Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 22. März.

Sonntag (22. März)

+++ Auch in Pirmasens/Kreis Südwestpfalz mehr Infizierte +++

15:30 Uhr

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Wochenende auch in der Stadt Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz gestiegen: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren sechs weitere Tests positiv. Damit gibt es bislang 26 Coronafälle. Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, schränkt Pirmasens die Zahl der Menschen bei Trauungen und Beisetzungen ein: Es ist nur noch der engste Familienkreis zugelassen, im Standesamt sind es nur noch Brautpaar und Standesbeamter.

+++ Erster Corona-Toter im benachbarten Homburg +++

13:45 Uhr

Im Universitätsklinikum in Homburg ist gestern ein Patient gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Nach Angaben des saarländischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um einen älteren Mann mit einer Vorerkrankung. Weitere Details nannte das Ministerium nicht.

+++ FCK-Fans verzichten auf Rückerstattung der Tickets +++

12:45 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern bedankt sich bei seinen Fans, weil offenbar viele in der aktuellen Spielpause darauf verzichten, das Geld für bereits gekaufte Tickets erstattet zu bekommen. Im Internet schreibt der FCK angesichts der Fan-Solidarität: "Wir sind überwältigt! (...) Das ist vor allem in der aktuell schweren Zeit nicht selbstverständlich und wir finden es stark, wie eng ihr mit uns zusammenrückt." Der DFB hat für die Dritte Liga eine Spielpause bis zum 30. April angeordnet. Der FCK hat deswegen auf Kurzarbeit umgestellt.

+++ Beratungen für Corona-Hilfskredite beginnen +++

11:30 Uhr

Um die Wirtschaft in der Region zu unterstützen, startet unter anderem die Kreissparkasse Kaiserslautern am Montag ihre Beratung für Corona-Hilfskredite. Sie sind nach Angaben der Kreissparkasse für Unternehmen und Selbstständige gedacht, damit diese so möglichst unbeschadet durch die Krise kommen. Die Hilfskredite werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der Förderinstitute der Bundesländer zur Verfügung gestellt und sollen bei der Hausbank beantragt werden.

+++ VHS-Unterricht in Kaiserslautern jetzt online +++

10:15 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie stellt die Volkshochschule Kaiserslautern ihren Betrieb um: Die Kurse sollen künftig ausschließlich im Internet stattfinden. Außerdem soll das Online-Angebot erweitert werden, beispielsweise mit Kochkursen. Dafür hat die VHS nach eigenen Angaben extra ein Sendestudio eingerichtet. Auf der Internetseite der Volkshochschule Kaiserslautern ist eine Anleitung, wie der Online-Unterricht funktioniert.

+++ Inzwischen mehr als 100 Corona-Infektionen in der Westpfalz +++

09:30 Uhr

Die Zahl der Menschen in der Westpfalz, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat die 100er-Marke überschritten: Sie liegt aktuell bei 103. So hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern, das für Stadt und Kreis zuständig ist, einen Anstieg von 32 auf 47 gemeldet. Alle Betroffenen stünden unter häuslicher Quarantäne. Die Tests in den Corona-Testzentren laufen nach Angaben des Landrates Ralf Leßmeister (CDU) diszipliniert und geordnet.

Samstag (21. März)

+++ Wildpark-Potzberg bittet um Spenden +++

12:30 Uhr

Der Wildpark und Greifvogelzoo am Potzberg im Landkreis Kusel bittet wegen der Corona-Pandemie um Spenden. Der privat geführte Zoo muss aufgrund der landesweiten Anordnung bis mindestens Mitte April geschlossen bleiben. Dadurch fällt nach Angaben der Betreiber das Ostergeschäft weg, das den Wildpark bislang aus dem finanziellen Winterloch herausgeholt hat. Außerdem erhalte der Zoo keinerlei öffentliche Zuschüsse. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Wildparks.

+++ Behinderten-Werkstätten ab Montag geschlossen +++

11:45 Uhr

Ab Montag müssen auch die Behinderten-Werkstätten in der Westpfalz ihren Betrieb einstellen. Das hat das Sozialministerium in Mainz verfügt. Davon betroffen sind unter anderem die Westpfalz-Werkstätten in Landstuhl. Aber es gibt auch Behinderten-Einrichtungen die weiterarbeiten. Mehr dazu in unserem Artikel:

+++ Erster Corona-Patient in Region Kaiserslautern geheilt +++

8:00 Uhr

Der erste Corona-Erkrankte im Zuständigkeitsbezirk des Gesundheitsamtes Kaiserslautern gilt inzwischen als geheilt. Der Mitarbeiter der Technischen Universität Kaiserslautern ist den Angaben zufolge aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Aktuell sind laut Gesundheitsamt insgesamt 32 Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern mit Corona infiziert, davon 20 Personen im Kreis und zwölf in der Stadt. Die überwiegende Mehrzahl stehe unter häuslicher Quarantäne, drei von ihnen befänden sich in stationärer Behandlung. Allen Personen gehe es den Umständen entsprechend gut.

+++ Wochenmärkte nicht betroffen +++

7:30 Uhr

Die Wochenmärkte in der Westpfalz finden heute wie gewohnt statt. Nach Angaben der Stadtverwaltungen gehören diese Märkte zur Nahversorgung der Bevölkerung und fallen damit nicht unter die Anordnungen, um die Verbreitung des Coronavirus' einzudämmen. Auf den Märkten werden aber zum Beispiel in Pirmasens und Kaiserslautern die Stände etwas weiter auseinander gestellt. Außerdem werden die Besucher gebeten, sich an die Regeln zur Hygiene und zum Abstand zu anderen Menschen zu halten. Auch sollten die Kunden die Ware möglichst nicht berühren.

Freitag (20. März)

+++ Eingeschränkte Ausgangssperre in Südwestpfalz +++

18:30 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz hat zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus eine eingeschränkte Ausgangssperre verhängt. In der Verfügung der Kreisverwaltung heißt es: "Das Betreten öffentlicher Orte ist untersagt. Zu den öffentlichen Orten zählen insbesondere Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen und Parkanlagen sowie der Wald." Ausnahmen gelten nur, wenn beispielsweise Leib und Leben bedroht seien, man zur Arbeit oder zum Einkaufen müsse, mit dem Hund Gassi gehe oder auch jogge. Dabei gelte es aber, sich nicht an Stellen aufzuhalten und zu anderen Personen einen Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Wer sich nicht an die Anordnung halte, müsse mit Strafen rechnen.

+++ Viele Tafeln stellen vorübergehend Betrieb ein +++

17:30 Uhr

Viele Tafeln in der Westpfalz bleiben nach eigenen Angaben wegen des Coronavirus vorerst geschlossen. Betroffen sind Kaiserslautern, Enkenbach-Alsenborn, Pirmasens, Kusel und Zweibrücken. Ein Sprecher der Kaiserslauterer Tafel sagte, ein Großteil der ehrenamtlichen Helfer sei über 60 Jahre alt. Damit seien sie besonders gefährdet, an Corona zu erkranken. Das Deutsche Rote Kreuz plant nach eigenen Angaben mit der Stadt zu sprechen, um die Aufgaben der Tafel vorübergehend zu übernehmen. Die Tafeln in Landstuhl und Lauterecken bleiben hingegen geöffnet.

