit, dass dort eine 84-Jährige an den Folgen der Virus-Erkrankung starb.

+++ Acht neue Corona-Fälle am Samstag +++

17:45 Uhr

Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben bislang 258 bestätigte Corona-Fälle registriert. Damit sind am Samstag acht weitere dazugekommen. Die meisten (114) kommen nach wie vor aus Stadt und Kreis Kaiserslautern, 59 aus der Südwestpfalz, 53 aus dem Donnersbergkreis und 32 aus Kusel. Bislang starb eine 84-jährige Frau an den Folgen des Corona-Virus, insgesamt vier Menschen gelten als geheilt.

+++ Notkrankenhaus in Kaiserslautern geplant +++

17:13 Uhr

Im Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern soll ein Notkrankenhaus entstehen. Das bestätigte Oberbürgermeister Klaus Weichel dem SWR. Allerdings sei das eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass das benachbarte Westpfalz-Klinikum in der Corona-Krise an seine Kapazitätsgrenze stößt. Trotzdem seien in der Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums bereits Feldbetten abgestellt.

+++ Erste Corona-Tote in der Westpfalz +++

15:29 Uhr

In der Westpfalz ist zum ersten Mal eine Patientin an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Dabei handelt es sich um eine 84-Jährige aus dem Donnersbergkreis, wie die hiesige Verwaltung mitteilt. Sie war bereits in den vergangenen Tagen in einem „kritischen Zustand“. Landrat Rainer Guth zeigte sich betroffen und sprach sein tiefstes Mitgefühl aus. Gerade ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen seien besonders gefährdet, so der Landrat. Sie gelte es zu schützen. Aktuell gibt es im Donnersbergkreis 53 bestätigte Infektionen mit dem Covid-19-Virus. 289 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

+++ Corona-Ambulanz für Kaiserslautern geplant +++

13:32 Uhr

In Kaiserslautern soll, wie bereits in Landstuhl, eine Corona-Ambulanz entstehen. Das bestätigte der Vorsitzende der ärztlichen Kreisvereinigung, Dr. Jonas Fröhlich, dem SWR. Gemeinsam mit Landrat Ralf Leßmeister arbeite man „mit Nachdruck daran, geeignete Räumlichkeiten auszuwählen“. Mehrere Optionen würden derzeit diskutiert.

Die Corona-Ambulanz soll vor allem die niedergelassenen Ärzte entlasten. Außerdem könnten dort Menschen, die sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, bestmöglich versorgt werden. Patienten, die mit anderen Krankheiten zu ihren Hausärzten gingen, müssten sich dann nicht mehr der Gefahr aussetzen, dass sie von Corona-Patienten angesteckt werden. Es sei daher wichtig, diese beiden Patientengruppen voneinander zu trennen, so Fröhlich.

Wann die Corona-Ambulanz in Kaiserslautern kommt, sei noch unklar und hänge von mehreren Faktoren ab. Fröhlich betonte aber, dass sie schnellstmöglich entstehen soll.

+++ Fünf weitere bestätigte Corona-Fälle in der Südwestpfalz +++

12:18 Uhr

In der Südwestpfalz gibt es fünf weitere bestätigte Corona-Fälle. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde bei vier Menschen in der Verbandsgemeinde Hauenstein das Covid-19-Virus nachgewiesen, in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland kam ein neuer Fall dazu. Damit steigt die Zahl aller bisher nachgewiesenen Corona-Fälle in der Südwestpfalz (Kreis sowie Städte Pirmasens und Zweibrücken) auf 59. In der gesamten Westpfalz steigt sie auf 255.

+++ Brandbrief warnt vor Klinik-Pleiten durch Corona +++

10:02 Uhr

In einem Brandbrief an die Landesregierung warnt der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern vor den finanziellen Folgen der Corona-Krise. Vom Volumen des finanziellen Rettungsschirms des Landes sei er entsetzt, so Peter Förster wörtlich. Bereits jetzt habe das Krankenhaus rund eine halbe Million Euro in neue Schutzausrüstung für das Personal investieren müssen. Auch die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen während der Corona-Pandemie kosten laut Förster viel Geld. Weil alle geplanten Operationen abgesagt werden mussten, verliert das Westpfalz-Klinikum nach Angaben des Geschäftsführers im Gegenzug Einnahmen in Millionenhöhe – pro Woche. Er fordert nun vom Land, die Krankenhäuser noch stärker zu unterstützen. Das Geld müsse bald fließen, sonst werde es für viele Kliniken finanziell sehr eng, so Förster. Im Extremfall könnten einige Krankenhäuser Insolvenz anmelden müssen.

