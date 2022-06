Die Polizei in Kaiserslautern hat am Sonntagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Beamten mitteilten, war ein junger Mann kurz nach sechs Uhr in das Lager eines Einkaufsmarktes in Kaiserslautern eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste. Das Haus wurde von der Polizei umstellt und durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden den Einbrecher im Lager nahmen ihn fest. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.