+++ Aktionswoche "Stopp Ramstein" verschoben +++

16:45 Uhr

Die Initiative "Stopp Air Base Ramstein" hat wegen der Coronakrise ihre Protestwoche im Juli abgesagt. Sie soll stattdessen vom 25. bis 27. September stattfinden und zwar nicht in Ramstein, sondern in Berlin. Die Initiative teilte mit, sie wolle dort die Bundespolitik mit einem Verbot von Kampfdrohnen und der Schließung der US-Airbase Ramstein konfrontieren. 2021 soll der Protest wieder in der Westpfalz sein. An der Aktion im vergangenen Jahr haben sich laut Polizei 1.500 Menschen beteiligt, laut Veranstalter waren es 5.000.

+++ Gesundheitsamt Kaiserslautern plant Notambulanzen +++

16:00 Uhr

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern sucht Menschen mit medizinischer Ausbildung, die in Notambulanzen oder in einem Notkrankenhaus eingesetzt werden können - beispielsweise Ärzte, Krankenschwestern oder Pfleger. Interessierte sollen sich per Mail melden unter PflegeGA@kaiserslautern-kreis.de. Wichtig sind nach Angaben des Gesundheitsamtes Angaben zu Erreichbarkeit, Ausbildung und Verfügbarkeit.

+++ Stadtrat KL will Interimskommission einsetzen +++

15:00 Uhr

Der Stadtrat von Kaiserslautern plant nach SWR-Informationen eine Interimskommission einzusetzen. So will der Rat im Notfall mit kleinerer Besetzung Entscheidungen treffen. Statt 56 sollen dann nur noch 13 Rätinnen und Räte an den Sitzungen teilnehmen. Mehr dazu in unserem Artikel:

+++ Aktuelle Zahlen für die Westpfalz +++

14:00 Uhr

Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben weitere Fälle von Corona-Infizierten gemeldet. Der Kreis Südwestpfalz verzeichnet zehn neue Fälle, Stadt und Kreis Kaiserslautern zwei weitere. Damit steigt die Zahl der Menschen, die sich in der Westpfalz mit dem Coronavirus infiziert haben auf 72. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte in einer Pressekonferenz, das Land habe mit einem Anstieg der Zahlen gerechnet, für die Eindämmung des Coronavirus sei das kommende Wochenende entscheidend.

+++ Kreis Südwestpfalz ruft zu Blutspenden auf +++

13:15 Uhr

Der Landkreis Südwestpfalz hat die Bürger dazu aufgerufen, trotz der Corona-Pandemie weiter Blut spenden zu gehen. Die Versorgungslage sei derzeit, wie jedes Jahr in der Grippe-Saison, angespannt. Allerdings könne sich die Situation durch die Ausbreitung des Coronavirus' in kürzester Zeit drastisch verschärfen. Bei den mobilen Blutspende-Terminen im Landkreis wurden bereits erhöhte Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Bei jedem Spender werde jetzt am Eingang die Körpertemperatur kontrolliert. Die Ansteckungsgefahr sei aufgrund der hygienischen Standards ohnehin deutlich geringer als beispielsweise beim Einkaufen.

+++ Gesundheitsamt Kaiserslautern überlastet von Anrufen +++

12:45 Uhr

Das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern bittet Menschen, die sich im Testzentrum auf das Coronavirus haben testen lassen, nicht beim Amt wegen des Ergebnisses anzurufen. Der Kreisbeigeordnete Peter Schmidt (FWG) sagte, zurzeit sei das Labor in Kaiserslautern überlastet. Außerdem würden die Ergebnisse an die Hausärzte weiter geleitet. Nur im Falle eines positiven Tests würde sich das Gesundheitsamt bei den Betroffenen melden. Nach Angaben von Schmidt sind die Telefonleitungen des Gesundheitsamtes zurzeit überlastet.

+++ So bestimmt das Coronavirus das Leben in der Westpfalz +++

12:30 Uhr

Schlangen vor Apotheken und Drogerien. Leere Fußgängerzonen, aber auch Menschen, die in Cafés sitzen und Kuchen essen. Das Leben der Westpfälzer mit dem Coronavirus:

+++ Diskussion um Geschäfts-Öffnungen im Outlet Zweibrücken +++

11:15 Uhr

Einige Geschäfte im Zweibrücker Outlet hatten am Mittwoch, trotz Anordnung des Landes, noch geöffnet. Das sorgte bei vielen Menschen für Unverständnis. Nach SWR-Informationen hatten die Geschäfte geöffnet, weil ihnen andernfalls eine Geldstrafe drohte. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Artikel:

+++ Westpfälzer Kliniken bereiten sich auf Ansturm vor +++

11:00 Uhr

Die Krankenhäuser in der Westpfalz bereiten sich auf einen starken Anstieg der Corona-Infizierten vor. Der ärztliche Direktor der Nardini Kliniken in Landstuhl und Zweibrücken sagte, es herrsche momentan die Ruhe vor dem Sturm. Viele Mitarbeiter der Krankenhäuser seien nach Hause geschickt worden, weil nicht dringend notwendige Behandlungen abgesagt wurden. Die Mitarbeiter sollen einsatzbereit sein, wenn die Zahl der Corona-Infizierten deutlich zunimmt und dann auch einige schwerere Fälle im Krankenhaus behandelt werden. Genauso handhaben es die Krankenhäuser in Pirmasens und Rodalben und das Westpfalz-Klinikum an seinen Standorten in Kaiserslautern, Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Kusel.

+++ Zugverbindungen werden deutlich eingeschränkt +++

9:30 Uhr

In der Westpfalz werden ab Montag deutlich weniger Züge unterwegs sein. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mitteilt, reagieren die Unternehmen damit auf die Corona-Pandemie. Ziel der Einschränkungen sei es, ein stabiles Angebot für Bahnreisende in der Westpfalz aufrechtzuerhalten. Alle Verkehrsverbünde haben nach Angaben des Zweckverbands angekündigt, auf jeder Strecke mindestens eine Fahrt pro Stunde anzubieten. Es könne jedoch sein, dass einzelne Verbindungen bereits früher am Abend enden als üblich. Manche Linien werden auch gar nicht mehr angeboten, wie beispielsweise die Regionalexpress-Züge von Kaiserslautern nach Karlsruhe und Mainz. Um einen angemessenen Sitzabstand der Passagiere zu gewährleisten, werden die einzelnen Bahnen mit so vielen Wagen wie möglich fahren.

+++ 60 Infizierte in der Westpfalz +++

8:00 Uhr

Aktuell gibt es nach Angaben der Gesundheitsämter in der Westpfalz 60 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon leben 25 in Stadt und Kreis Kaiserslautern, 18 im Kreis Kusel, 13 im Donnersbergkreis und 4 in der Südwestpfalz. Die Ergebnisse der Abstriche aus den Testzentren wurden bislang noch nicht veröffentlicht.

