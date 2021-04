Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 26. April.

Freitag (24. April)

+++ DRP sagt Saison komplett ab +++

16:00 Uhr

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) hat ihre komplette Konzertsaison wegen der Beschränkungen in der Coronakrise abgesagt. Betroffen sind auch drei geplante Konzerte in Kaiserslautern. Abonnenten erhalten ihr Geld anteilig zurück, Einzelkarten können an den Vorverkausstellen zurück gegeben werden. Weitere Informationen zur Rückerstattung gibt es auf der Orchester-Homepage www.drp-orchester.de. Dort gibt es auch Informationen zu Konzerten der DRP im Internet.

+++ Gastronomen protestieren gegen Beschränkungen +++

15:10 Uhr

In Kaiserslautern haben Gastronomen gegen die Beschränkungen in der Coronakrise protestiert. Sie stellten auf dem Martinsplatz rund 100 leere Stühle auf. Mit der Aktion wollten die Gastronomen darauf aufmerksam machen, dass die Schließung der Gaststätten für viele Betriebe existenzbedrohend ist.

+++ BBS Rodalben bereitet Schulstart vor +++

14:20 Uhr

Ab Montag geht’s wieder los! Dann öffnen nach den coronabedingten Schließungen wieder die ersten Schulen. Auch die Berufsbildende Schule in Rodalben. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Schulleiter Stefan Eichenlaub ist angespannt und sagt, dass die strengen Hygienevorschriften und Abstensregeln an seiner Schule gar nicht eingehalten werden können.

+++ Autokino und Auto-Gottesdienst in Pirmasens +++

12:30 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie kommen Filmfans aktuell nur in den eigenen vier Wänden auf ihre Kosten. Kinos sind seit Wochen geschlossen – wer daheim keinen großen Fernseher hat, schaut in die Röhre. Bis jetzt, denn in Pirmasens gibt es ab sofort ein Autokino.

+++ Was die Kaiserslauterer von der Maskenpflicht halten +++

09:45 Uhr

"Maske auf" heißt es für die Rheinland-Pfälzer ab kommenden Montag in Bahnen und Geschäften. Die Meinungen über diese Vorgabe der Landesregierung gehen in der Kaiserslauterer Innenstadt auseinander.

+++ Logistikzentrum in Pirmasens läuft auf Hochtouren +++

09:20 Uhr

Fünf Fußballfelder groß ist die Halle in Pirmasens, vor der aus 75 Geschäfte einer Supermarktkette beliefert werden. In Corona-Zeiten waren Toilettenpapier und Nudeln der große Renner, aber nicht nur.

+++ Möbel Martin klagt gegen Corona-Schließung +++

07:10 Uhr

Die Möbelhauskette Möbel Martin mit ihren Standorten in Kaiserslautern und Zweibrücken klagt gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Saarbrücken Klage beim Oberverwaltungsgericht in Saarlouis eingereicht. Gleichzeitig geht das Unternehmen auch in Rheinland-Pfalz gegen die dortigen Regelungen vor. Hintergrund ist, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Ausnahmeregelungen gibt es auch für Buchhändler, Autohäuser und den Fahrradhandel, nicht aber für Möbelhäuser.

+++ Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen +++

06:50 Uhr

Gastronomen machen heute mit einer Kunstaktion in der Innenstadt von Kaiserslautern auf ihre Situation aufmerksam. Sie fordern von der Landesregierung nach eigenen Angaben unter anderem mehr finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise. Die Gastronomen stellen zur Mittagszeit Stühle aus ihren Restaurants und Hotels auf dem Martinsplatz in Kaiserslautern auf. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sollen die leeren Stühle zeigen, wie schlecht es den Gastronomen in der Corona-Krise geht. Der Verband fordert von der Landesregierung unter anderem, dass sie ein konkretes Datum nennt, wann sie ihre Restaurants wieder öffnen dürfen. Außerdem soll es Zuschüsse vom Land geben, die die Gastronomen, im Gegensatz zu Krediten, nicht zurückzahlen müssen. Die Aktion der Gastronomen, Hoteliers und Veranstalter findet deutschlandweit statt. In den kommenden Wochen sollen weitere Aktionen folgen.

