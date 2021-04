Das Coronavirus legt das öffentliche Leben im Land lahm. Hier die Entwicklungen bis zum 12. April.

Sonntag (12. April)

+++ Nur zwei Neuinfektionen im Donnersbergkreis +++

15:25 Uhr

Im Donnersbergkreis ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 96 gestiegen. Das teilte die Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden am Ostersonntag mit. Im Vergleich zum Samstag sind das zwei Fälle mehr, während von Freitag auf Samstag noch eine Steigerung von elf Infektionen zu verzeichnen war. Gleich geblieben ist den Angaben zufolge die Zahl der bereits wieder Genesenen (41). Fünf Patienten befinden sich demnach in stationärer Behandlung. Der Gesundheitszustand einer Person sei weiterhin schlecht.

+++ Viele Ostergottesdienste im Internet +++

08:55 Uhr

Die Gottesdienste am Ostersonntag werden von vielen Gemeinden in der Westpfalz im Internet übertragen. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Kirchen derzeit geschlossen bleiben. So wird Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben die Festtagsmesse um 10 Uhr live im Internet zeigen. Um 11 Uhr ist dann die Messe aus der Pfarrei Heiliger Martin aus Kaiserslautern zu sehen. Ebenfalls aus Kaiserslautern überträgt SWR4 bereits um 10:05 Uhr den Ostergottesdienst aus der Kirche St. Theresia. Außerdem werden viele Kirchengemeinden in der Westpfalz ihre Ostergottesdienste auf ihren eigenen Internetseiten übertragen.

Samstag (11. April)

+++ Drei neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis KL +++

16:40 Uhr

Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern ist die Zahl der Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 173 gestiegen. Das sind drei mehr als am Freitag. 60 der ehemals positiv getesteten Personen gelten mittlerweile als geheilt.

+++ Donnersbergkreis meldet 11 neue Corona-Infektionen +++

15:45 Uhr

Im Donnersbergkreis ist die Zahl der Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, nach offiziellen Angaben auf 94 gestiegen - das sind 11 mehr als am Vortag. Demnach sind 40 ehemals an dem Virus erkrankte Personen wieder genesen, fünf befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung und bei einer Person hat hat sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Alle erkrankten Personen würden eng durch das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises betreut.

+++ 19 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz bestätigt +++

15:30 Uhr

Der Kreis Südwestpfalz meldet 19 neue, bestätigte Fälle des Coronavirus. Insgesamt wurde das Virus bislang bei 151 Menschen in der Südwestpfalz nachgewiesen. 25 von ihnen leben in Pirmasens, 34 in Zweibrücken, 20 in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, neun in der Verbandsgemeinde Hauenstein, sieben in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, sechs in der Verbandsgemeinde Rodalben, 28 in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, zehn in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und 12 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Nach Angaben des Kreises Südwestpfalz liegen aktuelle Zahlen Genesener erst am kommenden Dienstag wieder vor.

+++ Tipps für hygienisch reine Trinkwasserleitungen +++

15:00 Uhr

Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hat ein Faltblatt herausgegeben, das Tipps gibt, wie die Trinkwasserleitungen hygienisch rein bleiben. Weil im Moment wegen der Corona-Krise Hotels, Gaststätten Schulen oder auch Sporthallen geschlossen sind, wird dort auch wenig Wasser benötigt. Dies kann laut Gesundheitsamt dazu führen, dass sich in den Leitungen Krankheitserreger wie zum Beispiel Legionellen bilden. Das Amt bittet darum, die Leitungen mindestens alle 72 Stunden einmal durchzuspülen. Das Faltblatt kann man auf der Internetseite des Donnersbergkreises abrufen.

+++ Bonus für Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums gefordert +++

09:00 Uhr

Der Betriebsratsvorsitzende des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Leonel Alves, fordert, dass alle Beschäftigten im Krankenhaus einen Bonus bekommen. Wegen der Corona-Pandemie müssten derzeit alle unter erschwerten Bedingungen arbeiten, egal ob sie im medizinischen Bereich tätig sind, in der Logistik oder als Reinigungskraft arbeiten. Alves sagte, die Gewerkschaft Ver.di verhandle über die Bonuszahlung derzeit mit den Arbeitgebern. Fest steht bereits, dass Mitarbeiter in der stationären und ambulanten Altenpflege eine Einmalzahlung von 1500 Euro bekommen sollen.