+++ 250 Menschen in der Westpfalz nachweislich infiziert +++

8:13 Uhr

In der Westpfalz haben sich bislang 250 Menschen (Vortag: 229) nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. In der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern sind aktuell 112 Fälle (102) bekannt. Im Landkreis Kusel hat das Gesundheitsamt 32 Erkrankte (31) gemeldet. Im Donnersbergkreis sind es derzeit 52 (50) nachgewiesen Corona-Infizierte, in der Südwestpfalz 54 (46). Drei Menschen gelten bislang als geheilt.

+++ Notbetreuung in Kitas wird kaum genutzt +++

7:49 Uhr

In den meisten Kindertagesstätten in der Westpfalz werden die Möglichkeiten zur Notfallbetreuung von Kindern kaum genutzt. Viele Kita-Betreiber berichten von nur wenigen Kindern pro Einrichtung. So teilte zum Beispiel die Stadt Kaiserslautern mit, dass im Moment 162 Kinder in den städtischen Kitas betreut werden. Eigentlich stehen dort fast 4.000 Betreuungsplätze zur Verfügung. In den Kitas der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird laut Verwaltung zum Teil nur ein Kind pro Einrichtung betreut, in einigen gar keine. Das gleiche berichtet der protestantische Kita-Verbund Zweibrücken. In den rund 200 Kitas des Bistums Speyer in der Pfalz sind nach eigenen Angaben im Moment etwa 170 Kinder in Notgruppen. Insgesamt werden laut dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz derzeit nur etwa 1,8 Prozent der Kita-Kinder in Notgruppen betreut.

+++ Schönenberg-Kübelberg sammelt für Osterpakete +++

6:47 Uhr

Der Kultur- und Heimatverein Sand, die Nachbarschaftshilfe und die evangelische Christusgemeinde sammeln in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel Spenden. Damit sollen nach ihren Angaben Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft und in Form von Osterpaketen an Bedürftige verteilt werden. Die Pakete wollen die Mitarbeiter der Tafel in der Woche vor Karfreitag an die Bedürftigen verteilen. Ein Sprecher sagte, damit wolle man den Menschen, die sonst die Tafel nutzen, ein schönes Osterfest bereiten. Hintergrund ist, dass die Tafel in Brücken wegen der Corona-Krise geschlossen ist.

+++ 13 Millionen Euro Soforthilfe für die Westpfalz +++

5:45 Uhr

Die Kommunen in der Westpfalz bekommen wegen der Corona-Krise fast 13 Millionen Euro Soforthilfen aus dem Nachtragshaushalt des Landes. Den größten Anteil erhält mit über 2,5 Millionen Euro der Kreis Kaiserslautern, den kleinsten die Stadt Zweibrücken mit etwas mehr als 800.000 Euro. Nach Angaben des Finanzministeriums steht das Geld nur für Ausgaben im Gesundheitsbereich zur Verfügung. Also zum Beispiel, um Personal bei den Gesundheitsämtern einzustellen, Corona-Testzentren zu errichten oder Schutzkleidung für Mitarbeiter zu besorgen. Das Geld ist Teil des sogenannten „Corona-Hilfspaketes“. Es ist der größte Nachtragshaushalt in der rheinland-pfälzischen Geschichte. Insgesamt stellt das Land eine Milliarde Euro für Sofortmaßnahmen zur Verfügung.

Freitag (27. März)

+++ Opel-Werk bleibt vorerst geschlossen +++

18:00 Uhr

Das Opel-Werk in Kaiserslautern bleibt wegen der Corona-Krise weiterhin geschlossen. Das gilt nach Angaben des Unternehmens für alle Autofabriken des PSA-Konzerns in Europa. Derzeit arbeite PSA an einem Zeitplan für die schrittweise Wiederaufnahme der Produktion. Man habe verschärfte Schutzmaßnahmen erarbeitet, die künftig in allen Unternehmensbereichen gelten sollen. So sollen Mitarbeiter zum Beispiel täglich mit neuen Schutzmasken versorgt werden und sie sollen regelmäßig ihre Körpertemperatur kontrollieren. Wann genau das Opel-Werk in Kaiserslautern wieder in Betrieb gehen kann, teilte das Unternehmen nicht mit. PSA hatte vor knapp zwei Wochen alle Werke in Europa wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