+++ Flatten the curve - Analyse für den Südwesten +++

7:30 Uhr

Außergewöhnliche Maßnahmen sollen die Verbreitung des Coronavirus verlangsamen. Anfang April werden wir wissen, ob das gelingt. Vorerst wird die Zahl der Infizierten rasant ansteigen. Wir erklären warum.

+++ Corona-Testzentrum in Kirchheimbolanden +++

6:30 Uhr

Auch im Donnersbergkreis wird heute ein Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle den Betrieb aufnehmen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steht das Abstrichzentrum in Kirchheimbolanden. Die Behörde weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass die Tests ausschließlich bei Menschen mit Überweisung ihres Arztes vorgenommen werden. Damit gibt es nun insgesamt fünf Corona-Testcenter in der Westpfalz.

Donnerstag (19. März)

+++ Pirmasens sperrt Spielplätze +++

16:30 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat alle Spiel-, Bolz- und Grillplätze gesperrt. Davon betroffen ist nach Angaben der Verwaltung auch die Skater-Anlage im Strecktalpark. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Die Areale seien mit Absperrbändern versehen, umzäunte Anlagen seien abgeschlossen. Die Stadtverwaltung betont, dass Verstöße gegen die Anordnung eine strafbare Handlung sind, die mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro und mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren geahndet werden können.

+++ Bundeswehr bereitet sich auf Amtshilfe vor +++

15:00 Uhr

Die Bundeswehr hat viele Soldaten der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken zum Schutz vor Corona nach Hause geschickt. So soll die Truppe einsatzfähig bleiben, falls das Virus in der Kaserne ausbricht. Ein Sprecher der Luftlandebrigade 1, zu der die Zweibrücker Fallschirmjäger gehören, hat mitgeteilt, dass alle Soldaten, die nicht zwingend in der Kaserne sein müssen, sich zu Hause bereithalten sollen. Aktuell bereite sich die Brigade mit Hauptsitz im Saarland darauf vor, zeitnah sogenannte "Amtshilfe für den zivilen Sektor" zu leisten. Das Saarland hat bereits Anträge auf Unterstützung durch die Bundeswehr gestellt – unter anderem bei der Durchführung von Corona-Tests. Möglich wäre auch, dass Militärmediziner an Krankenhäusern oder Testzentren eingesetzt werden oder die Bundeswehr Transporte von Material oder Kranken koordiniert und durchführt.

+++ Kranbauer Tadano schickt Mitarbeiter in Urlaub +++

14:30 Uhr

Der Kranbauer Tadano aus Zweibrücken schickt alle Mitarbeiter ab Montag in den Urlaub. Das Unternehmen will damit nach eigenen Angaben dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus' zu verlangsamen. Die Mitarbeiter seien angehalten worden, sieben Tage Urlaub abzufeiern, ein Zwang bestehe aber nicht. Ab April werde es dann voraussichtlich Kurzarbeit geben. Nach Angaben eines Sprechers sei das voraussichtlich auch deshalb nötig, weil Lieferketten zusammenbrechen. Es sei beispielsweise absehbar, dass keine Motoren geliefert würden, weil Mercedes seine Werke stillgelegt hat. Tadano – ehemals Terex - ist mit 1.600 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Zweibrücken.

+++ Flashmob an Fenstern und Balkonen geplant +++

14:15 Uhr

Eine Bürgerbewegung hat die Menschen in der Westpfalz dazu aufgerufen, den Mitarbeitern des Gesundheitswesens für ihren Einsatz gegen das Coronavirus zu danken. Dafür sollen alle Menschen am Freitag (20.03.) um 12 Uhr an ihre Fenster und auf ihre Balkone gehen und Lärm machen. Sie sollen auf Töpfe klopfen, singen, klatschen oder schreien. Die Aktion findet in ganz Europa statt.

+++ Pirmasenser Stadtspitze in Isolation: Erste Corona-Erkrankung +++

14:00 Uhr

In Pirmasens ist nach Angaben der Stadt zum ersten Mal eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffene Person befinde sich in häuslicher Quarantäne. Weil die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Markus Zwick, Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer (alle CDU) als Kontaktpersonen gelten, haben sie sich vorsorglich bis Ende März in häusliche Isolation begeben und ausnahmslos alle Termine abgesagt. Nach Angaben der Stadt hat keiner der drei Krankheitssymptome und der Stadtvorstand ist uneingeschränkt handlungsfähig. Notwendige Abstimmungen und Entscheidungen erfolgten per Videokonferenz.

+++ JVA Zweibrücken streicht Besuchszeiten +++

11:00 Uhr

Die JVA Zweibrücken hat die Besuchszeiten gestrichen. Damit folgt das Gefängnis einer Anordnung des Landesjustizministeriums. Erlaubt sind demnach nur noch wichtige Besuche, die nicht verschoben werden könnten, wie beispielsweise Gespräche mit Anwälten. Dabei sollen die Gesprächspartner nach Möglichkeit aber durch eine Scheibe getrennt werden. Damit Gefangene trotzdem mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, sollen verstärkt Telefonate und Videotelefonate erlaubt werden. Der Aufenthalte der Gefangenen im Hof sei für mindestens eine Stunde täglich weiterhin gestattet.

+++ Zweibrücker OB will Urlaub abbrechen +++

10:45 Uhr

Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) will wegen der Coronakrise seinen Urlaub abbrechen. Das Stadtoberhaupt befindet sich seit Anfang März in Australien. Über Facebook teilte er mit, dass er versuche einen Rückflug zu bekommen.

+++ Zweibrücker Exerzierplatz weitestgehend gesperrt +++

10:30 Uhr

In der Zweibrücker Innenstadt ist der Exerzierplatz weitestgehend gesperrt worden. Die Stadt hat die Durchgangswege mit Bauzäunen versperrt. Für Fußgänger bedeutet das teilweise lange Umwege. Die Maßnahme soll die weitere Verbreitung des Coronavirus' verlangsamen. Auf dem Park gibt es Spiel- und Sportplätze sowie eine Skate-Anlage und zahlreiche Sportgeräte.

+++ Bildergalerie: So bestimmt Corona das Leben der Menschen +++

10:15 Uhr

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in der Westpfalz weitestgehend lahmgelegt. Nur noch wenige Geschäfte haben geöffnet. Wer arbeiten muss, versucht sich zu schützen.

+++ SWR-Reporterin berichtet aus der Kaiserslauterer Innenstadt +++

9:30 Uhr

SWR-Reporterin Sina Weber berichtet über eine "merkwürdige Stimmung" am Mittwochnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, dennoch sind viele Menschen in der Stadt unterwegs.

+++ Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens +++

7:30 Uhr

Das öffentliche Leben kommt wegen der vorbeugenden Maßnahmen gegen das Coronavirus immer weiter zum Erliegen. In vielen Verwaltungen in der Westpfalz sind Besuche nur noch mit Termin möglich. Die Stadt Kaiserslautern hat alle Spiel- und Bolzplätze gesperrt. Der Stadtpark wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei mit Lautsprecherdurchsagen geräumt.