+++ Polizei kontrolliert auch an Ostern +++

07:00 Uhr

Die Polizei und das Ordnungsamt werden auch am Osterwochenende in der Westpfalz das Kontaktverbot überwachen. Ziel ist, zu verhindern, dass sich das Corona-Virus weiter ausbreitet. Die Beamten achten darauf, dass die Menschen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Wandern, Radtouren oder auch Motorradausflüge sind zwar gestattet, aber nur mit nicht mehr als zwei Personen, wenn diese nicht in einem Haushalt wohnen. Wer gegen diese Auflagen verstößt, muss mit einer Anzeige und einem Bußgeld von bis zu 200 Euro rechnen.

Freitag (10. April)

+++ Auch Kusel meldet neue Corona-Fälle +++

16:45 Uhr

Auch der Kreis Kusel meldet neue bestätigte Corona-Infektionen. Demnach wurden insgesamt 76 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind fünf mehr als zuvor. 52 der ehemals positiv getesteten Menschen gelten inzwischen als geheilt.

+++ Neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern +++

16:00 Uhr

Die Zahl der Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist auf 170 gestiegen. Das sind vier mehr als am Vortag. Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern leben 90 von ihnen im Landkreis und 80 in der Stadt Kaiserslautern. 58 der ehemals positiv getesteten Menschen gelten mittlerweile als geheilt.

+++ Spenden für die Tafel Oberes Glantal in der Corona-Krise +++

13:00 Uhr

Drei Nachbarschaftshilfen aus Schönenberg-Kübelberg haben gemeinsam 5.000 Euro zur Unterstützung der Tafel Oberes Glantal gesammelt. Hintergrund der Aktion ist, dass die Tafel der Verbandsgemeinde Oberes Glantal wegen der Corona-Krise regulär geschlossen hat. Mit dem Spendengeld werden Lebensmittel beschafft.

+++ Vier neue Corona-Fälle im Donnersbergkreis +++

12:45 Uhr

Der Donnersbergkreis meldet vier neue bestätigte Corona-Infektionen. Damit steigt die Zahl der Menschen im Kreis, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, auf 87 - 40 von ihnen sind nach Angaben des Kreises wieder genesen. Sieben Personen würden stationär behandelt, der Allgemeinzustand von allen sei gut.

+++ Leichter Anstieg der Corona-Fälle in der Westpfalz +++

9:15 Uhr

Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben gestern erneut nur einen leichten Anstieg der nachgewiesenen Corona-Infektionen vermeldet. Bislang haben sich in der gesamten Westpfalz 452 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – das sind 11 mehr als am Vortag. Stadt und Kreis Kaiserslautern vermelden 166 Fälle. Im Kreis Kusel wurde das Virus bisher bei 71 Menschen nachgewiesen, im Kreis Südwestpfalz bei 132. Im Donnersbergkreis wurden bislang 83 Menschen positiv getestet. 176 ehemals positiv getestete Personen aus der Westpfalz gelten mittlerweile wieder als geheilt.

Donnerstag (9. April)

+++ Schausteller musizieren in Kaiserslautern für Senioren+++

17:15 Uhr

Eine Schaustellerfamilie aus Kaiserslautern hat mit ihrer historischen Orgel vor dem Altenzentrum St. Hedwig Kirmeslieder gespielt. Ein Sprecher des Schaustellerverbandes sagte, die Schausteller hätten den Senioren damit eine Freude machen wollen, weil diese wegen der Corona-Pandemie derzeit keine Besuche bekommen dürfen. Das Orgelkonzert war Teil der bundesweiten Aktion "Hand in Hand". Diese wurde von den Schaustellerverbänden ins Leben gerufen.

+++ Testzentren schließen über Ostern +++

15:15 Uhr

An den Osterfeiertagen sind die Corona-Testzentren in der Westpfalz geschlossen. Das haben die jeweiligen Betreiber mitgeteilt. Demnach werden auch keine Termine für Tests vergeben. Einzige Ausnahme ist der Kreis Südwestpfalz, der zur Terminvergabe eine eigene Telefon-Hotline eingerichtet hat. Die Hotline ist an den Feiertagen nicht besetzt, wird aber am Samstag erreichbar sein. Das dazugehörige Testzentrum in Höhfröschen bleibt allerdings über Ostern geschlossen. Dringende Tests werden nach Angaben der Landrätin an den Feiertagen in der Corona-Ambulanz auf dem Messegelände in Pirmasens durchgeführt.

