Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 19. April.

Sonntag (19. April)

+++ Gesundheitsämter aktualisieren Corona-Zahlen +++

16:01 Uhr

Die regionalen Gesundheitsämter melden für die Westpfalz heute insgesamt 554 nachgewiesene Corona-Infektionen und damit sieben Fälle mehr als am Vortag. Die meisten gemeldeten Infektionen gibt es weiterhin mit 197 in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern. Die Südwestpfalz meldet 165 nachgewiesene Corona-Fälle, der Donnersbergkreis 108 und der Landkreis Kusel 84. Nach Angaben der Gesundheitsämter steigt die Zahl der genesenen Menschen weiterhin schneller als die Neu-Infektionen. Stand heute gelten bereits 330 der positiv getesteten Corona-Fälle wieder als geheilt.

Samstag (18. April)

+++ Mehr als 300 Geheilte in der Westpfalz +++

16:21 Uhr

In der Westpfalz gelten nach den aktuellen Zahlen der Gesundheitsämter jetzt mehr als 300 der nachweislichen Corona-Fälle als geheilt. Die Zahl der neu gemeldeten Infektionen ist weiter rückläufig. Im Donnersbergkreis gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung drei neue Corona-Fälle (gesamt: 108), in der Südwestpfalz sogar nur eine Neuerkrankung (165). Aus den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel wurden bislang noch keine aktuellen Fallzahlen übermittelt. Damit gelten in der Westpfalz insgesamt 550 Menschen bislang als infiziert, 302 von ihnen seien bereits wieder geheilt.

+++ Anrufe bei Telefonseelsorge verdoppelt +++

11:27 Uhr

Die Telefonseelsorge Pfalz in Kaiserslautern verzeichnet seit Beginn des Kontaktverbotes in der Westpfalz etwa doppelt so viele Anrufe und Internetchats wie vor der Corona-Pandemie. Nach Angaben von Pfarrer Peter Annweiler suchen auch Jugendliche derzeit verstärkt Rat bei den ehrenamtlichen Helfern. Die Personalkapazitäten seien daher erhöht worden. Insgesamt 85 Menschen arbeiten derzeit im Schichtsystem der Seelsorge. Häufig hätten sich die Alltagsprobleme, wie Beziehungskrisen oder Ängste um die berufliche Existenz, durch die aktuelle Situation eher verstärkt. Der Verlust der direkten sozialen Kontakte führt die Menschen laut Annweiler in ein „Grübel-Karussell“.

+++ Zahl der Genesenen steigt weiter +++

09:28 Uhr

In der Westpfalz sind bisher knapp 300 nachweislich mit Corona infizierte Menschen wieder genesen. Das sind rund 55 Prozent aller bestätigten Erkrankungen. Drei der vier Gesundheitsämter in der Westpfalz melden, dass es in ihrem Bereich mehr Genesene als noch Erkrankte gibt. Einzig im Bereich des Gesundheitsamtes Kaiserslautern ist es noch umgekehrt. Stand Freitagabend gibt es in der Westpfalz 546 Corona-Erkrankte, neun mehr als am Vortag.

+++ Gartenschau prüft Öffnung +++

06:05 Uhr

Die Gartenschau in Kaiserslautern prüft, ob sie in der kommenden Woche wieder öffnen darf. Das teilte die Parkleiterin Christine Schweigert mit. Am Freitag hatte die Landesregierung beschlossen, dass Zoos, Wildparks und Botanische Gärten eingeschränkt und unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder Besucher einlassen dürfen. Nun müsse geklärt werden, ob die Gartenschau zu den genannten Einrichtungen zähle, sagte Schweigert. Wegen der Spielplätze und großen Flächen gehöre der Park möglicherweise zu einer anderen Kategorie.

Freitag (17. April)

+++ Corona bei Altenheimbewohner in Pirmasens +++

17:20 Uhr

Ein Bewohner des Caritas-Altenzentrums St. Anton in Pirmasens ist während eines Klinikaufenthaltes positiv auf Covid 19 getestet worden. Nach Angaben der Stadt befindet sich der 70-Jährige zurzeit in stationärer Behandlung im Pirmasenser Krankenhaus. Ihm gehe schon wieder besser. Der Mann sei wegen seines allgemeinen Gesundheitszustandes schon zuvor im Altenzentrum in einem Einzelzimmer untergebracht gewesen und habe keinen Kontakt mit anderen Bewohnern gehabt. Alle betroffenen Mitarbeiter seien getestet worden, die Ergebnisse stünden noch aus. Weder Mitarbeiter noch Pflegekräfte oder andere Heimbewohner zeigten Corona-Symptome.