+++ FCK bekommt Hilfsgelder +++

06:30 Uhr

Vier Bundesliga-Vereine haben angekündigt, die Fußball-Clubs der 3. Liga während der Corona-Pandemie mit mehreren Millionen Euro finanziell zu unterstützen. Der 1. FC Kaiserslautern soll demnach, wie alle anderen Drittliga-Vereine auch, rund 300.000 Euro aus der Rettungsaktion erhalten. Der FCK hatte nach eigenen Angaben zuletzt die Pachtzahlungen für das Fritz-Walter-Stadion eingestellt, um weiter zahlungsfähig zu bleiben. Aufgrund fehlender TV- und Zuschauereinnahmen sind vor allem in der dritten Liga viele Vereine in finanziellen Nöten. Ob und wann die Saison zu Ende gespielt werden kann, ist derzeit noch völlig unklar.

Donnerstag (23. April)

+++ Amateurfußballer sollen bis Ende August pausieren +++

16:30 Uhr

Der Südwestdeutsche Fußballverband SWFV will die laufende Amateur-Saison bis Ende August pausieren. Wenn es die Vorgaben zulassen, soll ab dem 1. September wieder gespielt werden. Die Fußballvereine haben nach Verbandsangaben dann bis Anfang Mai Zeit, eine Stellungnahme zu diesem Plan abzugeben. Sollten sich zahlreiche Vereine gegen dieses Modell aussprechen, will sich der Verband über Alternativen wie einen Abbruch der Saison Gedanken machen. Für das wegen der Coronakrise abgesagte Verbandspokalhalbfinale SV Morlautern gegen den FCK gebe es noch keinen Termin. Der SWFV will zunächst abwarten, bis der Deutsche Fußballbund die neue DFB-Pokalrunde ansetzt.

+++ Ein weiterer Mensch mit Corona-Infektion verstorben +++

16:00 Uhr

In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist ein weiterer Mensch an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), um einen 78-jährigen Mann, der im Nardini-Klinikum in Zweibrücken behandelt worden war. Insgesamt sind damit zehn Menschen in der Westpfalz an einer Corona-Infektion verstorben. 566 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet, 374 gelten als geheilt.

+++ Positive Reaktionen auf Leßmeister-Vorschlag +++

14:15 Uhr

Die Landräte in der Westpfalz unterstützen den Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU) bei seiner Forderung nach einem finanziellen Schutzschirm für Kommunen. Durch die Coronakrise hätten die Kommunen zahlreiche Mehrkosten, sagt Susanne Ganster (CDU), die Landrätin des Kreises Südwestpfalz. Gleichzeitig fehlten den Kreisen wichtige Einnahmen, zum Beispiel durch den Wegfall von Kita-Beiträgen oder Gewerbesteuern. Auch der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) und der Landrat des Donnersbergkreises Rainer Guth (parteilos) unterstützen die Forderung von Leßmeister. Durch den Schutzschirm sollen Städte, Kreise und Gemeinden in der Coronakrise von Bund und Land stärker finanziell unterstützt werden.

+++ Wildtierauffangstation Maßweiler in der Corona-Krise +++

12:45 Uhr

Die Wildtierauffangstation in Maßweiler ist trotz Corona gut aufgestellt. Versorgung und Pflege der Tiere sind gesichert. Nur darf die Auszeit nicht zu lange andauern.

+++ Corona-Schutzmaßnahmen im Opel-Werk Kaiserslautern +++

09:55 Uhr

Im Opel-Werk in Kaiserslautern sollen schon bald die Bänder wieder rollen. Dann tummeln sich auf dem Gelände hunderte Beschäftigte - in Zeiten von Corona braucht es deshalb Schutzmaßnahmen. Und die wurden am Mittwoch vorgestellt.

+++ Drei weitere Corona-Tote in Westpfalz +++

06:10 Uhr

In der Westpfalz sind drei weitere Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Zwei Tote stammen aus der Stadt Kaiserslautern, dazu kommt der erste Corona-Tote aus dem Kreis Kusel. Die Zahl der Sterbefälle in der Westpfalz stieg damit auf neun. Auch die Zahl der Infektionen hat sich nach Angaben der Gesundheitsämter bis Mittwochabend erhöht – und zwar um fünf auf 566. Davon sind 370 Menschen bereits genesen.