Twitter

Auch der Wildpark Betzenberg wird für Besucher geschlossen. Die Versorgung der Tiere ist nach Angaben der Stadt gewährleistet. In Pirmasens fahren die Busse ab sofort nach Ferienfahrplan.

+++ Altenzentrum verschiebt Umzug +++

6:45 Uhr

Wegen der aktuellen Situation verschiebt sich der Umzug des Caritas-Altenzentrums Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben. Die 43 Bewohner sollten eigentlich Anfang April in das neue Altenzentrum nach Landstuhl umziehen. Das Haus Maria Rosenberg sollte schließen. Wie die Caritas mitteilt, wäre so ein Umzug in der aktuellen Situation für die Bewohner aber unverantwortlich. Deshalb laufe der Betrieb nun vorerst weiter.

+++ Aktuelle Zahl der Infizierten in der Westpfalz +++

6:30 Uhr

In der Westpfalz sind zurzeit 58 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der Infizierten teilt sich wie folgt auf: In Stadt und Kreis Kaiserslautern sind es 25, im Kreis Kusel 18, im Donnersbergkreis 12 und in der Südwestpfalz wurde das Virus bei drei Menschen festgestellt.

Mittwoch (18. März)

+++ Zahl der Infektionen in Stadt und Kreis KL steigt weiter +++

17:15 Uhr

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern ist auf von 22 auf 25 gestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung leben 14 infizierte Personen im Landkreis und elf in der Stadt Kaiserslautern. Alle stünden unter häuslicher Quarantäne.

+++ Großer Andrang bei Corona-Testzentrum in KL-Erfenbach +++

15:00 Uhr

Direkt nach Inbetriebnahme des Corona-Testzentrums in Kaiserslautern-Erfenbach herrschte großer Andrang. Es bildete sich eine Schlange mit rund 200 Autos.

Peter Kiefer (FWG), Beigeordneter der Stadt Kaiserslautern: "Damit habe ich nicht gerechnet, ich bin völlig erschlagen. Ich befürchte, dass viele Leute dabei sind, die keine Überweisung haben." Wichtig: In den Zentren werden nur die Patienten getestet, die vorher von einem Hausarzt begutachtet wurden. Wenn dieser den Verdacht hat, der Patient könnte mit dem Virus infiziert sein, schickt er ihn in das Testzentrum.

+++ VG Baumholder setzt mobile Fieberambulanz ein +++

14:00 Uhr

Die Verbandsgemeinde Baumholder wird bei den Untersuchungen zum Coronavirus von einer sogenannten Fieberambulanz versorgt. Der Landkreis Birkenfeld, zu dem Baumholder gehört, hat im Rahmen eines Modellprojektes zwei Fahrzeuge des Sanitätsdienstes mit Corona-Tests ausgestattet. Die Teams seien im gesamten Kreis unterwegs, um bei Corona-Verdachtsfällen die Abstriche einzusammeln. Damit erspare man den Bürgern die Fahrt zu einem weit entfernten Testcenter und vermeide gleichzeitig den Andrang in den Kliniken. Bei Bedarf könne die Fieberambulanz um zwei weitere Fahrzeuge samt Personal erweitert werden.

+++ Krankenhäuser wollen Personal im Ruhestand kontaktieren +++

11:45 Uhr

Bereits vor einigen Tagen gab es den Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass Krankenhäuser Ärzte und Pfleger aus dem Ruhestand aktivieren sollen. Sowohl das Nardini Klinikum, als auch das Westpfalz-Klinikum haben nach eigenen Angaben bereits Telefonlisten ehemaliger Angestellter rausgesucht und angefangen, sie anzurufen. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß. Noch könne man den Klinikbetrieb aber mit dem vorhandenen Personal bewältigen.

+++ Westpfalz-Klinikum schränkt Besuche weiter ein +++

11:30 Uhr

Auch das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden hat seine Besuchsregeln verschärft. Dort sind Besuche auf der Intensivstation und bei Risikopatienten untersagt worden.

+++ Karte: Coronavirus im Südwesten +++

11:15 Uhr

Wie breitet sich das Coronavirus im Südwesten aus? Wir zeigen Ihnen auf einer Karte, in welcher Region wie viele Fälle registriert worden sind:

+++ Keine Besuche mehr am Nardini Klinikum +++

10:10 Uhr

Das Nardini Klinikum hat seine Standorte in Zweibrücken und Landstuhl komplett für Besucher geschlossen. Nach Angaben eines Sprechers sind nur noch die Haupteingänge geöffnet und Mitarbeiter werden kontrollieren, wer die Klinik betritt. Es sei aber beispielsweise noch möglich, persönliche Gegenstände für Patienten abzugeben. Danach müssten Besucher das Krankenhaus aber direkt wieder verlassen.

+++ Kliniken rüsten sich für Corona-Pandemie +++

9:45 Uhr

Die Krankenhäuser in der Westpfalz bereiten sich intensiv auf einen Anstieg der Corona-Patienten vor. Die Landesregierung hatte gestern angekündigt, die Zahl der Intensivbetten verdoppeln zu wollen. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern verfügt aktuell über 50 Intensivbetten. Etwa 30 davon können als Beatmungsbetten genutzt werden. Nach Angaben eines Krankenhaussprechers sei es bei dringendem Bedarf auch möglich, die Bettenzahl zu erhöhen. Das Klinikum hat außerdem bereits weitere Beatmungsgeräte bestellt, um auf einen Anstieg der Corona-Fälle reagieren zu können. Weitere rund 30 Intensivplätze verteilen sich auf die Krankenhäuser in Landstuhl, Pirmasens und Zweibrücken.

+++ Corona-Testzentren gehen in Betrieb +++

7:40 Uhr

In Stadt und Kreis Kaiserslautern werden die sogenannten Testzentren für das Coronavirus in Betrieb genommen. Sie sollen die Arztpraxen entlasten. Eines dieser Testzentren steht an der künftigen Rettungswache in Schwedelbach, das andere auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Kaiserslautern-Erfenbach. Weitere Informationen finden sie in unserem Artikel.

Dienstag (17. März)

+++ Kurzarbeit beim FCK - Verein setzt Trainingsbetrieb aus +++

18:00 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat für alle Mitarbeiter und damit auch für die Spieler der ersten Mannschaft Kurzarbeit angekündigt. Wegen der Coronakrise ruht der Spielbetrieb der 3. Liga bis Ende April. FCK-Geschäftsführer Voigt sagte, der FCK werde in den nächsten Wochen auf Sparflamme laufen. Sportdirektor Notzon wies darauf hin, dass es in den nächsten Wochen keine gemeinsamen Trainingseinheiten der Mannschaft gebe. Bis zum 19. April sei der Trainingsbetrieb ausgesetzt. Die Spieler würden einzeln abgestimmte Trainingseinheiten erhalten.