+++ Corona-Ambulanz öffnet in Rockenhausen +++

16:15 Uhr

In Rockenhausen soll nach Angaben des Donnersbergkreises am kommenden Montag eine Corona-Ambulanz eröffnen. Dafür vorgesehen sei die Turnhalle am Schulzentrum. Die Corona-Ambulanz soll werktags drei Stunden geöffnet haben. Sie ist für Menschen gedacht, die Grippesymptome haben oder bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Es ist die zweite Corona-Ambulanz im Donnersbergkreis. Die erste wurde in Kirchheimbolanden eröffnet.

+++ Opel-Werk KL bereitet Wiederaufnahme der Produktion vor +++

14:30 Uhr

Der Autobauer Opel bereitet sich darauf vor, sein Werk in Kaiserslautern wieder zu öffnen. Um seine Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu schützen, hat Opel entsprechende Hygiene- und Schutzmaßnahmen mit dem Betriebsrat abgestimmt.

+++ Pfaff Industrial produziert Schutzmasken +++

13:45 Uhr

Der Industrie-Nähmaschinenhersteller Pfaff Industrial aus Kaiserslautern steigt aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in die Produktion von Schutzmasken ein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach bei einem Besuch in der Produktion von Pfaff Industrial von einer gesellschaftlichen Verantwortung. Dreyer lobte Pfaff stellvertretend für viele rheinland-pfälzische Unternehmen, die in der derzeitigen Situation Hilfsbereitschaft zeigen würden.

+++ 14 neue Corona-Fälle in der Westpfalz +++

12:30 Uhr

Bis gestern ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der Westpfalz um 14 angestiegen. Insgesamt wurde das Virus bislang bei 537 Menschen in der Region nachgewiesen. Weiterhin ist die Zahl der genesenen Menschen mit 273 geringfügig höher als die Zahl der noch Infizierten. Die meisten Infektionen haben Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu verzeichnen mit insgesamt 190, die geringste Zahl hat der Kreis Kusel mit 84.

+++ Handwerkskammer fordert schnelle Hilfe +++

9:00 Uhr

Die Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern fordert, die finanziellen Soforthilfen von Land und Bund schneller auszuzahlen. Viele Betriebe würden bemängeln, dass die Antragstellung zu bürokratisch sei. Nach Angaben der Handwerkskammer kann jede Verzögerung während der Corona-Pandemie zu Insolvenzen unter den 18.000 Handwerksbetrieben führen. Es sei zudem wichtig, dass nicht nur die laufenden Betriebskosten berücksichtigt werden, sondern auch der Lohn der Auszubildenden. Sonst bestehe die Gefahr, dass viele Ausbildungsverhältnisse vorzeitig beendet würden.

Donnerstag (16. April)

+++ Pfälzer Kirchen kritisieren anhaltendes Gottesdienstverbot +++

17:20 Uhr

Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer sehen Klärungsbedarf wegen des weiter fortbestehenden Gottesdienstverbotes. Die Landeskirche erwartet nach eigenen Angaben von der Landesregierung, dass sie Möglichkeiten aufzeigt, wie in den Kirchen trotz Corona sicher Gottesdienst gefeiert werden kann. Für die Vertreter des Bistums Speyer sei das Verbot nicht mehr nachvollziehbar, nachdem in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens Lockerungen vereinbart wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben Zusammenkünfte in Kirchen, aber auch Synagogen und Moscheen in Rheinland-Pfalz vorerst verboten.

+++ Pirmasens prüft Ideen aus Corona-"Hackathon" +++

14:00 Uhr

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Pirmasens prüft fünfzehn Ideen und Konzepte, die beim Ideenwettbewerb "Hackathon" eingereicht wurden. Dieser war vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ausgeschrieben worden. Ziel war es nach Angaben eines Sprechers, Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen zu bringen, um zum Beispiel Schutzkleidung herzustellen. An dem Ideenwettbewerb hätten sich Unternehmer, Künstler, Privatleute und Vereine beteiligt. Eine Idee sei etwa gewesen, dass tageweise Hotelzimmer vermietet werden - als Alternative zum Arbeiten zu Hause.