Mittwoch (22. April)

+++ Landrat fordert finanziellen Schutzschirm +++

15:00 Uhr

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Ralf Lessmeister (CDU) fordert in der Coronakrise einen finanziellen Schutzschirm. Der Kreis habe corona-bedingt zahlreiche Mehrkosten und finanzielle Einbußen. Das Land hat die Kommunen in der Corona-Krise bereits mit einer Einmalzahlung von 25 Euro pro Einwohner unterstützt. Lessmeister sagte, das Geld des Landes reiche nur teilweise, um die Kosten zu decken. Der Kreis organisiere unter anderem das Corona-Testzentrum für die Region Kaiserslautern. Die Einmalzahlung könne daher nur eine erste Finanzhilfe sein. Nur mit einem kommunalen Schutzschirm von Bund und Ländern sei die finanzielle Situation auf lange Sicht zu meistern.

+++ Wo gibt es Masken zu kaufen? +++

13:50 Uhr

Ab Montag gilt in Rheinland-Pfalz beim Einkaufen und in Bussen und Zügen Maskenpflicht. In Fußgängerzonen und Geschäften sieht man schon jetzt immer öfter Menschen, die freiwillig Masken tragen – meist keine „richtigen“ Schutzmasken, sondern sogenannte Alltagsmasken. Die sind aus Stoff, waschbar und somit mehrfach verwendbar. Aber wo bekommt man die eigentlich her, wenn man sich solche Masken nicht selbst nähen kann?

SWR4 Reporter Luca Schulz hat den Selbsttest gemacht und sich in der Kaiserslauterer Innenstadt auf die Suche nach Schutzmasken gemacht.

+++ Nähmaschinen dringend gesucht +++

10:05 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern sucht dringend nach Nähmaschinen. Wie die Verwaltung mitteilt, nähen bereits zahlreiche Kaiserslauterer Mundschutzmasken aus Stoff. Wenn genügend Nähmaschinen zur Verfügung stehen würden, könnten jedoch noch mehr Menschen dabei helfen. Daher bittet die Stadtverwaltung ungenutzte Nähmaschinen, auch als Leihgabe, den Projekten zum Nähen von Masken zu überlassen. Wer sein Gerät zur Verfügung stellen möchte, soll sich mit der Freiwilligen-Agentur Kaiserslautern in Verbindung setzen.

+++ Chinesische Partnerstadt schickt Schutzmasken +++

09:50 Uhr

Die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern haben insgesamt 10.000 OP-Masken aus China erhalten. Wie Landrat Ralf Leßmeister mitteilt, kommt die Spende aus der Stadt Foshan. Dort unterhält die Wirtschaftsförderung Kaiserslautern seit vergangenem Jahr eine eigene Repräsentanz. Die Spende der Masken sei eine sehr schöne Geste in Zeiten der Corona-Pandemie, so Leßmeister. Sie sollen nun an den Standorten der Stadt- und Kreisverwaltung für die Besucher zur Verfügung stehen.

+++ OB rät zum Tragen von Mundschutz +++

08:15 Uhr

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick hat zum Tragen sogenannter Alltagsmasken aufgerufen. Darunter versteht man einfache Mundschutzmasken beispielsweise aus Stoff. Auf professionelle Schutzmasken sollen die Pirmasenser verzichten und diese Ärzten und Pflegern überlassen, so Zwick. Beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr sei das Tragen einer solchen Alltagsmaske, in Zeiten von Corona, ein Symbol der Rücksichtnahme. Pirmasens sei dabei in einer besonderen Situation, weil es in der Stadt nach Angaben des Oberbürgermeisters überdurchschnittlich viele Senioren gibt.