+++ Telefonseelsorge hat mehr Anrufe wegen Corona +++

16:15 Uhr

Die Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern verzeichnet zurzeit mehr Anrufe als sonst. Wie die Leiterin der Einrichtung mitteilt, dreht sich fast ein Drittel der Anrufe um die Corona-Krise. Viele Anruferinnen und Anrufer zwischen 50 und 70 Jahren seien durch die Flut der Nachrichten verunsichert. Die unter 40- und über 80-Jährigen dagegen hätten vor allem Angst vor Vereinsamung, da viele von ihnen alleine lebten. Sie seien dankbar, überhaupt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Telefonseelsorge sprechen zu können. Die Telefonseelsorge ist auch über E-Mail und Internetchats rund um die Uhr, anonym und kostenlos zu erreichen.

0800-111 0 111 / 0800- 111 0 222

+++ Polizei: Betrüger nutzen Angst vor Corona schamlos aus +++

15:20 Uhr

Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit der Angst vor dem Coronavirus Kasse machen wollen. Sie böten im Internet unter anderem Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel zu hohen Preisen an. Die Polizei in Kaiserslautern berichtet von zwei Fällen aus der Stadt und dem Landkreis, bei denen Betrugsopfer online unter anderem Desinfektionsmittel und Atemmasken bestellt, aber nie bekommen hätten. Nach Angaben der Polizei kassieren die Täter oft das Geld ab, ohne Artikel zu liefern. In einigen Fällen würden sogar Kopien realer Online-Shops erstellt, um den "Opfern da Geld aus der Tasche zu ziehen". Wie Sie sich vor Betrug im Internet schützen können, erklärt die Polizei hier.

+++ Alles zum Coronavirus im Südwesten +++

15:15 Uhr

Wie viele Fälle gibt es? Was unternimmt die Politik und wie kann man sich schützen? All diese Fragen beantworten wir auf unserer Übersichtsseite.

+++ Mall in Kaiserslautern bleibt teilweise geöffnet +++

14:15 Uhr

Ein Großteil der Geschäfte im Kaiserslauterer Einkaufszentrum "K in Lautern" bleibt wegen des Coronavirus' ab Mittwoch geschlossen. Wie eine Sprecherin mitteilte, dürfen jedoch ein Drogeriemarkt, eine Apotheke und Lebensmittelgeschäfte wie Bäckereien und Metzgereien öffnen. Ob die Läden tatsächlich öffnen, würden die Filialen allerdings selbst entscheiden. Das Kaiserslauterer Einkaufszentrum empfiehlt, sich nur kurz in den geöffneten Geschäften aufzuhalten. Gestern hatten Bund und Länder beschlossen, die meisten öffentlichen Einrichtungen zu schließen. Damit soll verhindert werden, dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet.

+++ Weiterer Infizierter im Kreis Südwestpfalz +++

14:00 Uhr

Im Bereich der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hat sich nach Angaben eines Sprechers eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es in Südwestpfalz zwei Corona-Fälle. In der gesamten Westpfalz sind es 46.

+++ Handwerksbetriebe haben Zukunftsängste +++

12:50 Uhr

Wie die Handwerkskammer der Pfalz mitteilt, melden täglich Betriebe, dass sie Umsatzeinbußen haben. Erste Kunden würden Aufträge stornieren oder verschieben. Viele Friseure oder Kosmetiker hätten trotz hoher Hygienestandards so gut wie keine Kundschaft. Fliesenleger hätten beispielsweise das Problem, dass sie lange auf ihre Materialien warten müssten. Die Rohstoffe kämen oft aus Corona-Risikogebieten wie Italien. Die Handwerkskammer der Pfalz befürchtet, dass viele Firmen nachhaltig geschädigt werden. Man setze sich deshalb bei der Politik für finanzielle Hilfen ein, um die wirtschaftliche Krise bei Handwerksbetrieben abzumildern.

+++ Gesundheitsämter bekommen mehr Personal +++

12:15 Uhr

Neben dem Gesundheitsamt Kaiserslautern bekommen auch die Gesundheitsämter der Kreise Kusel und Südwestpfalz vorübergehend mehr Personal. Weiter Infos dazu finden Sie in unserem Artikel.

+++ Anlagen wie Gärten und Zoo öffnen nicht +++

10:00 Uhr

In der Westpfalz bleiben viele Anlagen wie die Gartenschau in Kaiserslautern oder der Zweibrücker Rosengarten geschlossen. Die Saisoneröffnungen werden wohl auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Landkreis Kaiserslautern hat zwar noch keine endgültige Entscheidung gefällt, jedoch geht der Kreisbeigeordnete Peter Schmidt (FWG) davon aus, dass die Gartenschau zum 1. April nicht geöffnet wird. Der Zoo im Stadtteil Siegelbach könnte in Kürze geschlossen werden. Der Japanische Garten schreibt auf seiner Homepage, dass der Park im April wie geplant eröffnet werden soll. Der reguläre Besuch sei nicht eingeschränkt, allerdings fallen alle Sonderveranstaltungen bis auf Weiteres aus. Die Saison im Rosengarten in Zweibrücken wäre ursprünglich Ende März gestartet.

+++ Tierheim Kaiserslautern bleibt geschlossen +++

8:30 Uhr

Das Tierheim in Kaiserslautern bleibt bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Wer ein Tier aus dem Tierheim holen möchte, kann telefonisch einen Besuchstermin ausmachen. Die Leiterin Anne Knauber sagte, das Tierheim müsse zum Schutz der Besucher und der Mitarbeiter geschlossen bleiben. Die Hundeschulkurse liefen weiter, weil sie nur mit wenigen Teilnehmern stattfinden. Neue Kurse würden aber vorerst nicht angeboten.

+++ Mehr Infizierte in Stadt und Landkreis KL +++

8:00 Uhr

In Stadt und Kreis Kaiserslautern gibt es zurzeit 22 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Allen Infizierten geht es nach Auskunft des Kreisbeigeordneten Peter Schmidt (FWG) gut, sie befinden sich zuhause in Quarantäne. Genauso wie die rund 180 Kontaktpersonen dieser Infizierten, die ebenfalls vom Gesundheitsamt überwacht werden.

+++ Gesundheitsamt passt Strukturen an +++

7:50 Uhr

Um den großen Arbeitsaufwand zu schaffen, hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern nach Angaben des Kreisbeigeordneten Peter Schmidt (FWG) einige Aufgaben an andere Ämter abgetreten. So wird zum Beispiel der Aufbau der sogenannten Corona-Testzentren von den Ordnungsämtern organisiert. Außerdem wurden einige Mitarbeiter aus der Stadt- und Kreisverwaltung dem Gesundheitsamt unterstellt, um zum Beispiel Verwaltungsaufgaben zu übernehmen.

+++ OB Weichel appelliert an Mithilfe der Bevölkerung +++

7:40 Uhr

Nachdem auch das Land Rheinland-Pfalz angekündigt hat, unter anderem Spielplätze, Freizeitparks, Kinos, viele Geschäfte und Kneipen zu schließen, hat Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) an die Mithilfe der Bevölkerung appelliert. Jeder Einzelne sei gefragt, das Virus durch sein Handeln bestmöglich einzudämmen.

+++ Krankenhäuser schränken Besuchszeiten weiter ein +++

7:40 Uhr

Die Krankenhäuser in der Westpfalz schränken wegen der Corona-Pandemie ihre Besuchszeiten weiter ein. Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens erlaubt beispielsweise nur noch eine Stunde am Tag den Besuch der Intensiv- und der Kinderstation. Pro Patient ist nur ein Besucher gestattet. Auch an allen Standorten des Westpfalz-Klinikums gilt: nur ein Besucher pro Tag und Patient.

