Vor einem Jahr startete das E-Scooter-Verleihsystem eines Berliner Unternehmens in Kaiserslautern. Derzeit stehen in der Stadt 500 dieser Elektroroller zum Ausleihen zur Verfügung.

Das Unternehmen ist nach Angaben eines Sprechers sehr zufrieden mit der Entwicklung in Kaiserslautern. Das Angebot werde gut angenommen und es kämen ständig neue Nutzer hinzu. Zahlen wollte das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen allerdings nicht nennen. Die Stadt Kaiserslautern sieht die Elektroroller als Bereicherung des Mobilitätsangebotes und bestätigte, dass die Scooter gut angenommen würden. Es würden zwar immer wieder Roller falsch abgestellt, die Beschwerden darüber seien aber rückläufig. Diese würden an das Verleihunternehmen weitergegeben, das sich dann darum kümmere. Nach Polizeiangaben hat es in Kaiserslautern von Januar bis September 13 Unfälle mit E-Scootern gegeben.