+++ Gartenschau bleibt geschlossen +++

07:10 Uhr

Die Gartenschau in Kaiserslautern bleibt bis mindestens Ende Mai geschlossen. Das teilte die Lebenshilfe mit, die die Gartenschau betreibt. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe, David Lyle, und Oberbürgermeister Klaus Weichel seien sich demnach einig, dass es die derzeitigen Abstandsregeln unmöglich machen, die Gartenschau wieder zu öffnen. Die komplette Gastronomie, die Ausstellungen in den Hallen, alle Toiletten und Spielplätze müssten geschlossen bleiben, sagte Lyle. Besucher hätten sich nur die gepflanzten Blumen im Freien anschauen können. Dafür jedoch Eintritt zu verlangen, sei nicht gerechtfertigt. Ende Mai wollen Lyle und Weichel wieder über die Entwicklung der Corona-Bestimmungen sprechen und dann erneut beraten, wann die Gartenschau in Kaiserslautern öffnen kann. Der Rosengarten in Zweibrücken ist ab heute wieder geöffnet, allerdings nur unter strengen Zutrittsregeln, wie die Verantwortlichen auf der Homepage informieren.

Dienstag (21. April)

+++ Weiterer Todesfall im Donnersbergkreis +++

16:15 Uhr

Im Donnersbergkreis ist ein 76-jähriger Mann an der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Mann war vorher in stationärer Behandlung. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Donnersbergkreis auf drei. Insgesamt wurden dort 111 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 67 gelten als geheilt.

+++ Behindertenwerkstätten bereiten sich auf Öffnung vor +++

11:35 Uhr

Die Werkstätten für beeinträchtigte Menschen in der Westpfalz erarbeiten nach eigenen Angaben Konzepte, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Unter anderem werde geprüft, wie Abstandsregelungen eingehalten werden können, damit die Sicherheit aller Beschäftigten gewährleistet ist. Aktuell sind die Einrichtungen wegen Corona geschlossen. Die nicht-behinderten Mitarbeiter produzieren in beiden Einrichtungen weiter. Ab dem 4. Mai dürfen die behinderten Menschen wieder arbeiten, die kein erhöhtes Risiko durch eine Vorerkrankung haben. Nach Angaben des evangelischen Diakoniewerkes Zoar und der Westpfalzwerkstätten sei die Situation für die behinderten Menschen nicht leicht. Für viele sei die Arbeit in den Werkstätten der einzige soziale Kontakt. Einige der behinderten Mitarbeiter würden derzeit – wo es möglich ist - daheim weiterarbeiten. Gerade für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sei ein strukturierter Tagesablauf wichtig.

+++ ÖPNV bald wieder in Normalbetrieb +++

10:45 Uhr

Die Busse in der Westpfalz sollen ab dem 4. Mai wieder weitestgehend normal fahren. Zurzeit bereiten sich die zuständigen Verkehrsbetriebe nach eigenen Angaben darauf vor, die wegen Corona geltenden Einschränkungen zu lockern. Vor allem in den ländlichen Regionen gestaltet sich die Umstellung auf den normalen Betrieb einfacher als in Städten. Das teilte ein Sprecher der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mit, die für die Busfahrpläne in der Westpfalz zuständig ist. Im Gegensatz zu Städten wie Kaiserslautern und Pirmasens würden auf dem Land weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Deshalb sei dort das Risiko geringer, sich anzustecken. Auch in Pirmasens bereiten sich die Verkehrsbetriebe darauf vor, die Corona-Einschränkungen zu lockern. Allerdings könne es wegen der noch geltenden Abstandsregelungen zu längeren Wartezeiten an den Haltestellen kommen. Ob tatsächlich alle Linien wieder nach ihrem ursprünglichen Plan fahren, ist nach Einschätzung der dortigen Verkehrsbetriebe nicht hundertprozentig sicher.

+++ Zoo und Wildpark öffnen wieder +++

07:30 Uhr

Der Siegelbacher Zoo und der Wildpark in Kaiserslautern öffnen heute wieder. Nach Angaben der Stadt bleiben im Zoo allerdings das Warmhaus, der Streichelzoo, das Hühnerdorf und der Spielplatz geschlossen. Die Besucher könnten aber die Lemuren- und Känguruanlagen betreten. Mitarbeiter des Zoos haben am Kassenhäuschen Markierungen angebracht, damit die Gäste Abstand zueinander halten. Außerdem gibt es im Zoo mehrere Hinweisschilder, mit denen auf die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften hingewiesen wird. Der Siegelbacher Zoo ist bis Oktober täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, der Wildpark in Kaiserslautern dauerhaft.