+++ Live-Kulturstream in der Fruchthalle mit SWR-Moderatorin +++

16:30 Uhr

Um den Menschen trotz der Coronakrise Kulturgenuss zu ermöglichen, streamt das Kulturamt der Stadt Kaiserslautern mit Unterstützung von KL.digital ab 17 Uhr eine Soirée live übers Internet. Sie heißt "Chopin und George Sand - eine Liebe in Europa" und wird von der Pianistin Sachiko Furuhata und SWR-Moderatorin Kerstin Bachtler gestaltet. Im Interview mit SWR-Moderator Jürgen Rademacher erzählt sie, was die Zuschauer heute Abend erwartet.

Der Kultur-Livestream ist bei Facebook zu sehen (https://de-de.facebook.com/herzlichdigital/) und auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCrIg5bdu-SnQIrownCL1j1Q).

+++ IHK Pfalz verschiebt Abschlussprüfungen +++

12:15 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer der Pfalz hat angekündigt, die Abschlussprüfungen in den Sommer zu verschieben. Das gelte für alle Auszubildenden in der Westpfalz. Ursprünglich waren die schriftlichen Prüfungen für April und Mai geplant. Wie die IHK Pfalz mitteilt, sollen die Azubis nun Mitte Juni geprüft werden. Auch die Weiterbildungsprüfungen seien bis Ende Mai alle abgesagt. Sie sollen bis August nachgeholt werden. Die IHK reagiert damit auf die Vorschriften zur Eindämmung des Corona-Virus. Diese würden es unmöglich machen, bundesweit einheitliche Abschlussprüfungen durchzuführen.

+++ Landrat und OB bitten um Hilfe für Gesundheitsamt KL +++

11:00 Uhr

Landrat Ralf Leßmeister (CDU) hatte bereits an alle Menschen mit medizinischer Ausbildung appelliert, den Kreis in der Corona-Krise zu unterstützen. Diesem Aufruf schließt sich nun der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel (SPD), an. "Wir müssen rechtzeitig für eine mögliche Verschlimmerung der Lage gewappnet sein. Auch ich bitte daher alle, die sich aufgrund ihrer Qualifikationen in der Lage sehen zu helfen, sich zu melden", so Weichel. Konkret gehe es um Aufbau und Betrieb möglicher Notambulanzen oder eines Notkrankenhauses innerhalb der Stadt und/oder des Landkreises. Für den Aufbau bzw. die Verstärkung dieser Strukturen werde personelle Unterstützung durch medizinisch ausgebildete Einsatzkräfte gesucht.

+++ Finanzämter bearbeiten bestimmte Anträge schneller +++

10:30 Uhr

Das Landesamt für Steuern hat mitgeteilt, dass wegen der Corona-Pandemie folgende Anträge von den Finanzämtern bevorzugt bearbeitet werden: Herabsetzungen von Vorauszahlungen, zinsfreie Stundungen, Fristverlängerungen, Verzicht auf Säumniszuschläge und Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen. Entsprechende Formulare stehen auf den Internetseiten der rheinland-pfälzischen Finanzämter und auf der Seite des Landesamts zur Verfügung.

+++ Neue Software überwacht Corona-Fälle in Stadt und Kreis KL +++

7:30 Uhr

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern setzt ab sofort eine Software ein, um den Gesundheitszustand von Corona-Patienten und -Verdachtsfällen zu überwachen. Die Patienten füllen dabei jeden Tag einen Online-Fragebogen aus. Auf dem Fragebogen wird unter anderem die Temperatur vermerkt. Das Programm weist die Amtsärzte im Landkreis Kaiserslautern dann automatisch auf kritische Rückmeldungen von Patienten hin. Außerdem signalisiert es den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, welche Patienten noch kontaktiert werden müssen. Bisher musste jeder Patient in Quarantäne täglich angerufen und ihm diverse Fragen gestellt werden. Die Software wird den Gesundheitsämtern zunächst kostenlos von einem Münchner Medienunternehmen zur Verfügung gestellt. Sie wird ab sofort eingesetzt.