+++ Verkehrsverbund stellt Fahrplan um +++

7:30 Uhr

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat angekündigt. bei allen Regionalbahnen- und Bussen nach und nach auf den Ferienfahrplan umzustellen. Man wolle damit trotz krankheitsbedingter Ausfälle ein ausgedünntes, aber verlässliches Grundangebot im öffentlichen Nahverkehr sicherstellen. Weitere Informationen sowie die Fahrplanauskunft finden Sie auf der Internetseite des VRN.

Montag (16. März)

+++ Die meisten Geschäfte im Land müssen schließen +++

16:30 Uhr

Im Kampf gegen das Coronavirus werden bundesweit Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen, auch in Rheinland-Pfalz. Ausgenommen von den Schließungen sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Banken und Tankstellen. Auch Kneipen, Sportstätten oder Spielplätze, Restaurants, Kinos und Museen müssen geschlossen werden. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

+++ Opel-Werk in Kaiserslautern stellt Betrieb vorerst ein +++

16:00 Uhr

Das Opel-Werk in Kaiserslautern wird seine Produktion ab Mittwoch vorübergehend einstellen. Das hat ein Opel-Sprecher dem SWR auf Anfrage bestätigt. Die Mitarbeiter sollen das Komponentenwerk entsprechend vorbereiten und dann zum Mittwoch herunterfahren. Zuvor hatte die Opel-Mutter PSA angekündigt, wegen der Corona-Pandemie viele Werke in Europa zu schließen. Davon betroffen ist auch der Standort Rüsselsheim.

+++ Pfälzerwald-Verein schließt einige Hütten +++

14:40 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie hat der Pfälzerwald-Verein (PWV) zahlreiche seiner Hütten im Land geschlossen. Eine Liste mit allen geschlossenen Hütten hat der Verein auf seiner Homepage veröffentlicht. Diese will der PWV nach eigenen Angaben fortlaufend aktualisieren.

+++ Zahl der Infizierten in Stadt und Landkreis KL steigt +++

14:15 Uhr

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern hat mitgeteilt, dass mittlerweile 19 Personen in Stadt und Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Elf von ihnen lebten demnach im Landkreis, acht in der Stadt Kaiserslautern. Alle stünden unter häuslicher Quarantäne.

+++ Keine ambulanten Corona-Tests mehr am Westpfalz-Klinikum +++

12:30 Uhr

Nach Angaben des Westpfalz-Klinikums sind ab sofort keine ambulanten Abstriche zur Corona-Verdachtsabklärung mehr möglich. Das gelte für alle vier Standorte des Westpfalz-Klinikums (Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Kusel). Bei stationären Aufnahmen seien auch weiterhin Tests möglich. Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder Atemnot sollen sich nach Angaben des Klinikums an die Hotline der Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale unter 116117 wenden.

+++ Eingeschränkter Besucherverkehr bei Behörden +++

12:15 Uhr

Die meisten Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen in der Westpfalz haben ihre Behörden weitestgehend für Publikumsverkehr geschlossen, bzw. angekündigt, das ab morgen zu tun. Darunter zum Beispiel Kaiserslautern, Pirmasens, Rodalben und Winnweiler. Besuche sind in den meisten Fällen nur nach vorheriger, telefonischer Absprache möglich. Bürger werden ausdrücklich darum gebeten, sich bei Fragen telefonisch an ihre Verwaltungen zu wenden.

+++ Erster Corona-Fall im Landkreis Südwestpfalz +++

10:50 Uhr

Auch im Landkreis Südwestpfalz gibt es jetzt den ersten bestätigten Corona-Fall. Nach Angaben des Kreises handelt es sich um eine Person, die aus dem Ski-Urlaub in Ischgl zurückgekehrt war. Die Person befinde sich gemeinsam mit ihrer Familie in häuslicher Quarantäne. Auch für die ermittelten Kontaktpersonen sei Quarantäne angeordnet worden.

+++ Pirmasens streicht Ferienprogramm +++

10:25 Uhr

Die Stadt Pirmasens teilt mit, dass ausnahmslos alle Veranstaltungen, die im Rahmen des Oster-Ferienprogramms geplant waren, entfallen. Bereits geleistete Zahlungen sollen zeitnah erstattet werden. Weitere Informationen gibt es unter 06331/877-177 und -246.

+++ Kostenloser Internetzugang für Schüler +++

10:30 Uhr

Die Initiative "Freifunk Westpfalz" will dabei helfen, dass alle Schüler, die durch den Schulausfall zu Hause lernen müssen, einen ausreichenden Internetzugang haben. Dazu will die Initiative nach eigenen Angaben kostenlos Router zur Verfügung stellen. So könnten beispielsweise Nachbarn ihren Internetanschluss teilen.

+++ Volkshochschulen stellen Kursbetrieb ein +++

10:15 Uhr

Die beiden Volkshochschulen in Pirmasens und Kaiserslautern haben den Kursbetrieb bis einschließlich 19. April eingestellt. Auch Vorträge und sonstige Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Volkshochschulen sind abgesagt. "Wir sind aktuell darum bemüht zu klären, ob und wenn ja, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmern für bereits bezahlte Kursgebühren und Dozierende für die ausgefallenen Seminare entschädigt werden können", erklärte der Pirmasenser Beigeordnete Denis Clauer.

+++ TU Kaiserslautern verschiebt Prüfungen +++

9:40 Uhr

Die Technische Universität Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben bis auf Weiteres alle schriftlichen Präsenzprüfungen verschoben. In den kommenden Tagen werde nach Möglichkeiten gesucht, die Prüfungen unter geänderten Rahmenbedingungen stattfinden zu lassen. Auch alle Präsenzveranstaltungen werden abgesagt.

+++ Grenzkontrollen zu Frankreich beginnen +++

8:00 Uhr

Wegen der Corona-Epidemie haben am Morgen unter anderem in der Südwestpfalz die Grenzkontrollen zu Frankreich begonnen. Die Bundespolizei überprüft beispielsweise bei Hornbach, ob das Einreiseverbot eingehalten wird. Dabei wird unter anderem nach Menschen gesucht, die einen kranken Eindruck machen. Mit den Maßnahmen soll die Ausbreitung des Coronavirus' weiter eingedämmt werden. Das Elsass gilt seit vergangener Woche als Corona-Risikogebiet.

+++ Fünf weitere Corona-Fälle im Donnersbergkreis +++

6:55 Uhr

Im Donnersbergkreis gibt es neben den beiden bekannten Corona-Fällen fünf weitere Infizierte. Damit sind es nun sieben Fälle. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, waren die fünf neuen Infizierten als Reisegruppe in Österreich. Weil alle Mitglieder nach ihrer Rückkehr grippeähnliche Symptome hatten, hätten sie sich testen lassen. Alle Infizierten seien in häuslicher Quarantäne. Auch im Kreis Kusel gibt es einen weiteren Corona-Fall. Mit dem neuen Fall gibt es im Kreis Kusel nun 14 Infizierte. In der Westpfalz gibt es zurzeit insgesamt 36 Corona-Fälle.