+++ Erste Kommunen planen wieder Ratssitzungen +++

10:30 Uhr

In einigen Kommunen in der Westpfalz finden trotz der Corona-Krise bald wieder Ratssitzungen statt. Die Stadträte von Pirmasens und Zweibrücken sollen nach Angaben der Verwaltungen Ende April erstmals wieder zusammenkommen. Allerdings nicht in den Ratssälen, sondern in großen Hallen, um den Mindest-Abstand zu gewährleisten. An der Stadtratssitzung in Pirmasens sollen außerdem nur so viele Ratsmitglieder teilnehmen, dass noch Entscheidungen getroffen werden können. In diesem Fall 23 anstatt 44. Der Kreis Kusel plant nach eigenen Angaben seine nächste Kreistagssitzung für Anfang Mai, ebenfalls mit reduzierter Mitgliederzahl.

+++ Tafel Zweibrücken öffnet wieder +++

8:00 Uhr

Die Tafel in Zweibrücken ist ab heute wieder geöffnet. Das zuständige Pfarramt sagte, ab sofort würden wieder jeden Donnerstag Lebensmittel verteilt. Allerdings ist der Ablauf anders als bisher. Eine Notbesetzung werde bereits vorgepackte Tüten mit Lebensmitteln verteilen – und zwar vor dem Gebäude. Ein Sprecher sagte, zu den Tüten bekämen die Menschen weitere Lebensmittel aus dem Lager der Tafel. Damit sollen die Bestände abgebaut werden. Zudem hole die Tafel im Augenblick wegen der Corona-Krise keine Lebensmittel bei den Geschäften ab. Daher gebe es derzeit kein frisches Obst und Gemüse. Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreiche Tafeln in der Westpfalz geschlossen.

+++ Mehr Geheilte als Kranke in Westpfalz +++

6:05 Uhr

In der Westpfalz gibt es offiziell erstmals mehr geheilte Patienten als weiterhin erkrankte. Die Gesundheitsämter haben bis gestern insgesamt 523 Infektionen gezählt, davon gelten allerdings 264 bereits als genesen. Stadt und Landkreis Kaiserslautern verzeichnen die meisten Corona-Fälle mit insgesamt 186. Im Kreis Kusel, der Südwestpfalz mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie im Donnersbergkreis stieg die Zahl der Infizierten zuletzt kaum noch oder gar nicht an.

Mittwoch (15. April)

+++ Nur ein neuer Corona-Fall im Kreis Kusel +++

18:0 Uhr

Der Kreis Kusel meldet aktuell eine neue Corona-Erkrankung. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen von gestern zu heute auf 82. Rund drei Viertel davon sind bereits genesen. Die Südwestpfalz mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken meldete heute drei neue Corona-Fälle, im Donnersbergkreis blieb die Zahl konstant. Für die Stadt und den Kreis Kaiserslautern lagen bis zu diesem Zeitpunkt noch keine neuen Zahlen vor. Insgesamt sind in der Westpfalz 514 Menschen positiv getestet worden.

+++ Keine Kurzarbeit im Krankenhaus in Rodalben +++

17:30 Uhr

Für die rund 300 Mitarbeiter des St. Elisabeth-Krankenhauses in Rodalben wird es vorerst keine Kurzarbeit geben. Das sagte ein Sprecher der Geschäftsführung. Die Klinik gehört zum Verbund der Marienhaus GmbH, die allein in Rheinland-Pfalz Träger von 15 Krankenhäusern ist und zahlreiche Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken will. Das Rodalber Krankenhaus sei zurzeit nur zu etwa 40 Prozent belegt. Sollte sich an der niedrigen Auslastung auch in den kommenden Wochen nichts ändern, schließt die Marienhaus GmbH auch für das St. Elisabeth-Krankenhaus Kurzarbeit nicht aus.

+++ Corona-Ambulanz in Zweibrücken eröffnet +++

16:40 Uhr

Im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken gibt es seit Mittwoch eine Corona-Ambulanz. Nach Angaben der Stadt sollen dort Menschen behandelt werden, die eine Erkältung, Grippe-Symptome oder einen Corona-Verdacht haben. Termine für eine Behandlung würden vom jeweiligen Hausarzt organisiert. Ziel der Corona-Ambulanz in Zweibrücken sei es, Hausarztpraxen zu entlasten und Patienten mit einem Infekt von anderen Patienten zu trennen. Ähnliche Einrichtungen gibt es unter anderem in Pirmasens, Kusel und Kaiserslautern.