+++ Südwestpfalz: Stationäre Notbetreuung für Kinder und Jugendliche +++ 7:15 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz richtet wegen der Corona-Krise eine stationäre Notbetreuung für Kinder und Jugendliche ein. Nach Angaben von Landrätin Susanne Ganster (CDU) soll dafür der Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben genutzt werden. Dort sollen Kinder und Jugendliche untergebracht werden, deren Eltern sich nicht mehr um sie kümmern können, weil sie beispielsweise an Corona erkrankt sind. Der Wallfahrtsort verfügt dazu über etwa 100 Betten. Zudem sei es möglich, Gruppen voneinander zu trennen - etwa dann, wenn Kinder selbst mit dem Virus infiziert sind. Die stationäre Notbetreuung soll von den Johannitern betrieben werden, sobald sie gebraucht wird. Landrätin Ganster sagte, das sei eine weitere Vorsichtsmaßnahme, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Sie blicke mit Sorge ins benachbarte Frankreich, wo sich die Lage weiter zuspitze.

+++ 229 Westpfälzer nachweislich mit Corona infiziert +++

6:30 Uhr

In der Westpfalz ist nach Angaben der Gesundheitsämter mittlerweile bei 229 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. 102 davon kommen aus der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern. 50 nachgewiesen Infizierte stammen aus dem Donnersbergkreis, 46 aus der Südwestpfalz und 31 aus dem Landkreis Kusel. Bislang gelten drei der nachweislich Infizierten aus der Westpfalz als geheilt.

Donnerstag (26. März)

+++ Kaiserslautern storniert Betreuungs- und Verpflegungskosten für Schüler +++

17:30 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat mitgeteilt, für den Monat April keine Kosten für die Betreuung und Verpflegung in Schulen zu erheben. Aufgrund der Corona-Krise seien derzeit alle Schulen geschlossen, daher finde keine Mittagsverpflegung mehr statt, die Betreuung der Kinder beschränke sich auf Notgruppen. Die Stornierung gelte für alle Schularten und Betreuungsangebote. Mit der Maßnahme will die Stadt nach eigenen Angaben unter anderem Alleinerziehende finanziell entlasten. Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, erhalten die Beträge laut Stadtverwaltung zurück.

+++ Hotline-Wirrwarr wegen Corona-Tests gelöst +++

16:00 Uhr

Die Probleme bei der Terminvergabe für Coronatests in Höhfröschen sind nach Angaben des Kreises Südwestpfalz behoben. Demnach hat sich Landrätin Susanne Ganster (CDU) mit dem Land darauf geeinigt, dass allein der Kreis die konkreten Termine vergibt. Zuvor war es zu Problemen gekommen, weil das Land - parallel zum Kreis - an seiner Hotline Termine für Höhfröschen ausgemacht hatte. Der Kreis hatte davon nichts gewusst, deshalb konnten die Betroffenen auch nicht getestet werden. In Höhfröschen können pro Tag 100 Menschen getestet werden.

+++ Pirmasens befreit Eltern von Beiträgen für Kitas und Krippen +++

14:45 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat mitgeteilt, vorerst auf die Beiträge für Kindertagesstätten, Krippen und Horte sowie auf die Verpflegungspauschale zu verzichten. Diese Regelung gelte zunächst bis Ende April sowohl für Einrichtungen in kummunaler als auch in freier Trägerschaft. "Wir möchten damit ein Zeichen setzen und den Eltern dafür danken, dass sie Verständnis zeigen und diese Ausnahmesituation mittragen", so Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Krise auch in den Pirmasenser Kindergärten nur noch eine Notbetreuung läuft, die nur von wenigen Kindern genutzt werden darf.

+++ Gerichte in der Westpfalz schränken ihre Arbeit ein +++

14:00 Uhr

Die aktuellen Regeln zur Eindämmung des Coronavirus' haben auch Auswirkungen auf die Arbeit der Gerichte in der Westpfalz: An den Landgerichten in Zweibrücken und Kaiserslautern wurden nach eigenen Angaben die meisten Zivilverfahren verschoben. Schwieriger sei es mit Strafverfahren – hier gibt die Strafprozessordnung bestimmte Fristen vor. Die Richter müssten sich deshalb jeden Termin anschauen und festlegen, ob er stattfinden müsse oder nicht. Ziel sei, dass nur noch die unaufschiebbaren Termine stattfinden. Zudem sei in allen Gerichten der Publikumsverkehr auf ein Minimum zurück gefahren worden.