+++ Nur ein neuer Corona-Fall in der Westpfalz +++

07:05 Uhr

In der Westpfalz verzeichneten die Gesundheitsämter gestern nur einen neuen Corona-Fall, nämlich in der Stadt Kaiserslautern. Damit gibt es jetzt insgesamt 555 nachgewiesene Corona-Infektionen in den Städten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens und den Landkreisen Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel und dem Donnersbergkreis. Die Zahl der als geheilt geltenden Menschen stieg deutlich schneller an und liegt jetzt bei 341 Personen. Schon seit etwa einer Woche gibt es täglich mehr neu Geheilte als neue Infektionen in der Westpfalz.

Montag (20. April)

+++ Masken aus China für Kaiserslautern +++

16:45 Uhr

Stadt und Kreis Kaiserslautern bekommen aus der chinesischen Stadt Foshan jeweils 5.000 OP-Masken gespendet. In der 7-Millionen-Metropole ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaiserslautern mit einem Büro vertreten. Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichen (SPD) sagte: "Wir können diese Krise nur meistern, wenn wir weltweit an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen. In diesem Sinne danke ich unseren chinesischen Freunden vielmals für die Spende!" Die Masken sollen an die Mitarbeiter von Stadt- und Kreisverwaltung verteilt werden.

+++ Kunden nutzen Lockerung der Corona-Beschränkungen +++

12:05 Uhr

Knapp zwei Stunden, nachdem Läden bis 800 Quadratmeter in der Innenstadt von Kaiserslautern wieder geöffnet haben, sind viele Kunden unterwegs. Sie sind meist froh, dass damit ein wenig Normalität zurückgekehrt ist. Viele sind vernünftig und mit Mundschutz unterwegs - und zwar aus allen Altersgruppen.

+++ Weniger Arbeit für Infektions-Ambulanz und Corona-Testzentrum +++

09:25 Uhr

Ab heute hat die Infekt-Ambulanz in Pirmasens nur noch nachmittags geöffnet. Wie der Kreis Südwestpfalz mitteilt, ist die Nachfrage in den vergangenen Tagen deutlich zurückgegangen. In der Infekt-Ambulanz in der Pirmasenser Messe werden Menschen behandelt, die zum Beispiel erkältet sind oder bei denen ein Corona-Verdacht besteht. Damit sollen die Hausärzte in der Region entlastet werden. Nach Angaben des Kreises Südwestpfalz nehmen aber immer weniger Menschen die Infekt-Ambulanz in Anspruch. Deshalb werden Termine vorerst nur noch an Nachmittagen vergeben. Auch das Corona-Testzentrum in Höhfröschen habe deutlich weniger zu tun. Momentan stehe deshalb nur noch ein Arzt für Tests zur Verfügung, vorher waren es drei. Nach Angaben des Kreises können die Kapazitäten jederzeit wieder verstärkt werden, sollte sich die Nachfrage wieder erhöhen.

+++ Geschäftsleute in Westpfalz sehnen Öffnung herbei +++

07:55 Uhr

In der Westpfalz dürfen ab heute nach den coronabedingten Schließungen vor vier Wochen viele Geschäfte wieder öffnen. Das ist auch dringend nötig, sagt Matthias Pallmann, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Kaiserslautern.

+++ Zusätzliche Corona-Ambulanz in Rockenhausen +++

06:55 Uhr

Heute startet in Rockenhausen die zweite Corona-Ambulanz im Donnersbergkreis. Sie ist in der Turnhalle der Realschule plus untergebracht und soll nach Angaben des Donnersbergkreises werktags drei Stunden offen sein. Gedacht ist sie für Menschen mit Grippesymptomen oder bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Termine müssen über die jeweiligen Hausärzte der Patienten vereinbart werden. Die erste Corona-Ambulanz im Donnersbergkreis ist in Kirchheimbolanden eröffnet worden.