+++ Pirmasens rechnet mit deutlich weniger Einnahmen +++

14:15 Uhr

Die Stadt Pirmasens rechnet wegen der Corona-Krise damit, dass sie im kommenden Jahr bis zu 16 Millionen Euro weniger Steuern einnehmen wird. Laut Bürgermeister Michael Maas (CDU) könnte im schlimmsten Fall zum Beispiel bei der Gewerbesteuer die Hälfte der Einnahmen wegbrechen. Außerdem sei durch die Krise mit einem Anstieg der Sozialausgaben zu rechnen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hatte den Haushalt der Stadt Pirmasens für die beiden kommenden Jahre gerade erst unter Auflagen genehmigt. Die Zahlen seien nun jedoch hinfällig, so Maas.

+++ Wenig neue Corona-Fälle in der Westpfalz +++

7:00 Uhr

Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben gestern nur wenig neue Corona-Infizierte gemeldet. In den Landkreisen Kusel, Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis seien insgesamt nur fünf Erkrankte neu registriert worden. Stadt und Kreis Kaiserslautern konnten gestern aufgrund eines technischen Problems keine aktuellen Fallzahlen veröffentlichen. Die Probleme sollen aber nach Angaben von Landrat Ralf Lessmeister heute wieder beseitigt werden. Bislang haben sich in der Westpfalz 441 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, die meisten davon in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern. Vier Erkrankte sind bislang an den Folgen der Virusinfektion gestorben, 172 Menschen gelten wieder als geheilt.

+++ Gemeinsamer Appell an die Bürger +++

6:45 Uhr

Alle 16 Pfälzer Landräte, Oberbürgermeister und Polizeipräsidenten haben in einem gemeinsamen Aufruf an die Bürger appelliert, durchzuhalten und an Ostern zuhause zu bleiben. Das Osterfest 2020 werde anders sein, heißt es in der Erklärung: ohne Gottesdienste, ohne große familiäre Zusammenkünfte, ohne Urlaubsreisen. Für eine Diskussion über die Lockerung der momentan gültigen Maßnahmen sei es jetzt aber noch zu früh. Die Oberbürgermeister und Landräte sowie die Polizeipräsidenten stellten klar, dass die Einschränkungen noch bis mindestens 19. April andauern werden.

Mittwoch (8. April)

+++ Material für Corona-Tests wird knapp +++

17:00 Uhr

In der Westpfalz werden die Materialien für Corona-Tests knapp. Darauf weist der Anästhesist Prof. Stefan Hofer, Chefarzt am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern, hin. Es müsse bald Nachschub her, da die Grenzen hier „schon sehr, sehr nahe“ seien. Noch sei es aber möglich, Tests durchzuführen. Im Ernstfall könnten im Westpfalz-Klinikum bis zu 50 Menschen maschinell beatmet werden.

+++ Arztpraxen in der Südwestpfalz fehlt Schutzausrüstung +++

16:30 Uhr

Den Arztpraxen in der Südwestpfalz mangelt es an Schutzkleidung und -masken, damit sich Ärzte und Praxispersonal vor dem Coronavirus schützen können. Nach Angaben von Landrätin Ganster (CDU) haben deshalb bisher mehr als 100 Praxen die Kreisverwaltung um Hilfe gebeten. Allein in der vergangenen Woche hätten sich die Anfragen verdoppelt. Hintergrund ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die eigentlich für die Versorgung der Arztpraxen zuständig ist, nicht genügen Schutzmaterial beschaffen kann. Damit Ärzte wegen fehlender Schutzkleidung nicht ihre Praxen schließen müssen, stattet der Kreis die Ärzte aus eigenen Beständen aus. Der Kreis Südwestpfalz hatte nach eigenen Angaben sein Lager mit Schutzmaterial zur Seuchenbekämpfung noch vor dem Ausbruch von Corona aufgefüllt.

+++ Corona-Praxis in Kusel geht an den Start +++

6:45 Uhr

In Kusel gibt es ab heute eine sogenannte Corona-Praxis. Dort sollen Menschen behandelt werden, bei denen zum Beispiel ein Corona-Verdacht besteht, die eine Erkältung haben oder Grippe Symptome zeigen. Gegebenenfalls sollen dort auch Corona-Tests durchgeführt werden. Ursprünglich hatten Ärzte aus Kusel die Corona-Praxis vergangene Woche öffnen wollen. Das hatte die Kreisverwaltung allerdings gestoppt, weil sie in den vorgesehenen Räumen unter anderem den Brandschutz bemängelt hatte. Gemeinsam haben der Kreis und die Kuseler Ärzte jetzt eine Alternative gefunden. Nach Angaben der Verwaltung wird die Corona-Praxis im Gemeindehaus der Protestantischen Pfarrgemeinde am Marktplatz in Kusel untergebracht. Mit der Praxis sollen die Hausärzte in der Region entlastet werden. Ähnliche Einrichtungen gibt es in Kaiserslautern, Pirmasens, Wallhalben und Landstuhl.