+++ Museum Pfalzgalerie mit Kunst-Aktion im Internet +++

12:45 Uhr

Kunst betrachten und kreativ werden - das will das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern mit seinem neuen Angebot "Wie siehst du mich?" bei Usern im Internet erreichen. Einmal wöchentlich stellt das Museum eines seiner Kunstwerke auf der Website, auf Facebook und Instagram vor, dann sollen die Betrachter einen Kommentar dazu abgeben - beispielsweise in Form einer Collage, einer Fotografie, einer Malerei oder einer Skulptur. "Mit welchen Mitteln auch immer", schreibt das Museum. Das Ergebnis soll als digitales Bild an WieSiehstDuMich@mpk.bv-pfalz.de gemailt werden. Einige Stücke will das Museum nach seiner Wiedereröffnung präsentieren. Das erste Bild der Online-Aktion ist Carl Spitzwegs "Zeitungsleser im Hausgärtchen".

+++ Videoreihe "Corona und ich" +++

12:15 Uhr

In unserer Reihe "Corona und ich" berichten Menschen aus der Region über die Auswirkungen auf ihr Leben durch das Coronavirus. Dana Weilemann ist 18 Jahre alt, Schülerin und aktuell wegen der Corona-Krise zuhause. Wir haben sie gefragt, wie sie sich jetzt den Unterrichtsstoff selbst beibringt, wie es ihr damit geht und was die größten Herausforderungen für sie sind:

+++ Karte: So verbreitet sich das Coronavirus im Südwesten +++

11:15 Uhr

Wir zeigen Ihnen auf einer aktuellen Karte, wie sich festgestellten Infektionen verteilen und in welcher Region wie viele Fälle registriert worden sind:

+++ Trekking-Saison verschoben +++

11:00 Uhr

Der Start der Trekking-Saison in der Pfalz wird wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst auf den 1. Mai verschoben. Ob das Datum tatsächlich gehalten werden kann, ist laut Veranstalter aber noch unklar. Eigentlich hätte die Saison am 1. April starten sollen. Wie alle touristischen Übernachtungsangebote sind aber auch die mehrtägigen Wanderungen mit Übernachtung im Freien wegen einer Verordnung des Landes zurzeit verboten. Der Veranstalter hofft, dass die Saison zum 1. Mai beginnen kann. Das sei aber natürlich abhängig von der Rechtslage. Die Buchungen, die wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen müssen, würden aber kostenlos storniert. Insgesamt gibt es in der Vorderpfalz und der Westpfalz 15 Trekkingplätze für je vier bis sechs Zelte. Auf den Plätzen können Fernwanderer auf ihren Touren im Pfälzerwald übernachten.

+++ Mobile Essensausgabe durch Tafel in Pirmasens +++

7:15 Uhr

Die Pirmasenser Tafel wird heute ab 10 Uhr Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Die bereits gepackten Pakete verteilen die freiwilligen Helfer an drei Orten im Stadtgebiet aus Fahrzeugen heraus an die Bedürftigen: im Winzler Viertel (11:30-13 Uhr), auf dem Kirchberg (10-11:30 Uhr) und auf dem Horeb (13-15 Uhr). Eigentlich ist die Tafel wegen des Coronavirus' seit zwei Wochen geschlossen. Sollte diese neue Art der Ausgabe funktionieren, wird die Tafel in der kommenden Woche erneut Lebensmittel verteilen.

+++ Notfallbetreuung für pflegebedürftige Senioren +++

7:00 Uhr

In Schönau im Kreis Südwestpfalz sollen künftig pflegebedürftige ältere Menschen betreut werden, die wegen der Corona-Krise nicht mehr zu Hause gepflegt werden können. Der Kreis plant, die Senioren in der Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach unterzubringen. In einem ersten Schritt sollen dort 50 Pflegeplätze geschaffen werden, die ab kommenden Montag zur Verfügung stehen sollen. Bei Bedarf könnten die Plätze auf 140 aufgestockt werden. Betreiber wird der ASB sein. Nach Angaben von Landrätin Susanne Ganster (CDU) ist die Bildungs- und Freizeitstätte des Bistums Speyer für diesen Zweck sehr gut geeignet, weil sie barrierefrei ist und genügend Zimmer bietet.