+++ Drei Neuinfektionen im Kreis Südwestpfalz +++

15:00 Uhr

Im Kreis Südwestpfalz und den Städten Pirmasens und Zweibrücken gibt es drei neue Corona-Fälle. Nach Angaben des Gesundheitsamtes stieg die Zahl auf aktuell 157. Knapp die Hälfte davon ist bereits genesen. Westpfalzweit stieg die Zahl der Corona-Infektionen auf 513.

+++ Kein neuer Corona-Fall im Donnersbergkreis +++

12:15 Uhr

Im Donnersbergkreis ist von gestern auf heute kein neuer Corona-Fall aufgetreten. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden blieb es bei 98 Infizierten, wovon die Hälfte bereits wieder genesen ist. Gestern allerdings starb ein 77-Jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis, der mit Covid-19 infiziert war. Insgesamt sind in der Westpfalz bislang 510 Corona-Fälle registriert worden, knapp die Hälfte davon gilt als geheilt. Insgesamt gab es bisher fünf Corona-Todesfälle in der Westpfalz.

+++ Häftlinge in Zweibrücken fühlen sich nicht geschützt +++

08:50 Uhr

Die Leitung der Justizvollzugsanstalt in Zweibrücken weist Vorwürfe zurück, sie würde Häftlinge nicht ausreichend vor dem Coronavirus schützen. Das hatten Gefängnisinsassen in einem Brief an den SWR behauptet.

+++ Keine Kita-Beiträge im Donnersbergkreis +++

06:30 Uhr

Im Donnersbergkreis müssen Eltern für den April keine Kita-Beiträge zahlen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind alle Kindertagesstätten im Kreis wegen der Corona-Pandemie seit dem 16. März für die reguläre Betreuung geschlossen. Um die Familien finanziell zu entlasten, übernimmt der Donnersbergkreis für den Monat April die Beiträge für alle Kinder, die zu Hause betreut werden. Sollten die Kitas noch länger geschlossen bleiben, will Landrat Rainer Guth neu entscheiden, ob die Beiträge ebenfalls weiterhin ausgesetzt werden. In der Westpfalz verzichten bereits die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie die Landkreise Kusel und Kaiserslautern auf die Kita-Beiträge.

Dienstag (14. April)

+++ Donnersbergkreis meldet weiteren Corona-Toten +++

17:20 Uhr

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist im Donnersbergkreis ein weiterer Mensch an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit hat der Kreis derzeit zwei Todesopfer zu verzeichnen. Der 77-jährige Mann sei heute morgen an den Folgen der Infektion verstorben. Ende März war bereits eine 84-jährige Frau an der Krankheit gestorben. Insgesamt gebe es im Donnersbergkreis damit seit Beginn der Pandemie 98 bestätigte Corona-Infektionen, eine mehr als gestern. Die Hälfte der infizierten Personen sei aber bereits wieder genesen.

+++ Keine Neuinfektionen in Südwestpfalz +++

15:20 Uhr

Im Kreis Südwestpfalz sowie in den Städten Pirmasens und Zweibrücken sind von gestern auf heute keine neuen Corona-Fälle registriert worden. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes blieb es bei 154 Infizierten. Darunter fallen auch 61 Patienten, die inzwischen als geheilt gelten. Gestorben sind bislang zwei Menschen.

+++ Beratungsstellen vermuten Anstieg häuslicher Gewalt +++

13:30 Uhr

Familienberatungsstellen in der Westpfalz gehen davon aus, dass derzeit viele Kinder und Jugendliche Gewalt in der Familie erleben. Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste gesellschaftliche Stillstand führe dazu, dass mehr Eltern überfordert seien.

+++ Schausteller fürchten Corona-Folgen +++

12:20 Uhr

Die Schausteller in der Westpfalz befürchten wegen der Corona-Krise drastische Folgen. Die Absage von Kerwe-Veranstaltungen, Messen und Volksfesten mache den Schaustellern zu schaffen, sagt Susanne Henn-Marker, die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Pfalz-Saar. Die wirtschaftlichen Folgen seien kaum abzusehen.

+++ Zweibrücker Tafel öffnet wieder +++

9:20 Uhr

In Zweibrücken öffnet in dieser Woche wieder die Tafel. Wie das zuständige Pfarramt mitteilt, werden die Lebensmittel ab sofort immer donnerstags von einer Notbesetzung verteilt. Wegen des Coronavirus sind zahlreiche Tafeln in der Westpfalz vorübergehend geschlossen. Ein Hauptproblem ist, dass viele ehrenamtliche Helfer älter sind und zur Risikogruppe gehören. In Kaiserslautern fährt deshalb beispielsweise das DRK Lebensmittelspenden an Bedürftige aus. Im Donnersbergkreis werden Lebensmittelgutscheine verteilt. In Pirmasens konnte der Betreib der Tafel hingegen, dank zahlreicher junger Helfer, aufrechterhalten werden.