+++ Stadtratssitzungen in der Westpfalz abgesagt +++

6:04 Uhr

Die heutigen Sitzungen der Stadträte in Kaiserslautern und Pirmasens sind abgesagt. Beide Städte teilten im Internet mit: Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund gefallen, dass das Land wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern untersagt habe. Kaiserslautern prüft, eine Ferienkommission einzurichten, die dringende Beschlüsse fassen soll. Pirmasens kündigte an, dass die Verwaltungsspitze über das kommende Vorgehen noch beraten werde.

Sonntag (15. März)

+++ Erster Fall auf Airbase Ramstein +++

10:15 Uhr

Das US-Militär auf der Airbase Ramstein hat einen ersten bestätigten Corona-Fall. Eine Zivilbeschäftigte sei positiv getestet worden. Auch eine Angestellte des benachbarten US-Hospitals in Landstuhl habe sich mit dem Virus infiziert. Sie befinde sich zusammen mit ihrer Familie zu Hause in Quarantäne.

Samstag (14. März)

+++ 115 Schüler in Zweibrücken sollen vorsorglich Zuhause bleiben +++

13:45 Uhr

Die Stadt Zweibrücken empfiehlt 115 Schülern, nach einer Skifreizeit vorsorglich zu Hause zu bleiben. Eine angeordnete häusliche Quarantäne gibt es jedoch nicht. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Schüler waren bis vor einigen Tagen in Tirol. Die Region gilt seit Samstag als Risikogebiet, dort haben sich bisher 204 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Auf welche Zweibrücker Schule die Kinder und Jugendlichen gehen, sagte die Stadtverwaltung nicht. Auch über deren Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Zuerst hatte der SWR berichtet, dass es sich um eine angeordnete häusliche Quarantäne für die Schüler handelt.

+++ Betrüger nutzen Angst vor Coronavirus +++

11:30 Uhr

Offenbar gibt es erste Betrüger, die die Angst der Menschen vor dem Coronavirus ausnutzen wollen. Ein 71-Jähriger aus Hochspeyer wollte über das Internet zehn Atemschutzmasken für rund 100 Euro kaufen. Nachdem auch nach mehreren Nachfragen seitens des Seniors keine Ware geliefert wurde, erstattete er Anzeige. Die Polizei warnt davor, solche Masken zu unseriösen Preisen zu bestellen.

+++ Blutspenden in der Westpfalz gehen wegen Coronakrise zurück +++

10:15 Uhr

Durch den Coronavirus kommt es derzeit offenbar zu Engpässen bei Blutspenden. In der Blutspendezentrale am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern werden im Moment bis zu 50 Prozent weniger Spenden verzeichnet. Die Experten rechnen damit, dass die Lage in rund sechs Wochen dramatisch wird, weil dann die Bestände weitgehend aufgebraucht sind und die Blutkonserven nur begrenzt haltbar sind.

+++ Militärübung Defender Europe 20 unterbrochen +++

10:00 Uhr

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die große Militärübung "Defender Europe 20", die von Kaiserslautern aus koordiniert wird. Sie wird nach Angaben der Bundeswehr unterbrochen. Derzeit würden keine weiteren Soldaten aus den USA eingeflogen. Bei "Defender Europe 20" sollte geübt werden, wie 20.000 US-Soldaten möglichst schnell nach Europa verlegt werden können.

+++ Kommunen in der Westpfalz bekommen Testzentren für Coronavirus +++

08:35 Uhr

Nach Kaiserslautern soll nun auch Zweibrücken ein Testzentrum für das Coronavirus bekommen. Zurzeit laufen die letzten Vorbereitungen, das Zentrum soll am Montag den Betrieb aufnehmen. Dort können Patienten getestet werden, bei denen der Hausarzt den Verdacht auf Coronavirus äußert. Das Zentrum steht auf dem Parkplatz des Nardini-Klinikums. In Kaiserslautern soll bis Mittwoch ein Testzentrum im Stadtteil Erfenbach einsatzbereit sein.

+++ Künstler und Gaststättenbetreiber fürchten um ihre Existenz +++

07:30 Uhr

Gaststätten und Künstler in der Westpfalz fürchten wegen des Coronavirus um ihre Existenz. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) melden rund 70 Prozent der Betriebe in der Westpfalz massive Umsatzeinbußen. Der Dehoga Rheinland-Pfalz fordert deshalb schnelle und unbürokratische Hilfe von Bund und Land. Die Absage von Veranstaltungen mit über 75 Teilnehmern trifft auch die Künstler in der Westpfalz. Richard Müller, der Geschäftsführer der Kammgarn Kaiserslautern, fürchtet um die Existenzen vieler Künstler.

+++ Pirmasens will Kinderbetreuung in Notfällen sicherstellen +++

05:55 Uhr

Die Stadt Pirmasens will bis Mitte kommender Woche ein Konzept erstellen, wie eine Notfall-Betreuung von Kindern aussehen könnte. Wahrscheinlich würden an zwei Standorten kleine Betreuungsgruppen eingerichtet. Diese Plätze seien ausschließlich für Eltern, die in sogenannten systemkritischen Berufen arbeiteten - also Krankenhauspersonal, Ärzte oder bei Hilfsorganisationen.

Freitag (13. März)

+++ Neun weitere Corona-Infizierte im Kreis Kusel +++

19:30 Uhr

Der Kreis Kusel hat neun weitere Corona-Infizierte. Wie Landrat Rubly mitteilt, hätten auch diese neun Menschen Urlaub in Österreich gemacht. Sie seien alle zuhause in Quarantäne. Auch hier würden nun Kontaktpersonen gesucht, um sie auf das Virus zu testen. Insgesamt gibt es im Kreis Kusel jetzt 13 Corona-Fälle.

+++ Drei neue Corona-Fälle im Kreis Kusel +++

19:07 Uhr

Im Kreis Kusel gibt es drei neue Corona-Fälle. Wie der Kreis mitteilt, sind ein junger Mann und ein Ehepaar mit dem Virus infiziert. Sie seien alle auf Skiurlaub in Österreich gewesen und seit Mitte der Woche in häuslicher Quarantäne. Der Kreis sei dabei Menschen zu ermitteln, die mit den drei Infizierten Kontakt hatten.

+++ Westpfalz-Klinikum sagt geplante Behandlungen ab +++

18:50 Uhr

Das Westpfalz-Klinikum hat wegen des Coronavirus bis auf Weiteres alle geplanten Behandlungen abgesagt. Das betreffe ambulante und stationäre Behandlungen. Die Versorgung von Notfällen sei sichergestellt. Außerdem habe das Klinikum entschieden die Regeln für Besucher einzuschränken. Somit ist ab sofort nur noch ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt. Die Maßnahmen gelten für alle Standorte des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel und Rockenhausen.

