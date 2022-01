Emmerich-Smola-Preis vergeben

In Kaiserslautern sind am Abend die Emmerich Smola Preise an junge

Opernstars verliehen worden.

Der Medien- und der Orchesterpreis gehen in diesem Jahr an die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff, die aus fünf Kandidaten per Publikumsentscheid ausgewählt wurde. Sie wird nun ein Jahr lang mit Konzerten, Studioproduktionen, Fernseh- und Radiosendungen und online medial gefördert und wird ein Konzert mit der Deutschen Radio Philharmonie singen. Das Konzert zur Preisverleihung ist am 6. März im SWR-Fernsehen zu sehen.