+++ Erneut mehr geheilte als infizierte Menschen +++

6:30 Uhr

Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben am gestrigen Dienstag erneut mehr geheilte als infizierte Menschen gemeldet. Demnach stehen 22 neuen, nachgewiesenen Corona-Infektionen 32 genesene Menschen gegenüber. Insgesamt wurde in der Westpfalz bislang bei 436 Menschen das Coronavirus nachgewiesen, 166 Menschen gelten inzwischen wieder als geheilt.

Dienstag (7. April)

+++ Westpfalz-Klinikum plant Notkrankenhaus +++

17:45 Uhr

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben Vorkehrungen für ein Notkrankenhaus getroffen – für den Fall das aufgrund der Corona-Pandemie in dem Klinikum alle Betten voll sind. Dann soll im benachbarten Pfalzklinikum, der Psychiatrie, eine Station für Menschen mit leichteren internistischen Problemen entstehen. Derzeit sei das Westpfalz-Klinikum aber nur zu 45 Prozent ausgelastet. Das Krankenhaus hofft daher, die Station in den Räumen der Psychiatrie gar nicht zu benötigen.

+++ PS: Schreib mal wieder - Aktion startet +++

17:00 Uhr

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Zwick (CDU) ruft dazu auf, Postkarten und Briefe an die Alten-, Pflege-, und Behindertenwohnheime in der Stadt zu schicken. In den Heimen gilt ein Besuchsverbot, viele Bewohner dürfen die Heime nicht verlassen. "Gerade jetzt müssen alle in unserer Stadtgesellschaft, im Großen wie im Kleinen, füreinander da sein", sagt Zwick. Ab morgen liegen am Empfang des Rathauses und in den Wasgau-Supermärktn in Pirmasens kostenlos Postkarten mit zwei verschiedenen Motiven aus. Diese sollen dann in den Heimen abgegeben oder per Post dorthin geschickt werden.

+++ Keine Kita-Beiträge wegen Corona +++

16:45 Uhr

Viele Städte und Kreise in der Westpfalz erheben im April nach eigenen Angaben keine Beiträge für Kindergärten, weil sie wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Dazu gehören die Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie die Kreise Kusel und Kaiserslautern. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) aus Kaiserslautern sagte, man könne kein Geld für eine Leistung verlangen, die nicht erbracht werde. Ob die Kita-Beiträge auch nach April ausgesetzt bleiben, hänge davon ab, wie sich die Corona-Krise weiterentwickle. Auch andere Kommunen in der Westpfalz überlegen, die Beiträge für Kindergärten vorrübergehend auszusetzen. Dazu gehören der Kreis Südwestpfalz und der Donnersbergkreis.

+++ Verstärkte Kontrollen an der Grenze zu Frankreich +++

12:00 Uhr

Die Bundespolizei hat angekündigt, verstärkt kleinere, geschlossene Grenzübergänge nach Frankreich zu kontrollieren. In der Südwestpfalz darf seit etwa drei Wochen nur noch der Grenzübergang bei Hornbach genutzt werden. Alle anderen Grenzübergänge, beispielsweise bei Kröppen oder Schönau, sind geschlossen. Am Grenzübergang Hornbach wird kontrolliert und nur nach Deutschland gelassen, wer dafür einen triftigen Grund hat - etwa, weil er hier arbeitet. Weil die Fahrt über Hornbach für viele Franzosen aber einen Umweg bedeutet, würden einige auch an den geschlossenen Grenzübergängen oder über Feldwege die Grenze passieren. Selbst mit triftigem Grund ist das aber verboten und kann bis zu 250 Euro Bußgeld kosten. Einzige Ausnahme: Rettungsfahrzeuge, die sich in einem Einsatz befinden, dürfen überall die Grenze passieren.

+++ Erstmals mehr Geheilte als Infizierte an einem Tag +++

06:30 Uhr

Die vier Gesundheitsämter in der Westpfalz haben erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr geheilte als infizierte Menschen an einem Tag gemeldet. Am Montag verzeichneten die Städte und Landkreise in der Region zusammen acht positiv auf das Coronavirus getestete Personen mehr als am Wochenende. Dafür gelten jedoch zwölf Menschen wieder als geheilt. Insgesamt haben sich in der Westpfalz bisher 414 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten davon leben in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern (152). Vier Menschen sind in der Westpfalz an den Folgen der Erkrankung gestorben, 134 gelten als geheilt.