+++ Keine Fußballspiele im Amateurbereich +++

16:10 Uhr

Bis zum 31. März wird es im Amateurfußball in der Pfalz keine Spiele geben. Das hat der Südwestdeutsche Fußballverband entschieden. Betroffen sind alle Senioren-, Aktiven- und Jugendklassen. Außerdem hat der Südwestdeutsche Fußballverband den Vereinen empfohlen, zumindest zu prüfen, ob sie auch den Trainingsbetrieb einstellen.

+++ Veranstaltungen auch in der Südwestpfalz abgesagt +++

15:15 Uhr

Die Städte Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz sagen alle ihre Veranstaltungen wegen des Coronavirus ab. Davon sind auch kleinere Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen betroffen. Die Regelung gilt vorerst bis zum 6. Juli. Das bedeutet, die Gedenkveranstaltung in Zweibrücken zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren morgen fällt aus. In Zweibrücken und im Kreis sollen in den kommenden Tagen Fieberambulanzen eingerichtet werden, in denen Menschen auf das Virus getestet werden. Damit sollen Hausärzte und Krankenhäuser entlastet werden.

+++ Pfalzbibliothek ist geschlossen +++

14:45 Uhr

Die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern bleibt bis auf Weiteres wegen des Coronavirus geschlossen. Die Bibliothek bleibe besetzt und telefonisch erreichbar. Wer Bücher zurückgeben möchte oder schon geliehene Bücher abholen möchte, könne dies über den hinteren Hofzugang machen.

+++ Keine Gottesdienste im Bistum Speyer +++

14:15 Uhr

Das Bistum Speyer hat bis auf Weiteres sämtliche Gottesdienste in der Westpfalz abgesagt. Die Evangelische Kirche der Pfalz sieht bislang noch keinen Anlass, Gottesdienste wegen des Corona-Virus ausfallen zu lassen. Kirchenpräsident Christian Schad kündigte an, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Infektionsrisiko auch in den Kirchen zu minimieren.

+++ Kaiserslautern soll mobiles Fiebertestzentrum bekommen +++

12:45 Uhr

Bis Mitte nächster Woche soll in Kaiserslautern ein Fiebertestzentrum eingerichtet werden. Der Beigeordnete der Stadt, Peter Kiefer (FWG), stellte in Aussicht, dass die mobile Einrichtung am Warmfreibad oder am Wertstoffhof Erfenbach installiert wird. Dort soll zu festgelegten Zeiten im Schnellverfahren ein Abstrich abgenommen werden. Die Testergebnisse sollen noch vor Ort zur Verfügung stehen.

+++ Busfahrer sollen besser geschützt werden +++

12:00 Uhr

Die Stadtwerke Kaiserslautern und die Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH haben die Corona-Schutzmaßnahmen in den Nahverkehrsbussen verschärft. So ist es nicht mehr möglich, Fahrkarten beim Busfahrer zu kaufen. Die vordere Tür soll geschlossen bleiben, um den Kontakt zum Fahrer so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Maßnahme gelte die Pflicht, einen gültigen Fahrschein zu zeigen. Wie die Stadtwerke mitteilen, soll mit den Maßnahmen das Infektionsrisiko verringert werden.

+++ Großveranstaltungen in und um Kaiserslautern abgesagt +++

11:15 Uhr

Große Veranstaltungen in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern fallen wegen des Coronavirus bis zum 10. Juli aus. Bei einer Pressekonferenz hat die Stadt bekannt gegeben, dass die Regelung für alle Veranstaltungen gilt, zu denen mehr als 1.000 Besucher erwartet werden, beispielsweise das Altstadtfest in Kaiserslautern, die Maikerwe und die verkaufsoffenen Sonntage. Auch die Schwimmbäder in Kaiserslautern sind geschlossen, die Freibäder werden nicht öffnen.

+++ Schulen sollen geschlossen werden +++

10:55 Uhr

Nach SWR-Informationen werden ab Montag Schulen und Kitas unter anderem in der Westpfalz geschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Nachmittag zu einer Sondersitzung des Kabinetts eingeladen, auf der der Beschluss fürs ganze Land gefasst werden soll. Die mündlichen Abiturprüfungen, die am Montag beginnen, sollen stattfinden. Zuvor hatten das Saarland, Bayern, Berlin und Niedersachsen bekanntgegeben, alle Schulen und Kitas ab Montag zu schließen.

+++ Airbase Ramstein trifft Sicherheitsmaßnahmen +++

10:30 Uhr

Die Airbase Ramstein hat Maßnahmen ergriffen, um US-Soldaten und ihre Familien vor dem Coronavirus zu schützen. Veranstaltungen auf dem Militärflughafen wurden abgesagt, Reisen in viele europäische Länder untersagt. Eine Sprecherin sagte, Mitarbeitern der Airbase, die außerhalb wohnen, sei es derzeit noch erlaubt zur Arbeit zu kommen. Bisher gebe es keinen Coronafall auf der Airbase.

+++ Landmaschinenhersteller will Produktion drosseln +++

10:15 Uhr

Der Landmaschinenhersteller John Deere lässt in seinem Zweibrücker Werk seine französischen Mitarbeiter zu Hause. Während 35 Angestellte von zu Hause aus arbeiten können, fehlen über 90 technische Mitarbeiter in der Produktion, so ein Sprecher. Daher werde John Deere die Produktion von Mähdreschern und Feldhäckslern wahrscheinlich drosseln.

+++ Möglicherweise Schulunterricht per Internet +++

10:00 Uhr

Eine Realschule in Ramstein-Miesenbach hat die Schüler gebeten, ihre Schulbücher mit nach Hause zu nehmen, um ggf. zu Hause zu lernen - sollte ihre Schule wegen des Coronavirus geschlossen werden. Außerdem bereitet sich die Einrichtung nach eigenen Angaben darauf vor, allen Kindern einen Zugang zum Schulintranet einzurichten. So könnten auch per Internet Lerninhalte vermittelt werden.

+++ Gottesdienste sollen stattfinden +++

9:30 Uhr

Das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz sehen derzeit noch keinen Anlass, die Messen wegen des Corona-Virus abzusagen. Allerdings werde geprüft, ob große Gottesdienste wie beispielsweise an Ostern auf zwei Andachten aufgeteilt werden, um die Zahl der Besucher zu verringern.

+++ Seniorenheim sehen sich gut gerüstet +++

9:15 Uhr

Die Senioren- und Pflegeheime in der Westpfalz haben auf die Corona-Krise reagiert: Wie die Einrichtungen mitteilen, gibt es bereits feste Hygienepläne, außerdem sollen Angehörige die Bewohner nicht besuchen, wenn sie grippeähnliche Symptome haben. Die Maßnahmen gelten unter anderem für Heime in Kaiserslautern, Rockenhausen, Pirmasens, Thaleischweiler-Fröschen und Contwig.

+++ Zahl der Infizierten steigt auf 13 +++

9:00 Uhr

In der Westpfalz gibt's sechs weitere Coronafälle. Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern waren fast alle Infizierten auf Skiurlaub in Österreich und Südtirol. Sie sind seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag wurde der erste Corona-Fall in Kusel bekannt, außerdem zwei Corona-Fälle im Donnersbergkreis. In der gesamten Westpfalz sind es jetzt 13.