+++ Über 200 Corona-Fälle in der Westpfalz +++

6:30 Uhr

Die Zahl der Corona-Fälle in der Westpfalz ist auf über 200 angestiegen. Nach Angaben der vier Gesundheitsämter wurden bislang 214 Menschen positiv auf den Coronavirus getestet. Im Landkreis Kusel sind mit 30 Betroffenen die wenigsten Menschen erkrankt. In der Südwestpfalz sind es derzeit 39 Infizierte, im Donnersbergkreis 47. Davon sei bei einer 84-jährigen Person mit Vorerkrankungen der Zustand kritisch. Die meisten Fälle, nämlich 98, gibt es weiterhin in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Dort gibt es nach offiziellen Angaben auch den bisher einzigen geheilten Corona-Patienten in der Westpfalz.

Mittwoch (25. März)

+++ Evangelische Kirche kündigt Hilfsfonds an +++

18:00 Uhr

Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Diakonische Werk Pfalz legen einen Nothilfefonds von 40.000 Euro auf. Ein Sprecher der Landeskirche sagte, das Geld sei für Familien gedacht, die besonders von der Corona-Krise betroffen seien. Es sollte in erster Linie für den Einkauf von Lebensmitteln verwendet werden. Anträge nehmen nach Angaben des Sprechers die Häuser der Diakonie entgegen, sie zahlen das Geld auch aus.

+++ Neuer Standort für Corona-Testzentrum in Zweibrücken +++

16:30 Uhr

Das Corona-Testzentrum in Zweibrücken befindet sich nach Angaben der Stadt ab sofort auf dem Parkplatz im Hof des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses. Dort können die Tests im Auto durchgeführt werden; Personen, die möglicherweise infiziert sind, sollen nicht mehr aussteigen. So werde das Infektionsrisiko für andere verringert. Zuvor war das Testzentrum auf dem Parkplatz des Nardini-Klinikums untergebracht – dort hatte es für die Testpersonen einen Wartebereich in einem Zelt gegeben.

+++ Durcheinander wegen Terminvergabe bei Coronatests +++

15:00 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz bittet Bürger, Termine für Coronatests in Höhfröschen nur über die Hotline des Kreises zu vereinbaren. Das Land hat gestern an seiner eigenen Hotline ebenfalls Termine in Höhfröschen vergeben. Die Betroffenen hätten aber trotz eines Termins nicht getestet werden können, weil sie nicht die Kriterien erfüllt hätten. Der Kreis vergibt die Termine nach den Kriterien des Robert Koch Institutes und könne nicht "jeden testen, der einen Test will", sagte die Landrätin Susanne Ganster (CDU). Bis morgen wolle die Landrätin mit dem Land abklären, dass es für Höhfröschen keine Termine mehr vereinbart. Die Hotline des Kreises Südwestpfalz zur Anmeldung zum Corona-Test lautet 06331/809-750.

+++ "Corona-Betrüger" entpuppen sich als Schornsteinfeger +++

11:30 Uhr

Eine US-Amerikanerin hatte am Montag in Bann im Kreis Kaiserslautern die Polizei verständigt, weil ein Mann und eine Frau mit Mundschutz und einem Koffer in der Hand an ihrer Haustür geklingelt hatten. Die Frau hatte offenbar Angst, dass es sich um Betrüger handelte. Doch dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Mehr dazu in unserem Artikel:

+++ Zweibrücker Firmen helfen mit Spenden +++

9:30 Uhr

Die großen Firmen in Zweibrücken haben angekündigt, in der Corona-Krise Schutzausrüstung an das Nardini Klinikum und das Corona-Testzentrum in Zweibrücken zu spenden. Das hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) mitgeteilt. Demnach habe der Kranbauer Tadano angekündigt, 300 Schutzanzüge, Masken und Schutzbrillen zu spenden. Die Firma TLT-Turbo Lufttechnik wolle sogar 3.000 Atemschutzmasken zur Verfügung stellen. Die Firmen John Deere und Kubota würden derzeit prüfen, was sie aus ihren Lagern entbehren können. Hintergrund ist, dass an vielen Kliniken in ganz Deutschland die Schutzausrüstung für Ärzte und Pflegekräfte knapp wird und es kaum genügend Nachschub gibt.

+++ Pirmasenser OB will komplettes Besuchsverbot in Seniorenheimen +++

7:45 Uhr

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) bittet das Land in einem Brief darum, die Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus' in einem Punkt zu ändern. Nach Angaben von Zwick sieht die Verordnung vor, dass Bewohner von Seniorenheimen unter strengen Regeln besucht werden dürfen. Die Stadt Pirmasens hatte vorher ein absolutes Besuchsverbot für Seniorenheime ausgesprochen. Zwick sagte, das sei mit den Betreibern der Heime abgesprochen gewesen. Weil die Bewohner zu den Risikogruppen zählten, müsse man sie besonders schützen.