Montag (6. April)

+++ Stadt Kaiserslautern und DRK übernehmen Tafel +++

17:00 Uhr

Die Stadtverwaltung in Kaiserslautern und das Deutsche Rote Kreuz übernehmen während der Corona-Krise die Aufgaben der Tafel. Das DRK wird künftig Lebensmittel einsammeln und in einer angemieteten Halle in der Merkurstraße sortieren und verpacken. Die Lebensmittel werden dann im JUZ (Steinstraße, Mo-Fr 8-16 Uhr) oder in der Glockenstubb (Pariser Straße 23, Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 9-13 Uhr) ausgegeben. Bei Bedarf werden die Lebensmittel auch von DRK-Mitarbeitern zu den Bedürftigen gefahren. Die Stadt Kaiserslautern weist darauf hin, dass Lebensmittelspenden willkommen sind.

+++ Familientelefon im Kreis Kusel startet +++

15:15 Uhr

Im Kreis Kusel startet heute ein Familientelefon. Es soll Familien in der Coronakrise als Ansprechpartner dienen. Weil alle zuhause bleiben sollten und es kaum Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gebe, seien Familien im Moment besonders gefordert. An dem Telefon können sich Interessierte zum Beispiel darüber informieren, wie man die Kinder sinnvoll beschäftigt oder den Alltag strukturiert. Das Familientelefon des Kreises Kusel ist montags bis freitags zwischen 9 und 12 sowie zwischen 14 und 17 Uhr zu erreichen. Die Nummer: 06381-424 401.

+++ Schutzmasken aus dem 3D-Drucker in Zweibrücken +++

14:00 Uhr

Die Feuerwehr Zweibrücken hat heute die ersten selbstgebauten Masken zum Schutz vor dem Coronavirus an Hilfsorganisationen verteilt. Die Schutzschilde wurden von freiwilligen Helfern an 3D-Druckern erstellt. Nach Angaben der Feuerwehr Zweibrücken wurden die 40 Masken an den ASB, das Coronatestzentrum und das DRK verteilt. Die Schutzschilde sehen aus, wie durchsichtige Schweißermasken.

Die Herstellung werde zentral koordiniert. Ziel sei es, täglich etwa 100 Schutzschilde herzustellen. Die freiwilligen Helfer könnten dafür genügend Teile mit ihren 3D-Druckern produzieren. Probleme bereite aber der Zuschnitt der transparenten Visiere aus dicker Kunststoff-Folie. Damit die Produktion der Visiere beschleunigt werden kann, sucht die Feuerwehr eine hilfsbereite Firma mit einem für Kunststoff geeigneten Lasercutter.

+++ Infekt-Ambulanz für Pirmasens +++

07:30 Uhr

In der Messe Pirmasens öffnet heute eine sogenannte Infekt-Ambulanz. Dort sollen nach Angaben der Stadt Menschen behandelt werden, die erkältet sind, Grippe-Symptome haben oder ein Corona-Verdacht besteht. Mit der Infekt-Ambulanz in Pirmasens sollen Hausärzte in der Stadt entlastet werden. Wie die Verwaltung mitteilt, geht es auch darum, Ärzte sowie ihre Patienten und Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu schützen. Die Praxen sollen durch die Infekt-Ambulanz funktionsfähig bleiben. Wer eine Erkältung oder Anzeichen für eine Grippe oder einen Corona-Verdacht hat, soll künftig nicht mehr zu seinem Hausarzt gehen, sondern sich in der Infekt-Ambulanz behandeln lassen. Patienten müssen sich allerdings vorab per Telefon anmelden. Infekt-Ambulanzen gibt es bereits in Wallhalben und Landstuhl.

+++ Wenig neue Corona-Infektionen in der Westpfalz +++

07:00 Uhr

Der Landkreis Südwestpfalz hat am Wochenende erstmals seit mehreren Wochen keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Bislang haben sich dort nach Angaben der Kreisverwaltung nachweislich 124 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Auch die anderen Gesundheitsämter in der Westpfalz meldeten nur einen leichten Anstieg. Kreis und Stadt Kaiserslautern vermeldeten für Sonntag ebenfalls keine neue Infektion. Dort wurden bislang 147 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Donnersbergkreis ist das Virus bisher bei 71 Menschen nachgewiesen worden, im Landkreis Kusel bei 64. Vier Menschen sind in der Westpfalz bislang an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, 123 ehemals Infizierte gelten wieder als geheilt.