DRP sagt Silvesterkonzert ab

Das für Donnerstag geplante Silvesterkonzert der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern in der Fruchthalle in Kaiserslautern findet nicht statt. Wie die Orchestermanagerin mitteilte, musste das Konzert wegen eines positiven Corona-Tests eines Orchestermusikers abgesagt werden. Eintrittskarten können umgetauscht oder rückerstattet werden. Ob das Silvesterkonzert der Deutschen Radiophilharmonie im Festspielhaus in Baden-Baden stattfinden kann, will die Orchesterleitung im Lauf des Tages entscheiden.