+++ Zahl der Corona-Fälle in Westpfalz steigt weiter +++

6:00 Uhr

In der Westpfalz gibt es zurzeit 180 offiziell bestätigte Corona-Fälle – 20 mehr als gestern Mittag. Das teilten die Gesundheitsämter mit. Der Großteil kommt aus Stadt und Kreis Kaiserslautern. In den Kreisen Kusel, Donnersberg und Südwestpfalz sind jeweils etwas mehr als 30 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Dienstag (24. März)

+++ Polizei warnt vor Corona-Betrügern +++

18:30 Uhr

Im Kreis Kaiserslautern sind offenbar Betrüger unterwegs, die die Angst der Menschen vor dem Coronavirus ausnutzen wollen. Nach Angaben der Polizei haben in Bann zwei Personen versucht, sich Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Sie trugen einen Mundschutz und hatten einen Koffer dabei. Der Hausbesitzer habe auf das Klingeln aber nicht reagiert und stattdessen die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, sei das Paar verschwunden gewesen. Die Polizei warnt davor, Fremde ins Haus zu lassen. Aktuelle Fälle zeigten, dass Kriminelle die Angst vor dem Coronavirus ausnutzten.

+++ Live-Konzerte in der Fruchthalle gegen die Krise +++

16:50 Uhr

Das Kulturamt der Stadt Kaiserslautern startet heute eine Konzertreihe übers Internet. Die Livestream-Konzerte werden täglich ab 17 Uhr in der Fruchthalle ohne Publikum gespielt. Wegen des Corona-Virus' sind derzeit alle öffentlichen kulturellen Veranstaltungen abgesagt, die Stadt will den Bürgern nach eigenen Angaben aber trotzdem Kulturgenuss ermöglichen. Für die Zuschauer sind diese Livestream-Konzerte bei Facebook und YouTube kostenlos. Weitere Infos und Links gibt's auf der Homepage der Stadt.

+++ Landstuhl hat jetzt ein Corona-Zentrum +++

15:45 Uhr

Das Medizinische Versorgungszentrum Westpfalz hat in Landstuhl ein neues Corona-Zentrum eröffnet. Ein Sprecher der Einrichtung sagte, man wolle dort ausschließlich Patienten mit Grippesymptomen wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit behandeln. Bei begründeten Verdachtsfällen könne man vor Ort auch Abstriche für Corona-Tests machen. Ziel sei es, die Hausärzte in der Region zu entlasten. Patienten müssen sich vorab per E-Mail oder Telefon anmelden.

+++ Ehemaliges Evangelisches Krankenhaus soll Notfall-Klinik werden +++

14:15 Uhr

Das ehemalige Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken könnte wegen der Corona-Krise als Notfall-Krankenhaus reaktiviert werden. Nach Angaben der Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster, sollen in Zweibrücken Corona-Patienten behandelt werden, sobald andere Krankenhäuser in der Region keine Plätze mehr haben. Sollten noch mehr benötigt werden, würden Notfall-Lazarette genutzt. Eines werde derzeit in der ehemaligen Realschule Plus in Wallhalben eingerichtet. Außerdem sollen zwei zentrale Notfall-Betreuungen für ältere Menschen und Kinder eingerichtet werden – wo ist noch unklar.

+++ Zahl der Infizierten in Südwestpfalz steigt +++

12:40 Uhr

In Kreis Südwestpfalz haben sich vier weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der Infizierten dort auf insgesamt 31. In der gesamten Westpfalz liegt die Zahl der Infizierten nach offiziellen Angaben derzeit bei 156.

+++ Vorräte an Schutzkleidung und Masken gehen zur Neige +++

12:15 Uhr

Erste Hausärzte in der Westpfalz haben angekündigt, dass sie bald schließen müssen, sollten sie keinen Nachschub an Schutzkleidung und Masken bekommen. In den Krankenhäusern ist die Lage noch nicht so dramatisch und die Versorgung zunächst noch sichergestellt. Trotzdem bittet das Westpfalz-Klinikum bereits um Materialspenden. Mehr dazu finden Sie in unserem Artikel:

+++ Erstes Abstrichzentrum im Saarpfalz-Kreis +++

11:00 Uhr

Der Saarpfalz-Kreis hat in Homburg heute sein erstes Corona-Testzentrum eröffnet. Wer als Verdachtsfall eingestuft wird, kann nach Angaben des Landkreises direkt mit dem Auto zum Abstrichzentrum auf dem DSD-Gelände fahren. Getestet werde täglich zwischen 10 und 14 Uhr, allerdings nur bei Personen, die ein ärztliches Attest haben. In der Westpfalz gibt es bislang fünf solcher Testzentren für Corona-Verdachtsfälle in Kaiserslautern, Höhfröschen bei Pirmasens, Zweibrücken, Schwedelbach und Kirchheimbolanden.