+++ Kontaktverbot über Ostern größtenteils eingehalten +++

7:00 Uhr

Das Kontaktverbot wurde in der Westpfalz auch am Oster-Wochenende größtenteils eingehalten. Das bestätigte die Polizei auf SWR-Nachfrage. Zwar habe es einige kleinere Verstöße gegen die Auflagen gegeben, insgesamt hätten sich die Westpfälzer allerdings trotz sommerlicher Temperaturen und Ostern daran gehalten. Im Vorfeld hatten Polizei und Ordnungsämter angekündigt, das Kontaktverbot zu überwachen. Die Beamten kontrollierten unter anderem, ob der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt wurde. Bei einem Verstoß gegen die Auflagen drohe ein Bußgeld von bis zu 200 Euro. Durch das Kontaktverbot soll verhindert werden, dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet.

Montag (13. April)

+++ Mehr als 500 Corona-Fälle bestätigt +++

17:50 Uhr

Durch die heute gemeldeten Fälle steigt die Zahl der Menschen, bei denen das Coronavirus in der Westpfalz nachgewiesen wurde, auf 506. Seit Karfreitag sind in der Region zusammen 41 neue Fälle hinzugekommen. Mindestens 213 der ehemals am Coronavirus erkrankten Menschen in der Westpfalz gelten inzwischen als genesen. Vier Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben.

+++ Fünf neue Corona-Infektionen in Kusel seit Freitag +++

17:30 Uhr

Im Kreis Kusel ist die Zahl der Corona-Infektionen nach offiziellen Angaben auf 81 gestiegen - das sind fünf mehr im Vergleich zum vergangenen Freitag. 54 der ehemals positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen gelten nach Angaben des Kreises inzwischen als geheilt.

+++ Auch Stadt und Kreis KL melden nur einen neuen Corona-Fall +++

16:15 Uhr

In Stadt und Kreis Kaiserslautern ist das Coronavirus bislang bei 174 Menschen nachgewiesen worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern ist seit Samstag somit nur ein neuer Fall hinzugekommen. Auf der anderen Seite hätten 19 Personen die häusliche Quarantäne verlassen können. Damit steigt die Zahl der vom Coronavirus genesenen Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern auf 79.

+++ Nur ein neuer Corona-Fall im Donnersbergkreis +++

15:30 Uhr

Im Donnersbergkreis ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen auf 97 gestiegen. Das ist nur ein Fall mehr im Vergleich zu gestern. Nach Angaben des Kreises befinden sich noch immer fünf Patienten in stationärer Behandlung und der Gesundheitszustand einer Person sei weiterhin kritisch. Mindestens 41 Menschen im Donnersbergkreis, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, gelten mittlerweile als geheilt.

+++ Kreis Südwestpfalz meldet leichten Anstieg der Corona-Fälle +++

13:30 Uhr

Im Kreis Südwestpfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nach offiziellen Angaben auf 154 gestiegen. Das sind drei Fälle mehr im Vergleich zum vergangenen Samstag. Von Freitag auf Samstag war noch eine Steigerung von 19 Infektionen vermeldet worden. Aktuelle Zahlen zu genesenen Menschen will der Kreis am Dienstag mitteilen. Bislang sind in der Südwestpfalz zwei Menschen mit Corona-Infektionen verstorben.

+++ Hilfen im Corona-Alltag +++

9:30 Uhr

Seit Beginn de Corona-Krise hört und liest man immer wieder davon, wie sich Menschen gegenseitig unterstützen. Da viele Tafeln ihren regulären Betrieb einstellen mussten, gibt es zum Beispiel in Kaiserslautern Gabenbäume, an die Lebensmittelspenden gehängt werden können. In Schönenberg-Kübelberg haben mehrere Nachbarschaftshilfen Geld für die Tafel gesammelt und die Verteilung der Lebensmittel individuell organisiert. Es gibt aber auch einige Beispiele von kleineren Aktionen, die dabei helfen sollen, die Corona-Langeweile zu vertreiben. So steht in Otterberg zum Beispiel ein Tauschregal für Spiele und Bücher.