Am Steuer eingeschlafen - Strafanzeige

per Mail teilen

Die Polizei hat gegen einen Mann Strafanzeige gestellt, weil er kurz am Steuer seines Wagens eingeschlafen war.

Der Mann hatte selbst bei der Polizei gemeldet, dass er auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz eingenickt war und die Mittelleitplanke gestreift hatte. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 10.000, an der Leitplanke auf 1.000 Euro. Ein Sekundenschlaf gilt rechtlich als kurzfristiger körperlicher Mangel und ist gleichgesetzt mit dem Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss – deshalb die Anzeige.