+++ Mehr als 150 Infizierte in der Westpfalz +++

6:45 Uhr

In der Westpfalz sind nach Angaben der Kreise zurzeit 152 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 71 von ihnen leben in Stadt und Kreis Kaiserslautern, 23 im Kreis Kusel, 31 im Donnersbergkreis und 27 in der Südwestpfalz.

Montag (23. März)

+++ Mehr Intensivpfleger fürs Westpfalz-Klinikum +++

18:00 Uhr

Am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern sollen wegen der Corona-Krise in den kommenden Wochen mehr als 100 Pfleger für die Intensivstation weitergebildet werden. Sie sollen nach Angaben des Krankenhauses die bisherigen Pfleger unterstützen – beispielsweise, wenn Patienten beatmet werden müssen. Diese Maßnahme sei angesichts der Pandemie notwendig, erklärt die Pflegedirektorin des Westpfalz-Klinikums, Andrea Bergsträßer.

+++ Südwestpfälzer wehren sich gegen Allgemeinverfügung +++

17:00 Uhr

Mehrere Menschen in der Südwestpfalz haben am Wochenende bei der Kreisverwaltung Widersprüche gegen die eingeschränkte Ausgangssperre eingereicht. Der Kreis hatte die strengeren Regeln zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus verhängt. Bund und Länder sind am Sonntag nachgezogen. Nach Angaben eines Kreissprechers müssen die Widersprüche nun trotzdem regulär von der Rechtsabteilung geprüft und bearbeitet werden. Besonders über die sozialen Netzwerke habe die Kreisverwaltung aber auch viel Lob für ihr schnelles und entschlossenes Handeln bekommen.

+++ Standorte für Notfall-Lazarette gesucht +++

16:00 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz sucht nach eigenen Angaben Standorte für zwei Notfall-Lazarette, in denen Corona-Patienten behandelt werden könnten. Ein Sprecher sagte, zusammen mit der Bundeswehr seien Ortsbegehungen geplant. Sie sei unter anderem angefragt worden, ob sie für solche Lazarette die Infrastruktur stellen könne, beispielsweise Feldbetten oder Personal. Aber auch andere Organisationen wie THW oder DRK kämen dafür in Betracht. Wichtig sei, dass es zwei räumlich voneinander getrennte Standorte für die Notfall-Lazarette gebe, um für den Ernstfall besser gerüstet zu sein.

+++ Kreativer Aufruf im Kampf gegen Corona +++

14:30 Uhr

Unter den Hashtags #WirBleibenZuhause, #StayAtHome und #FlattenTheCurve rufen auch Krankenhäuser, Schulen und Vereine in der Westpfalz dazu auf, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ziel ist, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und die Verbreitung des Coronavirus' in der Region zu verlangsamen.

+++ Grenzübertritt nach Frankreich nur noch in Hornbach +++

11:30 Uhr

Wie das Innenministerium mitteilt, ist ein Grenzübertritt von der Südwestpfalz nach Frankreich nur noch in Hornbach möglich. Grenzpendler müssten sich auf längere Wartezeiten einstellen. Die weiteren Grenzübergangsstellen werden mit sofortiger Wirkung vorrübergehend geschlossen.

+++ Infektionen im Südwesten steigen +++

10:45 Uhr

Während die Bevölkerung zuhause bleibt, breitet sich die Corona-Epidemie im Südwesten weiter aus. Eine interaktive Datenanalyse.

+++ 138 Menschen in Westpfalz mit Corona infiziert +++

8:00 Uhr

In Stadt und Kreis Kaiserslautern haben sich 60 Menschen mit dem Virus infiziert, im Kreis Südwestpfalz mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken sind es 26. Im Donnersbergkreis wurde der Virus bei 29 Menschen festgestellt, im Kreis Kusel bei 23.